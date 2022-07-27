Как правильно выбрать газовое оборудование?

Котел, плита и счетчик
Десятки тысяч российских семей бесплатно подвели природный сетевой газ к своим участкам: программа догазификации в разгаре. Теперь у новых абонентов приятные хлопоты — нужно установить в домах необходимое оборудование. Как правильно выбрать газовый котел? Где лучше поставить плиту? Что умеют «умные» счетчики? «Фонтанка» разобралась вместе с экспертами. Спойлер: у современных гаджетов такие возможности, о которых мы не могли мечтать еще 5 лет назад.
Котел
Плита
Счётчик


Котел

Напольный или настенный
Специалисты советуют выбрать настенный: он компактнее, проще в монтаже и не требует сооружения дымохода выше конька. Достаточно вывести трубу через стену. Его можно поставить прямо на кухне, и агрегат не испортит интерьер — напротив, современное оборудование может выглядеть даже стильно.
Одно- или двухконтурный
Теперь нужно решить, каким будет наш новый настенный котел — с одним или двумя контурами? Разница вот в чем. У двухконтурного в составе два теплообменника, через один из которых происходит нагрев воды. То есть, такой и помещение отапливает, и горячую воду подает. С одной стороны, удобнее и дешевле — одно устройство решает две задачи. Но есть нюанс: оно готовит горячую воду в режиме газовой колонки — примерно 12 литров в минуту. Этого хватит на одну-две точки водоразбора. Если жена решила помыть посуду, а муж — принять душ с тропической лейкой, кому-то из них горячей воды может не достаться. Поэтому двухконтурный котел — вариант для домов или квартир до 100 квадратных метров. Либо для тех объектов, где нет большого потребления воды.

Одноконтурный котел будет греть воду через бойлер косвенного нагрева. То есть, рядом с ним будет «бочка» на 100-300 литров 60-градусной воды. Можно открыть хоть пять кранов: горячая вода будет в каждом, пока в баке есть запас. Это оптимальное решение для больших домов и семей с детьми.
«Бывают и универсальные котлы: могут работать и как двухконтурные, и как одноконтурные, — рассказывает представитель завода WARM Андрей Фролов. — Они для тех, кто сомневается в выборе. Такой котел при установке можно настроить на двухконтурный режим: если объема воды не хватит, инженер произведет небольшие манипуляции, поставит бойлер — и все, пожалуйста. Котел начнет работать как одноконтурный».
Бюджетный или премиум?
Самый недорогой газовый котел, обнаруженный нами на маркет-плейсе, стоит 14 тысяч рублей. При этом в премиум-сегменте можно найти оборудование и за сотни тысяч. Где она, золотая середина? Специалисты считают, что лучше сразу брать котел с необходимой комплектацией: насосом, трехходовым клапаном, расширительным баком. Это дороже, зато впоследствии вам не придется постоянно доплачивать за те или иные опции, чтобы отопительная система работала.
Российский или зарубежный
С одной стороны, европейские бренды проверены временем. С другой — их количество на рынке по объективным причинам сокращается. Хорошая новость в том, что появляются отечественные производители, которые уже успели себя зарекомендовать. Например, упомянутый выше петербургский завод WARM. Он производит отопительное оборудование в среднем и высоком ценовом сегменте. Разработчики — приверженцы старой школы: котлы делаются с большими теплообменниками, чтобы ресурс эксплуатации был высокий, не менее 10 лет.
С запасом мощности или нет
Опрошенный нами эксперт считает: если вам нужен котел на 20 киловатт, то покупать 30 не стоит.

«Это не история про автомобиль: чем мощнее, тем приятнее им управлять, — говорит Андрей Фролов. — Мощный котел будет работать так: включился, быстро нагрел и выключился. Такой режим уменьшает эксплуатационный ресурс оборудования. Проще говоря, он его убивает».

Самое грамотное решение — сделать теплорасчет здания. Это позволяет понять, сколько точно будет потреблять дом при самых низких температурах зимой. Но, как правило, потребители считают по среднему, руководствуясь формулой «1 киловатт мощности котла на 10 квадратных метров отапливаемой площади».
Стандартный или «умный»
Продавцы констатируют: все чаще покупатели выбирают интеллектуальное оборудование. Самая популярная опция — управление через Wi-Fi. Заходишь в приложение и даешь команды отопительной системе, когда возвращаешься домой с работы.

Очень востребованы и котлы с автоматическим регулированием: такой агрегат работает согласно температуре на улице. Похолодало — он увеличивает температуру подачи в систему. И наоборот. Таким образом, в помещении всегда комфортно.

«Для Петербурга и Ленобласти это очень актуально, — уверен Андрей Фролов. — Вспомните нашу весну или осень: днем может быть +5, а ночью до -15. С автоматическим регулированием не надо бегать в котельную и все время что-то переключать. Опять же меньше газа потребляется».

