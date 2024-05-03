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    В Музее политической истории откроется выставка к 100-летию Кукрыниксов

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    На выставке «Великие и неделимые» будут в том числе куклы-марионетки, созданные для спектаклей, которыми поддерживали советских солдат во время Великой Отечественной.

    Шарж, Кукрыниксы
    Шарж, КукрыниксыФото: предоставлено Музеем политической истории России
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    Трое друзей-художников — Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов — начали подписывать работы псевдонимом Кукрыниксы в 1920-е годы. Троица сдружилась ещё в студенческое время, и затем художники работали вместе порядка шестидесяти лет. Вместе они создали иллюстрации к классической русской и зарубежной литературе, политические карикатуры, работали над сценографией спектаклей Всеволода Мейерхольда и Владимира Маяковского.

    Выставка неслучайно приурочена к Дню Победы: семьдесят девять лет назад художников направили в Берлин. В немецкой столице, а затем в Нюрнберге они делали знаковые для эпохи исторические зарисовки. На экспозиции в Музее политистории вы найдёте альбом первой персональной выставки Кукрыниксов, гуашевые рисунки, куклы-марионетки, придуманные художниками. Постановки, в которых они (куклы-марионетки) были задействованы, поддерживали советских солдат на Ленинградском, Московском и Карельском фронтах, а спектакль «Юный фриц» сыграли шестьсот сорок раз.

    Выставка «Великие и неделимые» к 100-летию художественного объединения Кукрыниксы пройдёт в Музее политической истории с 8 мая по 4 сентября 2024 года. 12+

    Шарж, Кукрыниксы
    Шарж, КукрыниксыФото: предоставлено Музеем политической истории России

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