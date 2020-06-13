«Вы что делаете, уроды?» Михаил Леонтьев вступился за Михаила Ефремова

Вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев вступился за Михаила Ефремова и сказал, что актера нельзя называть убийцей. Об этом Леонтьев заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ» 13 июня.



Эфир оказался крайне резким и не был опубликован на Youtube-канале радиостанции, однако доступен на канале «2024: СТРИМ».



«Мишка — гениальный актер. Что такое дар актера? Это же нам дар. Что мы делаем? Я не понимаю. Ужасная гибель, по-моему, очень хорошего человека Сергея Захарова. Царствие ему Небесное. Ужасно, что Мишка делал. Но какой он убийца? Мишка убийца? Он вообще не соображал, что делает. Я никого не хочу оправдывать», — заявил Леонтьев.

