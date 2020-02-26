Замглавы комитета по промышленной политике назначен Александр Ситов. В Смольном он будет работать вместе с бывшим партнером по бизнесу

В ведении Александра Ситова будут находиться управление развития инфраструктуры и управление инвестиционных проектов и развития промышленных территорий. Также он будет курировать работу таких подведомственных организаций, как Дирекция по сопровождению промышленных проектов, Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг, Центр развития и поддержки предпринимательства.

У обезглавленного месяц назад комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга появился новый заместитель председателя. 26 февраля сайт ведомства сообщил, что данную позицию занял Александр Ситов.

До прихода в Смольный работа Александра Ситова была связана с транспортом и морскими грузоперевозками. Он — постоянный член Научно-технических советов Министерства транспорта РФ и Российского морского регистра судоходства. По данным СПАРК, до 21 февраля 2020 года он возглавлял ООО «Морское грузовое бюро», одновременно его мать Татьяна Ситова вошла в число владельцев компании. Сам Александр Ситов по-прежнему является совладельцем родственной компании — «Морское грузовое бюро «Дальний Восток». Любопытно, что доля в обеих компаниях ранее принадлежала также Сергею Муравьеву, который с осени 2019 года также является замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Комитет по промышленной политике остался без руководителя в конце января, когда пост главы покинул Юрий Калабин, перешедший на работу в федеральное правительство. По информации «Фонтанки», в качестве основной кандидатуры на освободившуюся должность рассматривается глава Ленполиграфмаша Кирилл Соловейчик.