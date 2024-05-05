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    В прокат выходит французский мультипликационный киберпанк «Марс Экспресс» о борьбе роботов

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    8 мая в российский прокат выходит французский мультфильм «Марс Экспресс». По жанру это киберпанк в духе «Бегущего по лезвию» и «Призрака в доспехах», затрагивающий взрослые темы и не стесняющийся жестких моментов. Дело происходит в 2200 году на Марсе. Главные герои, частный детектив Алин Руби и её помощник андроид Карлос Ривера, получили задание от богатого клиента найти девушку-хакера, которая научилась освобождать роботов из подчинения человеку. В ходе поисков Алин и Карлос попадут на «мозговые фермы», узнают о коррупционных схемах и докопаются до глобального заговора, который может изменить мир.

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    Двух главных героев озвучили французские звезды Леа Дрюкер («Бюро», «Война миров») и Матье Амальрик («Отель "Гранд Будапешт"», «Скафандр и бабочка»).

    Режиссер-дебютант Жереми Перен выступил как и автор сценария вместе с Лорен Сарфати. Мировая премьера мультфильма прошла на минувшем Каннском кинофестивале, после чего «Марс Экспресс» поучаствовал в крайне престижном Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.

    18+

    Матвей Пирогов

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