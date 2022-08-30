Петербургские доски на родной воде
В Петербурге SUP-движение стремительно развивается с каждым годом. Однако мало кто знает, что есть такие доски для SUP-серфинга, которые как корюшка: петербургское блюдо, полностью произведенное и укомплектованное в пределах КАДа. Как конкурировать с зарубежными брендами, куда поехать кататься на сапах и как не ошибиться с выбором доски — рассказывает начальник производства бренда Atlas Watersport Алексей Долгов.
Поскольку в Петербурге большая и удобная акватория, спрос на товары для водного спорта часто даже выше московского. С 6 до 8 утра для саперов открыты каналы, и многие этой возможностью пользуются — Петербург звание морской столицы оправдывает. При этом не так уж и просто найти качественную доску для катания, которая не развалится после первого сезона (случай, когда расклеится сам хозяин, мы сейчас не рассматриваем!)
Дефицит на воде
С развитием SUP-движения в городе стало понятно: в Северной Венеции не хватает привлекательных товаров для водного спорта. По наблюдениям Алексея Долгова, начальника производства Atlas Watersport, китайские компании часто экономят на материалах или используют не очень удачные технологии. Зарубежных же брендов с собственными производственными мощностями в Европе немного — например, есть шведские. Но они работают на внутренний рынок и не хотят делиться. В Петербурге эту проблему решили на местном заводе Atlas Watersport, поэтому у нас в городе качественную доску из немецкого материала можно найти от 60 тысяч рублей.
— Особый вид ткани дроп-стич стал нашим конкурентным преимуществом, так как почти никто с ним не работает. Он легкий, прочный, жесткий, но дорогой, а китайцы пока создать подобный не могут. С самого начала у нас сложилась полная картинка и политика бренда: с Китаем мы иметь дела не хотели и производить дешевый продукт — тоже. У нас была мечта: делать качественные доски, которыми можно будет гордиться, — и делать их здесь, в Петербурге, — рассказал Алексей Долгов.
— Изначально мы рассчитывали на продажи для конечного потребителя, так как цена у нас выше среднего, — признался он. — Казалось, что прокатные школы используют оборудование подешевле, чтобы быстрее его отбивать. Однако, когда мы начали работать, убедились: им гораздо выгоднее купить доску подороже, но работающую 2–3 сезона минимум.
Сейчас с компанией сотрудничает около половины петербургского проката сапов, в том числе и одна из крупнейших школ в городе: она приобрела у бренда порядка 150 досок. Для бизнеса привлекательно еще и то, что производитель готов ремонтировать доски. Проколы и порезы сапов случаются часто, особенно на «диких» берегах. Спортивные же магазины редко оказывают сервисные услуги и практически не чинят SUP-борды, так как почти все товары привозят из-за границы. Возможность отремонтировать сап в Петербурге, а не заказывать новый из Китая или Европы, разумеется, полезна не только школам, предоставляющим доски в аренду, но спортсменам-одиночникам.
Со временем сапы Atlas Watersport вышли на региональные рынки: у бренда есть дилеры в Челябинске, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Воронеже, Москве и Сочи. До пандемии петербургским доскам удавалось покорять даже европейские водоемы.
Со временем сапы Atlas Watersport вышли на региональные рынки: у бренда есть дилеры в Челябинске, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Воронеже, Москве и Сочи. До пандемии петербургским доскам удавалось покорять даже европейские водоемы.
«Однако, — уверен Долгов, — человек, который берет дешевый сап, а потом часто выходит в водоемы и активно занимается этим видом спорта, со временем понимает: бюджетный вариант ему уже не подходит».
По словам Алексея Долгова, люди, которые только пробуют себя в SUP-серфинге, могут сильно удивиться тому, что в супермаркете доска стоит условные 25 тысяч рублей, а в спортивных магазинах похожая — в несколько раз дороже.
Самая распространенная проблема недорогих досок связана с материалом, из которого они сделаны: нитки начинают отходить, верхний слой доски превращается в пузырь, а то и вовсе отваливается. Еще одна беда — расклеивание швов: чем дешевле клей и чем больше производитель пытается сделать сапов, тем хуже качество и долговечность соединений.
Набравшись опыта и поняв, чего можно ждать от бюджетных SUP-бордов, серфер подходит к покупке следующей доски иначе — с позиции человека, который уже разбирается в теме: где какая жесткость, форма, скорость и долговечность использования.
Набравшись опыта и поняв, чего можно ждать от бюджетных SUP-бордов, серфер подходит к покупке следующей доски иначе — с позиции человека, который уже разбирается в теме: где какая жесткость, форма, скорость и долговечность использования.
