Испытания российской вакцины от коронавируса закончатся в конце июля. Вакцинация может начаться уже осенью

В Исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщили о подготовке к регистрации препарата от COVID-19.

«Эта [вторая] фаза должна продлиться и закончиться <…> 28 июля. После этого мы подаем — собираем в процессе, сейчас уже начали собирать — досье для подачи на регистрацию», — цитирует 13 июля заявление директора центра Александра Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, первая фаза испытаний уже завершилась. На втором этапе предстоит оценить безопасность и эффективность вакцины.