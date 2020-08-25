«Полагаю, омские врачи сразу подозревали отравление». Токсиколог — о деле Навального

Фото: AP Photo/Markus Schreibe/ТАСС

Эфендиев, по его словам, с первого дня следит за историей Навального. «У меня очень много вопросов», — говорит врач. Он с большим уважением относится к коллегам из Омска, и некоторых знает лично, но их компетенция диссонирует с заявлениями руководства о ходе лечения. По мнению бакинского специалиста, пройти мимо указывающих на отравление симптомов было невозможно.



Главный токсиколог Баку Исмаил Эфендиев

Фото: из личного архива

— Немецкая клиника Charite сообщила накануне о клинических данных, указывающих на интоксикацию веществом из группы «ингибиторы холинэстеразы» (ИХЭ). Можно ли упростить это заявление чем-то вроде «Навального отравили аналогом «Новичка»?



— Ингибиторы (от латинского inhibere «задерживать») холинэстеразы — большая группа препаратов. Лекарственные, бытовая химия (дихлофос), боевые отравляющие вещества. Принцип действия одинаков — они замедляют активность фермента «холинэстераза». В результате развивается очень характерный комплекс симптомов. Это резкое сужение зрачков, брадикардия (урежение пульса), гиперсаливация (слюнотечение), бронхорея (обильная мокрота), слезотечение и так далее.

— Это «эксклюзивные» симптомы?

— Отравление веществами или препаратами антихолинэстеразного действия установить можно на раз-два, даже не имея токсико-химических анализов. Мне было довольно странно наблюдать со стороны, почему не могут установить диагноз. Я знаю хорошо коллег из токсикологического отделения Омской больницы. Они достаточно сильные и грамотные токсикологи.

— Версию отравления проверяли, говорят, а потом от нее отошли.

— Да. Так как пациенту вводили атропин, насколько известно из публичной информации, то, полагаю, подозрения у врачей были сразу. Еще говорят, в результатах анализов ничего не нашли. Это вполне может быть, так как группа веществ очень большая. Среди них есть, так сказать, засекреченные, которые гражданским токсикологам недоступны. Возможно, лаборатории не имели технической возможности распознать вещество. Но кроме симптомов, есть косвенный показатель отравления ИХЭ. Это анализ снижения активности холинэстеразы в крови. Он доступен практически всем лабораториям. Я не знаю, делали ли такой анализ Алексею Навальному. Даже при отсутствии конкретного выявленного вещества в крови, по симптомам и снижению активности холинэстеразы достаточно установить диагноз и начать лечение.



— Атропином лечение не заканчивается?

— Важно еще применение оксимов — реактиваторов холинэстеразы. Их вводят на раннем этапе. Атропин — скорее фармакологический антидот, он больше действует на симптомы. А реактиваторы холинэстеразы воздействуют на причину. Я не знаю, вводили оксимы Навальному или нет, но сейчас их применять уже поздно. Наверное, поэтому немецкие специалисты остановились на атропинотерапии.

— Нарушение обмена веществ, гипогликемия, сахарный диабет — можете прокомментировать заявление руководства Омской больницы?

— Боюсь, это очень несерьезное и непрофессиональное заявление. Даже неспециалисту можно понять, что никакой гипогликемии не было. Никакие клинические данные об этом не говорят. К тому же существует так называемый «коматозный коктейль». Если у больного кома неясной этиологии, то в арсенале скорой помощи есть вот этот самый коктейль из 40-процентной глюкозы, витамина B6 и налоксона. Достаточно пациенту ввести несколько ампул концентрированной глюкозы, и эта гипогликемическая кома проходит. Не говоря о том, что в больнице первые анализы, которые берут, — биохимические, которые через несколько минут покажут результат.



— Навальный в самолете очень сильно кричал. Если предположить отравление ИХЭ, что в первую очередь болит у человека, пока он находится в сознании?

— Крик не обусловлен тем, что у человека что-то болит. Это просто шоковая реакция. Представьте, вещество начинает действовать, и ты задыхаешься, сердце работает с перебоями. Чувство страха, ощущение, будто умираешь. Крик — реакция организма на стресс, гипоксию. Возбуждение нервной системы дает этот крик. При гипогликемическом состоянии больной кричать не будет. Он просто начинает медленно терять сознание.