«Не в Петербурге делаем только часть фурнитуры, так как открывать для этого отдельный цех пока не целесообразно. Хотя все идет к тому, что уже через пару лет мы сможем полностью укомплектовываться здесь», — объяснил Алексей Долгов.
Вся продукция Atlas Watersport производится в Петербурге. На заводе реализуется полный цикл — от получения исходного сырья до погрузки товара и отправки покупателю. В двухэтажном здании на Пионерской доски собирают вручную 15 сотрудников: раскраивают материал, склеивают и комплектуют необходимыми элементами.
Исходное сырье на предприятии получают в рулонах из Германии — это дроп-стич из двух слоев ПВХ, которые прошиты нитками. В немецком материале и заключается львиная доля успеха доски, отмечает Долгов. Один его лист состоит из 20 микрослоев, соединенных по специальной технологии. За счет этого достигается большая плотность и жесткость SUP-борда.
— В материал накачивается давление больше одной атмосферы, и нитки это давление сохраняют. Китайцы пытаются повторить технологию, но пока у них плохо получается. С таким плетением гораздо тяжелее работать, а само производство материала требует больше навыков от людей, — поделился Алексей Долгов.
Девушка с веслом и в модном костюме
— По мере развития бизнеса мы поняли, что в Петербурге не хватает еще многого, что рядом с SUP-серфом. Так что есть много сфер, которые можно развивать. Сейчас мы запускаем производство карбоновых весел, также планируем заняться гидрофойлами (подводные крылья для водного транспорта, ускоряющие его движение, — прим.ред.) с опорой на философию бренда: не пополняем бюджетный сегмент, упор делаем на качество, — рассказал Алексей.
Особенный потенциал Atlas Watersport видит в одежде: сапсерфинг — молодой вид спорта, поэтому с экипировкой есть проблемы. Спецодежда для других водных активностей тут не подходит. Популярные неопреновые костюмы использовать неудобно: во-первых, они стесняют движение, а во-вторых, некомфортны для спорта, в котором погружение в воду не предполагается. В неопрене саперы страдают от жары, а если все же ныряют в акваторию Петербурга, намеренно или случайно, то мерзнут после того, как из костюма выдувается вода.
Поэтому в компании начали производить экипировку для сапов — дышащие сухие костюмы из мембранной ткани. Под них можно надевать любую одежду по погоде, а диапазон их использования не ограничен. «Правильная экипировка убирает страх: костюм дает уверенность и свободу действий. Летом окунуться весело и здорово, а вот в холодную погоду многие чувствуют себя куда надежнее и безопаснее в спецодежде. Наши потребители катаются на сапах в костюмах даже в -25 в Лосево и не мерзнут, если надевают под него хорошее термобелье», — рассказал Алексей Долгов.
— Мы за спорт как времяпрепровождение. Приятно видеть, что люди стремятся за город не жарить шашлык и что-то употреблять на берегу озера, а кататься на досках. Выезды на природу становятся активными, будь то велосипед, сап или лыжи зимой. А мы, в свою очередь, даем людям качественный продукт для этого, — рассказал Алексей Долгов.
Философия Atlas Watersport связана с продвижением здорового образа жизни и активного отдыха. На сапах ходят почти все сотрудники предприятия: поначалу они брали доски попробовать, а теперь ездят на мероприятия и фестивали вместе с руководством.
Где начинать: советы профессионала
Новичкам Алексей советует не выходить в открытую воду — например, в Финский залив. Но в Петербурге и Ленобласти предостаточно озер и рек, где можно делать первые шаги в SUP-серфе. Особенно он порекомендовал Крестовский остров, так как это рядом и удобно со всех точек зрения.
И, конечно, непременно хотя бы раз в сезон надо выйти утром на воду в центре: это не только спорт, но и уникальная возможность увидеть город с другой стороны.
Atlas Watersport стараются поддерживать все гребные мероприятия: дают призы победителям, участвуют как спонсоры и предоставляют доски и экипировку. В августе компания приняла участие в фестивале «Фонтанка SUP», а позже переместит сферу влияния за пределы Петербурга — на мероприятие в Липецке.
Еще один чекпойнт от директора для любителей сапов — Петровский марафон.
Еще один чекпойнт от директора для любителей сапов — Петровский марафон.
Материал подготовлен специально для компании
Фото предоставлены пресс-службой Atlas Watersport, AdobeStock.
Фото предоставлены пресс-службой Atlas Watersport, AdobeStock.