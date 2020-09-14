Здание советского конструкторского бюро на Лесном проспекте снесли до первого этажа
Советское здание конструкторского бюро на пересечении Кантемировской улицы и Лесного проспекта снесли до первого этажа, заметили читатели «Фонтанки» 14 сентября. Купившая объект для строительства бизнес-центра ГК «Орими» планирует закончить демонтаж в ноябре.
Судя по фото с места событий, техника продолжает разбор первого этажа здания. В июле 2020 года его плановый снос напугал жителей соседних домов.
Дом на пересечении Кантемировской и Лесного был построен в 1957 году. Внутри располагалось Конструкторское бюро специального машиностроения (КБСМ). В 2019 году концерн «Алмаз-Антей» пытался продать здание с аукциона. К этому моменту АО КБСМ уже переехало на территорию технопарка Северо-Западного регионального центра концерна.
Здание приобрела ГК «Орими». На месте конструкторского бюро она собирается построить бизнес-центр площадью около 30 тыс. кв. м с паркингом. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе группы компаний, снос существующего здания, находившегося в аварийном состоянии, должен завершиться в ноябре 2020 года, а начало строительства запланировано на ноябрь 2021 года. При этом конфигурация нового строения будет повторять контуры предыдущего, а все зеленые насаждения будут сохранены, отметили в «Орими».