FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +19
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.07.2020 14:30
1
Печать

Испытания российской вакцины от коронавируса закончатся в конце июля. Вакцинация может начаться уже осенью

В Исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщили о подготовке к регистрации препарата от COVID-19.

«Эта [вторая] фаза должна продлиться и закончиться <…> 28 июля. После этого мы подаем — собираем в процессе, сейчас уже начали собирать — досье для подачи на регистрацию», — цитирует 13 июля заявление директора центра Александра Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, первая фаза испытаний уже завершилась. На втором этапе предстоит оценить безопасность и эффективность вакцины.

Ранее Гинцбург сообщил, что у добровольцев, которые согласились испытать препарат, появились антитела к вызывающему болезнь вирусу SARS-CoV-2. Он предположил, что массовая вакцинация может начаться уже осенью.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Piter Pen
То есть наши доблестный минздрав проигнорирует 2 и 3 фазу тестирования вакцины и начнет прививать после первой?
Это мягко скажем не радует.. реакции могут быть на вакцину у не совсем здоровых людей могут быть мягко скажем вплоть до катастрофических..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний