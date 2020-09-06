«Ты не знаешь, куда повернёшь». Чего ждать от первой Telegram-прогулки по городу и какие аудиоэкскурсии искать в сети

Конец лета, коронавирус, запись в музеи по часам — традиционные экскурсии по Петербургу, которые и без этого ассоциировались скорее с развлечением для приезжих, в год пандемии не в тренде и практически не проходят. В поисках альтернатив «Фонтанка» обратилась к формату аудиопрогулок и обнаружила, что в этой сфере жизнь продолжается.

Под рассказ в наушниках можно пройтись в одиночестве без нежелательных контактов с незнакомцами и подстроить маршрут под себя, а темы варьируются от истории архитектуры до неформальных мест. Рассказываем, как петербургский блогер создала первую Telegram-экскурсию по центру, объединив рассказы про исчезнувшие здания с поиском мужчин в шкурах и путешествиями по парадным. В конце советуем, что ещё стоит искать и слушать в сети.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру«/Архив

Голос девушки, руководство от бота: зачем Лера и Telegram поведут вас по городу



Стартуем от станции метро «Чернышевская», включаем первую запись. Женский голос в наушниках представляется Лерой, предлагает дружить, обещает показать все «лазейки» и «тайные места на маршруте» и плавно начинает говорить об истории. Рассказывает, что когда-то на месте, где сейчас находится вестибюль метро, была Николаевская гвардейская богадельня, а позади — «да-да вот там, где персиковое здание» — находилась церковь Косьмы и Дамиана лейб-гвардии Сапёрного батальона, которую использовали и как храм, и как место для тренировок военных. В конце записи голос объясняет, куда нужно двигаться дальше. Нажимаем кнопку для продолжения, бот присылает следующий блок.

Искусствовед и бывшая сотрудница независимого книжного «Подписные издания» и блогер Лера Дроздецкая ведёт в Instagram страницу @tut_lera о себе и о городе. Уже несколько лет каждую неделю в рубрике «Петербург по средам» она рассказывает подписчикам историю домов в центре, показывает необычные парадные и делится фактами из краеведческих книг, например, о том, почему петербургская знать практически всегда жила в съёмных квартирах, а не покупала свои, или каков посыл лиц-маскарон на фасадах домов в Петербурге.



Аудиоэкскурсию по Литейной слободе — именно так раньше называлась территория от Невы до Литейного проспекта — Лера запустила летом 2020 года. Рассказывая о том, почему решила создать собственный проект, вспоминает, что всегда интересовалась краеведением, вот только в группах, где людям скучным голосом из года в год рассказывают одно и тоже, «экскурсовода не слышно, рядом всегда есть человек, который говорит больше ведущего, непонятно, сколько это всё продлится, а тебе уже вообще хочется пойти лучше покушать», чувствовала себя некомфортно.



«Я рассказываю про Петербург довольно часто, и мне в голову пришла спонтанная идея сделать такую экскурсию, которую я сама бы хотела пройти. Делать решила с помощью бота в Telegram, потому что формат хорошо подходит для экскурсии: прогулка разбита на аудиосообщения, и ты не знаешь, куда повернёшь в следующий раз — а ведь тайна притягательна, она всегда щекочет. К тому же так можно в любой момент прерваться, отдохнуть, отойти от маршрута и не быть привязанным к этой экскурсии. Она тебя не тяготит», — объяснила «Фонтанке» Лера.



Все, что нужно для прогулки — заряженный телефон, одежда по погоде и от полутора до трёх часов свободного времени. Когда специальном канале бот Telegram присылает первое сообщение, на экране появляются аудиозапись, карта с отмеченным участком пути, исторические и современные фотографии мест, о которых идёт речь, несколько строк поясняющего текста. Всего таких блоков за несколько часов слушатель получит 36. Во время прогулки главное — не пропустить момент, когда заканчивается каждая голосовая часть, иначе она проигрывается снова.

