В Музее политической истории откроется выставка к 100-летию Кукрыниксов

На выставке «Великие и неделимые» будут в том числе куклы-марионетки, созданные для спектаклей, которыми поддерживали советских солдат во время Великой Отечественной.
Трое друзей-художников — Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов — начали подписывать работы псевдонимом Кукрыниксы в 1920-е годы. Троица сдружилась ещё в студенческое время, и затем художники работали вместе порядка шестидесяти лет. Вместе они создали иллюстрации к классической русской и зарубежной литературе, политические карикатуры, работали над сценографией спектаклей Всеволода Мейерхольда и Владимира Маяковского.
Выставка неслучайно приурочена к Дню Победы: семьдесят девять лет назад художников направили в Берлин. В немецкой столице, а затем в Нюрнберге они делали знаковые для эпохи исторические зарисовки. На экспозиции в Музее политистории вы найдёте альбом первой персональной выставки Кукрыниксов, гуашевые рисунки, куклы-марионетки, придуманные художниками. Постановки, в которых они (куклы-марионетки) были задействованы, поддерживали советских солдат на Ленинградском, Московском и Карельском фронтах, а спектакль «Юный фриц» сыграли шестьсот сорок раз.
Выставка «Великие и неделимые» к 100-летию художественного объединения Кукрыниксы пройдёт в Музее политической истории с 8 мая по 4 сентября 2024 года. 12+