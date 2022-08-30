— Изначально мы рассчитывали на продажи для конечного потребителя, так как цена у нас выше среднего, — признался он. — Казалось, что прокатные школы используют оборудование подешевле, чтобы быстрее его отбивать. Однако, когда мы начали работать, убедились: им гораздо выгоднее купить доску подороже, но работающую 2–3 сезона минимум.

Сейчас с компанией сотрудничает около половины петербургского проката сапов, в том числе и одна из крупнейших школ в городе: она приобрела у бренда порядка 150 досок. Для бизнеса привлекательно еще и то, что производитель готов ремонтировать доски. Проколы и порезы сапов случаются часто, особенно на «диких» берегах. Спортивные же магазины редко оказывают сервисные услуги и практически не чинят SUP-борды, так как почти все товары привозят из-за границы. Возможность отремонтировать сап в Петербурге, а не заказывать новый из Китая или Европы, разумеется, полезна не только школам, предоставляющим доски в аренду, но спортсменам-одиночникам.



Со временем сапы Atlas Watersport вышли на региональные рынки: у бренда есть дилеры в Челябинске, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Воронеже, Москве и Сочи. До пандемии петербургским доскам удавалось покорять даже европейские водоемы.