Так, переходя с Фурштатской на улицу Чайковского и дальше, по почти незаметному Друскеникского переулку, который, как оказывается, с точки зрения топонимики — двойник переулка Соляного, слушателю предстоит провести несколько часов. На маршруте — десяток поворотов, Анненкирхе, улица Маяковского, несколько проходных дворов и сады. Лерин голос указывает, где остановиться и рассказывает то об истории доходного дома генерал-лейтенанта Виктора Абазы на Чайковского, 26, то подсказывает, куда именно нужно посмотреть, чтобы увидеть на фасаде здания маскароны и единственную во всем городе маску оленя. Идти в собственном темпе, действительно, очень удобно: понравившиеся дома и дворы можно рассматривать сколько хочется.



В какой-то момент слушателю, вероятно, захочется свернуть с маршрута и попытаться проникнуть в парадные с витражами, которые между делом упоминает Лера. Даже если входы на лестницы в день прохождения маршрута будут закрыты (дверь в один из подъездов петербурженка с сумками торопливо захлопнула перед носом у корреспондента «Фонтанки»), запомните адрес, чтобы при желании вернуться на место в следующий раз. Снимки печей, цветных стёкол, световых окон и плитки, которые находятся в нужных домах, появляются в канале-боте.



«Парадная» часть прогулки в наушниках сменяется «дворовой» примерно на середине пути: с этого момента слушателя заводят во дворы бывших доходных домов, учат искать выходы на параллельные улицы и устраивают квест по поиску «самого нелепого здания» во всем городе — розового, с четырьмя «атлантами-разбойниками» в львиных шкурах и россыпью украшений-кариатид на фасаде. Благодаря тому, что о многих адресах создательница экскурсии говорит в том числе от себя и вспоминает, как гуляла по городу в детстве или же стояла в очереди с родителями у здания, где нужно было получать визу, исторические факты о таких точках усваиваются легче: прогулка получает формат «экскурсии от местных», завязанный на живые истории.



Эльфийский переулок, путь Беринга и другие маршруты

Тем, кто привык к более традиционному и строгому подходу без дружеского обращения на «ты», личных историй и шуток, аудиоэкскурсии стоит поискать в интернете. Прогулки со встроенной картой, помогающей не потеряться на улицах можно открыть на специализированном портале izi.TRAVEL. Слушать выйдет как в приложении, так и на сайте. В первом случае нужная аудиозапись начинает воспроизводится сама, как только пользователь приближается к нужной точке, во втором переключать придётся вручную.

Акцент на неизвестном сделали авторы тура «Петербургский текст. Латинские надписи». Протяжённость пути от точки до точки — 41 километр, так что лучше растянуть экскурсию на несколько дней или же ездить на велосипеде, самокате или пользоваться общественным транспортом. Гид поможет найти фразу-девиз «Deus conservat omnia» («Бог сохраняет всё») на гербе над воротами северного флигеля Шереметьевского дворца и мозаичную фразу «Ora et labora» («Молись и трудись») на фасаде аптеки фармацевта и создателя стеклянной ампулы Александра Пеля на 7-ой линии Васильевского острова. Всего остановок 16, в каждой слушателю подсказывают, где именно найти фразу на латыни и почему она находится именно там.



Искать необычное предлагают и авторы прогулки по малоизвестным памятникам города. Пользователю предстоит найти фигурки, посвящённые в том числе дворнику, водовозу, бегемоту и трубочисту. Все адреса отмечены на карте, но стоит учитывать, что, чтобы обойти все 11 локаций и в результате оказаться у конки на Васильевском острове, придётся потратить несколько часов и местами передвигаться на транспорте. Разброс адресов — от Смольного до метро «Василеостровская».

Ради топографических открытий в общем списке стоит найти прогулку «Питер. Андеграунд 70–80-х». Старт — на «улице Джона Леннона» — именно такую табличку рядом с арт-центром «Пушкинская,10» создал главный битломан Петербурга Коля Васин. На маршруте слушатели найдут место на углу Стремянной и Дмитровского переулка и узнают, почему неформалы дали точке название «Эльфийский переулок». Отдельная часть посвящена кафе «Сайгон», ещё две — истории Ленинградского рок-клуба. Последняя, 14 точка по пути — так называемый «Лягушатник» на углу Невского и Малой конюшенной, где «в 70-е гуляли студенты».

