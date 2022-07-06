ЖК «Огни Залива»
Современный юго-запад
Эта часть Петербурга становится все популярнее среди горожан. Здесь покупают квартиры молодые семьи, для которых важны детские сады и парки для прогулок. Сюда переселяется старшее поколение — подальше от шума и суеты центра. Да и коренные «южане», не желающие покидать любимые и привычные места, охотно поглядывают на здешние новостройки. Давайте разберемся подробнее: чем же привлекает покупателей жилья Красносельский район.
Почему пора переезжать в Красносельский район
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Здесь есть самые разнообразные возможности для поклонников здорового образа жизни. Близость Финского залива и многочисленные крупные парки и лесопарки благотворно влияют на качество воздуха, а экологичная среда вдохновляет на то, чтобы двигаться и общаться с природой. Можно отправиться на прогулку среди зелени или по благоустроенным набережным каналов, провести время на пляже или отдать предпочтение активному досугу — велосипедам, самокатам, гребле, парусному спорту, вейкбордингу и даже рыбалке.
На природе, но в черте города
Социальные и коммерческие объекты, работающие еще с советских времен, дополняются новыми, которые появляются по мере развития района, — в том числе в границах и на первых этажах новостроек. Например, в уже сданных первой и второй очередях ЖК «Огни Залива»* имеются два детских сада, магазины шаговой доступности, бар, зоомагазин, аптеки и т.д. В 2020 году неподалеку от него открылся двухэтажный торговый центр, где есть все необходимое — от продуктового гипермаркета до книжного. Скоро на территории комплекса появятся поликлиника для детей, две школы с бассейнами и три детских сада: один — в отдельном здании и два — в корпусах «Огней Залива».
Готовая инфраструктура
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Выбрать квартиру
В двух сданных очередях ЖК «Огни Залива» большинство квартир принадлежит семейным петербуржцам, настроенным поддерживать добрые отношения с соседями. В микрорайоне сложилась дружелюбная и позитивная атмосфера. Люди заботятся о своем квартале, участвуют в праздниках и субботниках, которые организует в микрорайоне застройщик. Однородная социальная среда, созданная собственниками недвижимости, делает жизнь в «Огнях Залива» комфортной и безопасной.

Интересно, что, по данным девелопера, люди, купившие квартиру в первой очереди комплекса, нередко хотят приобрести еще одну в третьей — для родственников или чтобы расширить собственную жилплощадь. К старту продаж третьей очереди сформировался довольно большой лист ожидания.
Позитивное сообщество жителей
«Огни Залива» строятся рядом с успешными масштабными проектами комфорт-класса, следующими единой идеологии жизни на природе у просторной глади Финского залива. При этом в якорном для территории квартале работает вся необходимая городская инфраструктура — в том числе деловой и досуговый центры, а также рекреационные зоны и яхт - клубы.
Достойное окружение
Выбрать квартиру
Архитектура новостроек, возведенных в Красносельском районе ключевыми девелоперами Петербурга, отличается красотой и хорошим вкусом. «Огни Залива» следуют этому тренду. Корпуса комплекса, построенные в едином стиле, окрашены в цвета Средиземноморья. Проект первой очереди, введенной в эксплуатацию в 2016 году, стал победителем конкурса Facade Innovations Awards 2017. На лицевых фасадах размещены остекленные модули высотой в этаж, благодаря которым можно без помех любоваться панорамой окрестностей. Прозрачная «вуаль» переливается оттенками голубого и бирюзового, а солнцезащитные решетки модульной системы могут перемещаться по направляющим в пределах одной квартиры, всякий раз обновляя вид зданий.

Вторую очередь ввели в эксплуатацию в 2020 году. Она гармонично сочетается с первой: фасады с цветным витражным остеклением, места общего пользования, детские игровые площадки — все окрашено в «морские» тона. В той же гамме будут выдержаны и корпуса строящейся сейчас третьей очереди.
Для пешеходов прямо напротив ЖК «Огни Залива» расположена остановка, где можно сесть на троллейбус № 41, автобусы № 2а, 239, 300, маршрутки № К-226, К-35, К-41 и К-43. Поездка до станций метро «Ленинский проспект», «Кировский завод» и «Автово» занимает примерно 15 минут. На 2024 год запланировано открытие станции «Юго-Западная» — части строящейся сейчас Красносельско-Калининской линии, которая соединит два района через центр города.