Наконец, «умные» котлы умеют сами себя диагностировать и выдавать на дисплее код ошибки при сбое. Заглянув в инструкцию, пользователь всегда поймет, что произошло и нужно ли обращаться в сервисный центр.

Все дополнительные опции увеличат стоимость оборудования на 10-20%.
Три ошибки при покупке котла
  1. Покупка двухконтурного котла на дом больше 100 «квадратов» или семью с детьми. Да, это привлекательный вариант, но потом зачастую выясняется, что воды всем не хватает.
  2. Установка оборудования «как у соседа». Ощущение комфорта у всех разное, а значит, и отопительную систему нужно выбирать под конкретный запрос.
  3. Выбор самых дешевых вариантов. Инженерная система дома — не та вещь, на которой стоит экономить. Вы же не хотите остаться зимой в холодном здании?

Плита

На любой кошелек
Разброс цен в сегменте газовых плит очень большой. Одна из онлайн-платформ предлагает оборудование как за 7 тысяч, так и за 85. Опрошенные «Фонтанкой» специалисты компании «Газпром бытовые системы» уверены, что купить современную газовую плиту с хорошим функционалом можно до 20 тысяч рублей. Например, российская торговая марка Darina предлагает в этом ценовом диапазоне прибор с электрической духовкой и богатым дополнительным оснащением: конвектором, грилем, 9 режимами.

К плите при необходимости можно докупить поддоны, решетки духовки или рабочей поверхности. Помните: чугунная решетка надежнее и красивее металлической. А многосекционная — практичнее цельной.
С газ-контролем или нет
Функция газ-контроля духовки — обязательное требование технического регламента Таможенного союза. Газ-контроль конфорок — опция дополнительная, но желательная. Она остановит подачу газа, если пламя погаснет.

Также во многих плитах есть функция защиты от детей — она блокирует работу оборудования.
С автоподжигом или нет
Автоматический электророзжиг значительно облегчает жизнь хозяйки — больше не нужны спички и электрические зажигалки. Самый современный вариант встроен в ручку управления: достаточно повернуть ее, и пламя побежит.
Газовая панель или полноценная плита
Встраиваемая кухонная бытовая техника — общемировой тренд. Российские производители это понимают, поэтому предлагают все больше бюджетных газовых варочных панелей и электрические духовые шкафы к ним. Но нужно учесть: такие варианты, скорее, подходят для больших помещений. Поэтому огромное количество домохозяйств по-прежнему оборудовано стационарными плитами, которые занимают меньше места. Емкость этого рынка в России — около 1 млн единиц в год. Современные модели порой по функционалу не уступают встраиваемой технике.
Монтировать самостоятельно или приглашать газовую службу
В постановлении правительства РФ четко сказано: устанавливать и обслуживать газовые плиты имеют право только специализированные компании. То же касается и комбинированных — с газовой панелью и электрической духовкой.
Где нельзя ставить газовую плиту?
  1. Вплотную к стене: должен оставаться зазор. Конкретнее смотрите в инструкции.
  2. Ближе 45 см от мойки: вода может потушить пламя.
  3. Ближе 15 см от холодильника: он будет нагреваться и может выйти из строя.
  4. Рядом с занавесками.
  5. Рядом с деревянной дверью.

Счетчик

Обычный или «умный»
Прежде чем покупать счетчик, советуем ознакомиться с «Типовыми техническими требованиями к бытовым приборам учета газа». Этот документ подробно рассказывает, какие требования предъявляются к столь важному оборудованию, как прибор учета. При этом крупнейший поставщик природного газа, «Газпром межрегионгаз», рекомендует устанавливать именно интеллектуальные системы. На это есть несколько важных причин.
Компактность
Это важно, если прибор будет стоять на кухне. Кроме того, современный «умный» счетчик можно монтировать на любом участке прямой трубы: достаточно буквально 20 см.
Эргономичность и стильный дизайн
Вы удивитесь, но внешний вид сегодня тоже играет роль при выборе счетчика.
«Это как с телефонами: раньше все ходили с кнопочными, теперь покупают смартфоны, — говорит коммерческий управляющий завода «Техномер» Александр Семенышев. — Производители газового оборудования тоже не стоят на месте. Когда мы создавали наш прибор, одним из пунктов технического задания от «Газпром межрегионгаза» был современный дизайн. Мы сделали электронное устройство: абсолютно бесшумное и лаконичное, оно удачно вписывается в любую кухню».
Передача показаний
Интеллектуальные приборы учета оснащены модемом для передачи данных. Больше не нужно снимать показания и сообщать их поставщику через абонентское окно, SMS или как-то еще. Счетчик в автоматическом режиме сам проверит расход и отправит цифру на сервер компании-поставщика. Вам не начислят по нормативу за несвоевременную передачу данных, даже если вы в отпуске или сдаете квартиру нерадивым жильцам.
Безопасность
Интеллектуальные счетчики можно заказать в комплектации с запорным клапаном, интегрированным в корпус, и датчиком загазованности. Если прибор получит сигнал об утечке газа, он закроет запорный клапан, перекрыв подачу ставшего опасным топлива, и передаст сигнал на сервер поставщика газа. Бригада оперативно прибудет на место. Если абонента в этот момент нет дома, ему придет пуш-уведомление в мобильном приложении. Согласитесь, очень удобно.
Дорогой или бюджетный
Обычные бытовые счетчики просто считают объем потребляемого газа и не обладают никаким дополнительным функционалом. Такие стоят 5-6 тысяч рублей. «Умные» — в зависимости от производителя. Например, отечественные от «Техномера» обойдутся от 14 тысяч рублей, что недорого для сегмента интеллектуальных приборов.