Если находиться в центре не хочется, стоит выбрать прогулки по спальным районам города, например, по Кировскому и пройти от площади Стачек до Комсомольской площади. По пути — 18 локаций, в каждой из которых слушатель узнаёт о прошлом улицы, на которой он стоит. Так, оказывается, что в районе Оборонной улицы №3, где сейчас видны только типовые постройки советского времени, когда-то стояла загородная усадьба младшего из трёх братьев Воронцовых, а смысл названия «Новоовсянниковская улица», где, кстати, застроена только одна сторона, исследователи-краеведы не могут разгадать до сих пор: смущает приставка, ведь «Староовсянниковской улицы» не существует. Экскурсия по Кировскому не только о домах и усадьбах, но и о заводах. Так, на проспекте Стачек. 39, располагалось общество потребителей при Путиловском заводе, а в домах вокруг жили десятки семей сотрудников цехов.

Продолжить заводскую тему можно на Обводном канале, включив гид «Рабочие окраины Петербурга». Начнут с объяснения смысла названия «Обводный канала» (он позволял отводить воду из других водоёмов при наводнениях), продолжат поисками старинных мукомольных комплексов XX века и первых железнодорожных мостов Николаевской железной дороги (они строились иностранцами, а поэтому до сих пор негласно называются «Американскими»).

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру«/Архив

Про то, что в городе создать так и не удалось, получится послушать на странице «Нереализованные проекты Петербурга». На набережной канала Грибоедова речь пойдёт про первые станции метро, которые инженеры Гартман и Бистром предлагали создать там ещё в 1893 году, чтобы связать центр города с Коломной. Среди других историй вы услышите, как Дом Зингера чуть не стал небоскребом, а в 1912 году городская интеллигенция и журналисты всерьёз обсуждала возможность возвести несколько высоток на участке от Дворцовой улицы до Невского проспекта, как в Штатах. Рисунки и чертежи всех проектов прилагаются к аудиозаписям.

Ну что это за театр

При поиске аудиомаршрутов по городу оказывается, что многие из них — не просто прогулки, а скорее современные театральные постановки. Осваивать Петербург и придумывать аудиоэкскурсии по городу с начала 2020 года начал «Мобильный художественный театр» Михаила Зыгаря. До этого проекты, например, маршрут по местам, где во время домашнего ареста ежедневно гулял режиссёр Кирилл Серебренников, или же постановку по «Мастеру и Маргарите», где нужно просто идти и слушать, компания представляла в Москве. Первая петербургская работа — прогулка от улицы Рубинштейна, 22, до Дома Радио. Такой путь каждый день в блокаду преодолевала Ольга Берггольц. Голос Елизаветы Боярской погружает слушателя в дневники поэтессы и останавливает его на точках, которые фигурируют в её записях. Проект получил название «Я жила».



Фото: mobiletheater.io

Создатели уверяют, что и этот спектакль-гид, и премьеры про ленинградский рок-клуб и про любимые места писателя Александра Цыпкина, которые должны выйти до конца 2020 года — скорее театральные постановки, чем качественно сделанные аудиоэкскурсии. Голос в наушниках не просто выдаёт наборы фактов, подсказывая, куда идти, но и призывает вообразить те или иные события на улицах. Герой же, которого слышит пользователь, всегда говорит от себя.

В июле жители и Москвы, и Петербурга смогли присоединиться к променаду-спектаклю «Убегающая Аталанта» по трактату средневекового алхимика Михаэля Майера. Мобильник тут стал не только источником звука, но и необходимым экраном: на нём с помощью приложения дополненной реальности участникам показывают актёров и декорации, вписанные в привычные городские пейзажи. Художником выступил Илья Старилов из петербургского театра АХЕ, хореографом — Владимир Варнава, поработавший над балетом «Дафнис и Хлоя», который в ноябре 2019 года показывали в Мариинском.

Сейчас в Петербурге существуют и локальные театральные проекты-прогулки. В августе свою новинку презентовал «Pop-up театр»: в постановке «Профсоюз работников ада» Билли Новик, Игорь Скляр и Дмитрий Лысенков ведут горожан по барам, по улицам Некрасова и Белинского, раскрывают некую тайну и втягивают слушателя в тёмную историю с погонями и теориями заговоров.

При тематическом разнообразии спектакли и гиды объединяет главное — проходить по точкам можно, да и предпочтительнее, в одиночестве. Для этого нужен смартфон, наушники, карта и пара часов свободного времени. Прерваться же на очередном повороте можно в любой момент.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