Девелопер выбрал для «Огней Залива» весьма удачное место на пересечении проспектов Героев, Ленинского и улицы Маршала Захарова. Расстояние отсюда до центра города — 12 км, до съезда на КАД — 7 км, до аэропорта «Пулково» — 14 км.
Транспорт и дороги
Что еще нужно знать о III очереди ЖК «Огни залива»
В целом жилой квартал на 8 500 квартир будет занимать 31 гектар. Проект осуществляется в пять очередей.
В домах III очереди комплекса представлены разные планировки — от компактных студий до 4 - комнатных квартир площадью 120 кв.м. На верхних этажах находятся двухэтажные квартиры с террасами.
Из окон видны Дудергофский и Матисов каналы, Южно-Приморский парк, Финский залив, вантовый мост, а по вечерам — живописные огни большого города.
Корпуса строятся по адресу Ленинский проспект, участки 241 и 242 — к северо-западу от пересечения улиц Доблести и Маршала Захарова.
Комплекс возводят застройщик и предприятия группы компаний
«БФА-Девелопмент». Дольщиков и банки регулярно информируют о ходе строительства.
Секции двух 10-20-этажных домов III очереди выстроятся «змейкой» вдоль улицы Маршала Захарова. Ритм фасада позволит свету проникать во дворы.
Доступны рассрочки от застройщика — с удорожанием и ежеквартальными платежами или бесплатная с ежемесячными платежом 30 000 рублей на акционные квартиры, чаще всего — на двухкомнатные.***
Ввод в эксплуатацию домов III очереди комплекса запланирован на III квартал 2023 года. Большая часть квартир сдается с полной отделкой, в ряде секций — с подготовкой под отделку.
На каждом этаже — не больше 3–5 квартир, так что жители не помешают другу.
В подземный паркинг можно спуститься на лифте — опция, обычно характерная для бизнес-класса, а не для высокого комфорта.
Квартиры можно приобрести с использованием ипотеки, в том числе субсидированной. Объект аккредитован ведущими банками.**
Комплекс обслуживает опытная управляющая компания — предприятие группы
«БФА-Девелопмент».
Материал подготовлен специально для ГК «БФА-Девелопмент».
Юридическая информация
* ЖК «Огни Залива» — застройщик ООО «Дудергофский проект», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

**Приобрести квартиру в строящихся домах III очереди ЖК «Огни Залива» можно в рамках совместной программы субсидирования ипотеки ООО «Дудергофский проект» и ПАО Сбербанк. Процентная ставка — от 0,1%. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей. Первоначальный взнос — от 15%. Срок кредита — до 30 лет. Валюта кредита — рубли. Предложение распространяется только на новую покупку квартиры в ЖК «Огни Залива» через отдел продаж застройщика. Дополнительные скидки и акции не применяются. Подробнее об условиях субсидированного и иного ипотечного кредитования можно узнать по телефону 7 812 611 05 50 или на сайте.

*** При заключении с 1 июня 2022 года по 31 июля 2022 года договора долевого участия в отношении акционных квартир в строящихся домах III очереди ЖК «Огни Залива» предоставляется беспроцентная рассрочка платежей с первым взносом от 20% стоимости квартиры и ежемесячными равными платежами в сумме 30 000 рублей до 31 мая 2023 года, что составит 360 000 рублей за 12 месяцев. Оставшаяся сумма вносится дольщиком до 31 мая 2023 года. Количество квартир ограничено. Предложение не является публичной офертой.

Платная рассрочка с ежеквартальными равными платежами до конца строительства (30 июня 2023 года) предоставляется с 10-процентным удорожанием на остаток после уплаты первого взноса в размере от 20% стоимости квартиры. Этот вид рассрочки действует на все квартиры III очереди строительства ЖК «Огни Залива» в домах вдоль Дудергофского канала.

Организатор акции — ООО «Дудергофский проект». Юридический адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 18, лит. А. ИНН: 7811387979. КПП: 784101001. ОГРН: 1077847647613.

Скидки по акциям в ЖК «Огни Залива» не суммируются и распространяются только на квартиры III очереди строительства. Подробности можно узнать по телефону +7(812) 561 14 29, по электронной почте sales@bfa-d.ru и на сайте www.ognizaliva.ru.
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены: ГК «БФА-Девелопмент»
Фотографии: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина

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