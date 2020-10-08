Любители грамотности напишут космический «Тотальный диктант» под диктовку Светланы Сургановой и голос Орландо Блума

В 2020 году из-за пандемии коронавируса «Тотальный диктант» перенесли с весны на осень, и вот час настал: ежегодная просветительская акция состоится 17 октября в 14:00 на сотне площадок Петербурга. Как всегда, участие в диктанте бесплатное. (6+)

В этом году Петербург стал столицей «Тотального диктанта». Ведущей площадкой акции для всей страны станет Главный штаб Эрмитажа, там текст диктанта зачитает его автор — писатель Андрей Геласимов. Также петербуржцев ждут в вузах, библиотеках, культурных пространствах и других локациях, их полный список вывешен на официальном сайте акции . В числе «диктаторов» — музыкант Светлана Сурганова, актёр дубляжа, официальный голос Орландо Блума и Джейка Джилленхола Андрей Зайцев, актриса и депутат Анастасия Мельникова, знатоки «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов и Михаил Мун, прозаик Сергей Носов.

Каждый год текст «Тотального диктанта» готовит один из российских писателей. В этом году автором диктанта стал Андрей Геласимов, автор романов «Жажда», «Степные боги», «Холод», «Роза ветров». Его диктант посвящен жизни основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.



Проверить грамотность можно будет как офлайн, так и онлайн. Однако организаторы вынуждены сократить количество мест на офлайн-площадках из-за требований по безопасной дистанции между участниками, поэтому число «реальных» участников будет меньше, чем обычно. Выбрать удобную площадку и зарегистрироваться для участия в режиме офлайн можно на сайте.



Поучаствовать в акции из дома можно будет двумя способами: во-первых, во время онлайн-трансляции в специальном окне на сайте с последующей автоматической проверкой и выставлением оценки. Во-вторых — тоже во время онлайн-трансляции, но писать диктант нужно будет от руки. Организаторы обещают на следующей неделе открыть пункты выдачи фирменных бланков и ручек для тех, кто захочет написать текст дома, но не на компьютере. Работу можно будет принести в экспертный штаб, чтобы ее проверил учитель. Однако отличников с такими работами награждать не будут, на торжественную церемонию пригласят только тех, кто лично пришел на площадки.

