* ЖК «Огни Залива» — застройщик ООО «Дудергофский проект», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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**Приобрести квартиру в строящихся домах III очереди ЖК «Огни Залива» можно в рамках совместной программы субсидирования ипотеки ООО «Дудергофский проект» и ПАО Сбербанк. Процентная ставка — от 0,1%. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей. Первоначальный взнос — от 15%. Срок кредита — до 30 лет. Валюта кредита — рубли. Предложение распространяется только на новую покупку квартиры в ЖК «Огни Залива» через отдел продаж застройщика. Дополнительные скидки и акции не применяются. Подробнее об условиях субсидированного и иного ипотечного кредитования можно узнать по телефону 7 812 611 05 50 или на сайте
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*** При заключении с 1 июня 2022 года по 31 июля 2022 года договора долевого участия в отношении акционных квартир в строящихся домах III очереди ЖК «Огни Залива» предоставляется беспроцентная рассрочка платежей с первым взносом от 20% стоимости квартиры и ежемесячными равными платежами в сумме 30 000 рублей до 31 мая 2023 года, что составит 360 000 рублей за 12 месяцев. Оставшаяся сумма вносится дольщиком до 31 мая 2023 года. Количество квартир ограничено. Предложение не является публичной офертой.
Платная рассрочка с ежеквартальными равными платежами до конца строительства (30 июня 2023 года) предоставляется с 10-процентным удорожанием на остаток после уплаты первого взноса в размере от 20% стоимости квартиры. Этот вид рассрочки действует на все квартиры III очереди строительства ЖК «Огни Залива» в домах вдоль Дудергофского канала.
Организатор акции — ООО «Дудергофский проект». Юридический адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 18, лит. А. ИНН: 7811387979. КПП: 784101001. ОГРН: 1077847647613.
Скидки по акциям в ЖК «Огни Залива» не суммируются и распространяются только на квартиры III очереди строительства. Подробности можно узнать по телефону +7(812) 561 14 29, по электронной почте sales@bfa-d.ru и на сайте www.ognizaliva.ru
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