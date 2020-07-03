Чтобы спасти жизнь маленькой Оли, родителям до 30 июля необходимо собрать колоссальную сумму. Рассчитывать семья может только на неравнодушных людей — государство в помощи отказало.

Гонка за жизнь. Чтобы спасти Олю, нужно успеть собрать до 30 июля 380 тысяч долларов

Историю Оли Шкринды из Колпино «Фонтанка» уже рассказывала. До трёх месяцев она росла и развивалась как обычный здоровый ребенок, но к четырём месяцам так и не начала держать голову. Начались хождения по врачам. Диагноз девочке поставили только к семи месяцам — болезнь Канавана. Говоря простым языком, «сломан» один ген, из-за чего в организме не вырабатывается важный фермент для расщепления образующейся в мозге кислоты. Кислота накапливается и разрушает мозг, превращая его в «губку». Заболевание носит прогрессирующий характер — со временем ребёнок не сможет даже сам глотать и дышать.



Родители стали изучать всю доступную информацию по этому заболеванию. Оказалось, что лекарства нет. Большинство таких детей не доживают до 10 лет. Но также они узнали, что в США уже долгое время доктор Паола Леоне — ведущий мировой специалист в области лечения болезни Канавана, с командой медиков, в состав которой входят и российские специалисты, проводит исследования в области лечения этого заболевания. И уже разработан уникальный метод, который может исправить генетическую ошибку, так называемый генный вектор — специальный вирус, который не способен размножаться и вызывать заболевание, но может доставить в определенные клетки необходимый генетический материал. В случае Оли — правильную версию гена ASPA.

За такой шанс нельзя было не ухватиться. После изучения истории болезни американские специалисты пришли к выводу, что Оле можно ещё помочь, и она попала в число детей, которые первыми пройдут эту генную терапию. Но стоимость лечения колоссальная — 1 140 000 долларов США. Дело в том, болезнь Канавана крайне редкая, и фармацевтические компании не заинтересованы в исследованиях и разработке медикаментов — невыгодно. Поэтому такие исследования проводят за счёт частных пожертвований.



Родители Оли начали сбор самостоятельно и обратились в благотворительные фонды. Также письма с просьбой помочь были направлены во властные структуры. В частности, в Минздрав РФ, в комитеты по здравоохранению и социальной политике Петербурга и пр. Попытались родители попасть и на приём к губернатору города. Попытка оказалась неудачной. Ответы из министерства и комитетов тоже не обрадовали — семье отказали в помощи, ссылаясь на федеральные и городские законы и постановления (имеются в распоряжении «Фонтанки»).

Вместе с тем поддержку Оля получила от актрисы и депутата ЗакСа Анастасии Мельниковой, от депутата Госдумы Виталия Милонова, на своих страницах в соцсетях о девочке из Колпино рассказали спортсмены, артисты, блогеры. Проводились концерты и флешмобы. Но сбор идёт тяжело. На данный момент собрано лишь 36,76 % от необходимой суммы.

На днях родители Оли получили письмо от доктора Паолы Леоне, в котором говорится, что до 30 июля необходимо оплатить генный вектор. Стоимость — 380 000 долларов. Для этого не хватает 28 214 861 рубля. Сейчас это первостепенная задача. Ведь один раз терапию уже переносили из-за того, что не удалось собрать деньги. Затягивание лечения уменьшает шансы на успех.