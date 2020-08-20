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20.08.2020 09:18
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Пассажиры самолёта, в котором стало плохо Навальному, сняли на видео стоны и госпитализацию

В соцсетях 20 августа распространяются видеозаписи, сделанные пассажирами самолёта авиакомпании S7, на котором летел Алексей Навальный и где ему стало плохо.

Пользователь Instagram djpavlin выложил короткий ролик из салона, на котором слышно стон. «Медиазона» пишет, что это Навальный кричит от боли. Сейчас этого видео в профиле нет.

Видео с сайта instagram.com, пользователь djpavlin

Телеграм-канал «112» публикует видео самой госпитализации. К самолёту подъехала карета скорой помощи, и в неё загружают на носилках человека, похожего на Навального.

Видео телеграм-канала «112»

Главврач БСМП № 1 Александр Мураховский сообщил ТАСС, что Алексей Навальный находится в тяжёлом состоянии. Ранее пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что его подключили к аппарату ИВЛ.

«Врач, который в 10 утра обещал сказать результаты анализов через 2 часа, теперь говорит, что они будут готовы ещё через 2 часа. С лечащим врачом Алексея, Анастасией Васильевой, он разговаривать отказывается», — пишет Ярмыш в Twitter.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска, где он посещал местное отделение ФБК, в Москву утром 20 августа. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. В министерстве здравоохранения Омской области «Фонтанке» сообщили, что его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Соратники Навального уверены, что его отравили.

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Комментарии (3)

jump
ведя такую деятельность , после первого отравления , неужели нельзя было предусмотреть еду из надежных источников?
gencon
У сказочного сегодня случаем не день рождения?
Альфонс До Дэ
Что за крысы снимают...
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