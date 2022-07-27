Теперь нужно решить, каким будет наш новый настенный котел — с одним или двумя контурами? Разница вот в чем. У двухконтурного в составе два теплообменника, через один из которых происходит нагрев воды. То есть, такой и помещение отапливает, и горячую воду подает. С одной стороны, удобнее и дешевле — одно устройство решает две задачи. Но есть нюанс: оно готовит горячую воду в режиме газовой колонки — примерно 12 литров в минуту. Этого хватит на одну-две точки водоразбора. Если жена решила помыть посуду, а муж — принять душ с тропической лейкой, кому-то из них горячей воды может не достаться. Поэтому двухконтурный котел — вариант для домов или квартир до 100 квадратных метров. Либо для тех объектов, где нет большого потребления воды.



Одноконтурный котел будет греть воду через бойлер косвенного нагрева. То есть, рядом с ним будет «бочка» на 100-300 литров 60-градусной воды. Можно открыть хоть пять кранов: горячая вода будет в каждом, пока в баке есть запас. Это оптимальное решение для больших домов и семей с детьми.

