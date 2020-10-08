Фото: кадр из клипа

Фото: кадр из клипа

Видеоклип «Молчание ягнят» построен на видеохронике событий на улицах белорусской столицы 2020 года после президентских выборов, которые в очередной раз оставили Александра Лукашенко президентом - в Минске тогда начались многотысячные акции протеста, которые сотрудники правоохранительных органов пресекали с применением насилия. Кроме того, использована хроника протестов в Санкт-Петербурге и Москве. Музыканты в белых одеждах поют на фоне экрана с кадрами протестов.

Фото: кадр из клипа

Музыканты называют эту работу «ответом на несправедливость, которая царит не только в Беларуси, но и во всём мире».

«Адские события происходят быстрее, чем мы успеваем выпускать свои песни. Горящий дневник времени потрясает своей интенсивностью. «Золотое время» стало своеобразным пророчеством — идея песни пришла незадолго до объявления мировой пандемии. Когда создавалась композиция «З******!», мы уже знали про то, что происходит в Беларуси и Хабаровске, но ещё не знали про отравление Навального. Во время подготовки клипа «Молчание ягнят» уже всё это было известно, но за несколько дней до релиза узнали о трагедии с нижегородской журналисткой Ириной Славиной и ситуации на Камчатке. Драматические события разворачивались и продолжают разворачиваться на наших глазах, затмевая процесс создания. И наши песни — это наш ответ, наш способ это проанализировать и пережить», — рассказал лидер «Ногу свело!» Максим Покровский «Фонтанке».

Фото: «Ногу Свело!»

Тема огня в творчестве «Ногу Свело!» — давняя. Но если в песне «Язык огня» на альбоме 2002 года «В темноте» это был гимн любви, то сейчас огонь от Покровского — это про пугающую актуальность. В летнем сингле «З******!» Покровский поёт о пустоте вроде бы важных сегодня увлечений масс, на фоне которых гибнут живые люди: «Пусть узнают потомки, как мы верили в байки. Угорая в «Тик-Токе», убивались за лайки. Но потом оказалось, все вокруг — это зона. Кузовов автозаков и дубинок ОМОНа. Горит на площади языческий костер. Мы в нем своих сжигаем братьев и сестер…»



В новой песне тема огня — уже символ будущего: «Нашей кровью тротуары мыли. Нам в сердца прикладами стучали. Мы слова любви давно забыли. Потому что столько лет молчали. Но мы вернёмся. Но мы вернёмся вместе с летом. Но мы зажжёмся. Но зажжёмся новым светом…»

19 ноября группа «Ногу свело!» выступит в Санкт-Петербурге в клубе «Космонавт». «Концерт по заявкам» будет состоять из песен, которые определяют сами слушатели в ходе онлайн-голосования.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»