«Это полностью российская разработка, не зависимая от импорта, — отмечает Александр Семенышев. — 95% нашего наукоемкого производства сосредоточено в Нижегородской области».
Сколько прослужит газовый счетчик?
Межповерочный интервал прибора учета газа составляет от 5 до 12 лет в зависимости от типа счетчика. Он указывается в паспорте изделия. Дата очередной поверки исчисляется от даты первичной (ее выполняет завод-изготовитель) или от даты предыдущей, приведенной в свидетельстве о поверке.

Читатели «Фонтанки» спрашивают — Единый оператор газификации отвечает

Сергей Лазарев, Ленобласть
«Живем с женой в собственном доме в деревне Коваши. Оба — пенсионеры. Регистрация у нас петербургская, и отказываться от нее мы не хотим, так как медицинские услуги в городе лучше. А льготы по газификации положены только обладателям деревенской прописки. Что делать?»
Ответ
Роман Гаврилов
«Можно ли подать заявку на газификацию участка, если пока нет зарегистрированного строения?»
Ответ
Игнатов Г. Н.
«Наше садоводство находится в 10 км от Петербурга. ГРС проходит в сотне метров от границ садоводческого товарищества. Может ли член СНТ самостоятельно подать заявку на газификацию — и что для этого надо?»
Ответ
— В Ленинградской области есть определенный порядок получения субсидии. На момент заключения договора в частном доме должны быть не менее одного года зарегистрированы по месту жительства собственник и (или) его родственники: супруг, супруга, родители, дети, дедушка, бабушка, внуки. Вы вправе обратиться в правительство Ленинградской области с инициативой о корректировке этого условия получения субсидий.
— Заявку на подключение подать можно, но пока домовладение не зарегистрировано, вы не станете участником программы догазификации. Подвести газ до границ земельного участка вы сможете только за деньги: заключив возмездный договор на технологическое присоединение.
— Обязанность по подключению до границ земельного участка, в том числе строительство газопровода с учетом необходимых технических характеристик, полностью находится в зоне ответственности исполнителя — ГРО. Соответственно, решать вопросы, возникающие в ходе исполнения работ, ГРО будет самостоятельно.

Подключение вашего домовладения в поселке Ильичево возможно от газопровода среднего давления. Что и будет сделано.

Если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают особенности, которые стали известны при разработке проектной документации, подписывается дополнительное соглашение к договору. В ближайшее время вас пригласят для подписания допсоглашения.
— Для подключения к сетям газораспределения объектов, расположенных на территории садоводства, можно подать заявку либо от отдельных членов товарищества, либо от всего СНТ в целом. Сделать это можно любым удобным для вас способом:
Проверить, входит ли ваше садоводство в программу догазификации, можно на портале Единого оператора газификации в разделе «Проверить адрес».
Вы уже провели газ?
Ждем ваших историй
Расскажите «Фонтанке» о личном успешном опыте догазификации своего участка. Как вы готовились к этому процессу, сколько времени он занял? Удалось ли вам получить субсидию из бюджета? Присылайте нам истории — самые интересные мы опубликуем.
Присылая свою историю, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Вы уже провели газ?
Ждем ваших историй
Расскажите «Фонтанке» о личном успешном опыте догазификации своего участка. Как вы готовились к этому процессу, сколько времени он занял? Удалось ли вам получить субсидию из бюджета? Присылайте нам истории — самые интересные мы опубликуем.
Присылая свою историю, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Материал подготовлен специально для ООО «Газпром межрегионгаз».

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: gasfoto.ru, adobe stock
Дизайнер: Ольга Сергеева

Спецпроекты «Фонтанки.ру»


Просмотров: 821