Социальные и коммерческие объекты, работающие еще с советских времен, дополняются новыми, которые появляются по мере развития района, — в том числе в границах и на первых этажах новостроек. Например, в уже сданных первой и второй очередях ЖК «Огни Залива»* имеются два детских сада, магазины шаговой доступности, бар, зоомагазин, аптеки и т.д. В 2020 году неподалеку от него открылся двухэтажный торговый центр, где есть все необходимое — от продуктового гипермаркета до книжного. Скоро на территории комплекса появятся поликлиника для детей, две школы с бассейнами и три детских сада: один — в отдельном здании и два — в корпусах «Огней Залива».