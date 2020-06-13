«Вы что делаете, уроды?» Михаил Леонтьев вступился за Михаила Ефремова
Вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев вступился за Михаила Ефремова и сказал, что актера нельзя называть убийцей. Об этом Леонтьев заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ» 13 июня.
Эфир оказался крайне резким и не был опубликован на Youtube-канале радиостанции, однако доступен на канале «2024: СТРИМ».
«Мишка — гениальный актер. Что такое дар актера? Это же нам дар. Что мы делаем? Я не понимаю. Ужасная гибель, по-моему, очень хорошего человека Сергея Захарова. Царствие ему Небесное. Ужасно, что Мишка делал. Но какой он убийца? Мишка убийца? Он вообще не соображал, что делает. Я никого не хочу оправдывать», — заявил Леонтьев.
Говоря о реакции общества и публичных персон на случившееся, журналист отметил, что «это языческая вакханалия».
«Сакральная жертва им нужна. Вот заколем публично, возопим, и будет все в порядке. Всем плевать на Мишку, на Захарова Сергея плевать. Никому они не нужны. Все свои проблемы решают, — крайне эмоционально продолжил Леонтьев. — Это картина массового мародерства. Прекратите это, а! Помолчите хотя бы. Вы что делаете, уроды?».
«Шут, клоун — это душа нации. Чистый, добрый человек. Ну давайте, значит, сапогом», — подытожил пресс-секретарь.
Накануне вечером актер опубликовал видеообращение, адресованное семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Ролик со словами Ефремова опубликован накануне в YouTube-канале «Гражданин Поэт» (GrazhdaninPoet).
На видеозаписи Ефремов просит прощения у семьи погибшего и обещает помочь «всеми средствами, если примут». Материальную компенсацию актер назвал попыткой не откупиться, а искупить.
Семья погибшего отреагировала на публичное извинение. Актер не прощен, денег семье сейчас не надо, заявил ее адвокат Александр Добровинский.
Вечером 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон Захарова. 57-летний водитель умер в больнице. Экспертиза показала у актера опьянение сильной степени. Подозреваемого отправили под домашний арест до 9 августа.