— Чему способствует введение пациента в искусственную кому?

— В этом нет ничего необычного. Выраженное нарушение дыхания, большое количество мокроты. Поэтому пациента вводят в искусственную кому, переводят на ИВЛ, и этот аппарат выполняет те функции, которые не могут выполнить парализованные дыхательные мышцы в результате отравления.

— Навального госпитализировали 20 августа и только 22-го увезли в Германию. Что такое двое суток для пациента с интоксикацией ингибиторами холинэстеразы?



— К сожалению, отравление является очень опасным с точки зрения осложнений. Эти вещества очень долго выводятся из организма. Они проходят цикл метаболизма, опять всасываются в кровь из кишечника. Исходя из того, что Навальный был интубирован и переведен на искусственную вентиляцию легких, можно сказать, что отравление было тяжелой или крайне тяжелой степени. И здесь очень важна ранняя деконтаминация — очищение кишечника, желудка, крови от токсического вещества. Плюс респираторная поддержка и антидотная терапия как реактиватором холинэстеразы, так и атропином. Но исходя из того, что, как утверждают главный врач Омской больницы и его заместитель по лечебной части, токсических веществ в крови Навального не обнаружено, возможно, лечение проводилось не в том полном объеме, который требовался.

— Есть вероятность «бытового» отравления?

— Если вы надышитесь дихлофосом, то симптомы будут следовать один за другим, с разницей во времени. Сначала слезы потекут, потом отхаркиваться станете и так далее. При отравлении боевым веществом симптомокомплекс развивается молниеносно, человек в течение нескольких минут теряет сознание. Ситуация с Навальным не похожа на дихлофос.



— Разработчик «Новичка» считает, что это не может быть боевое отравляющее вещество, так как в случае с ним атропин скорее повредит, чем поможет. Можно ли еще по каким-то признакам отличить, что это было — военное средство или лекарственное?

— Атропин является одним из основных антидотов против фосфорорганических соединений наряду с реактиваторами холинэстеразы. Если помните, в советское время были оранжевые аптечки, в них входили различные антидоты против боевых отравляющих веществ. Так вот, атропин всегда присутствовал.

Что касается конкретно «Новичка», мне сложно сказать. Надо обращаться к военным токсикологам. «Новичок» — одна лишь группа нервно-паралитического действия. Она состоит из десятков, если не сотен веществ. Мы не знаем, какое именно попало в организм Навального.

— Есть версия, что найденные следы в организме Навального могли быть следами миорелаксанта для ИВЛ. То есть в Германии нашли следы лекарства, а не яда.

— Миорелаксанты — лекарственные препараты, поэтому у них короткое действие. Они очень быстро разрушаются. При введении у пациента на несколько минут парализуется дыхание, и у врача есть время вставить трубку и перевести на ИВЛ. С вероятностью 99,9 % это не миорелаксант. Думаю, очень скоро токсико-химические лаборатории установят вещество.



— Немецкие специалисты не исключают долгосрочные последствия. Почему?

— Если есть предположение об отравлении не обычными фосфорорганическими соединениями, которые мы применяем в быту, а веществами на порядок токсичнее, то деактивация холинэстеразы может иметь характер вплоть до необратимого. Это может осложнить реабилитацию пациента и оставить у него серьезные пожизненные осложнения со стороны многих внутренних органов и нервной системы.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

Справка:

Исмаил Эфендиев. Выпускник Азербайджанского медуниверситета (1996). Окончил клиническую ординатуру по специальности «Внутренние болезни». Кандидат медицинских наук, доцент. Врач отделения токсикологии Клинического медцентра Минздрава Азербайджана. Член дисциплинарного комитета Антидопингового агентства Азербайджана, медицинский маршал на гран-при «Формулы-1». С 2008-го — главный токсиколог управления здравоохранения города Баку. Член Европейской ассоциации токсикологических центров и клинических токсикологов.

Области научных исследований — внутренние болезни, организация токсикологической службы, эпидемиология, лечение острых отравлений.

