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Модный офис для клиентов
Как выглядит современный банк
Стильный интерьер, быстрое обслуживание и интересные финансовые продукты. Таким клиенты хотят видеть банковский офис. Обновленный филиал Банка Хоум Кредит в Петербурге этим критериям соответствует: современный дизайн, продуманное зонирование и привлекательные условия по картам — вот, как минимум, три причины, по которым горожане идут на Московский проспект, 195. По каким еще, рассмотрим в нашем обзоре.
Зона 24/7
Главное – это сделать услуги банка доступными в любое время. Банк Хоум Кредит активно развивает онлайн-каналы. Но те, кому нужно провести операцию в терминале или банкомате очно, могут с легкостью сделать это в зоне обслуживания 24/7, которая доступна даже ночью. Проблема с терминалом или срочный вопрос? Достаточно снять трубку как в таксофоне — на том конце провода — ответит робот, который в случае необходимости переведет на оператора. Нервничать и набирать длинный телефонный номер тоже не надо — связь прямая в буквальном смысле этого слова.

Каждому знакомо то досадное чувство, когда торопишься, а банк еще не работает. Пользователи крупной федеральной сети избавлены от томительного ожидания у двери: их готовы принять на 10 минут раньше, чем обозначено в расписании. Вечером — та же история: в 20.00 задержавшихся посетителей не попросят на выход. Дадут возможность все доделать.
Обновленный интерьер
За модным словом «клиентоориентированность» кроется и почти не отразившееся на рабочем процессе масштабное обновление офиса у метро «Московская». Первый этап работ провели за новогодние каникулы, второй, финальный, за майские праздники. Ремонт занял лишь 9 рабочих дней зимой и 4 — весной.
«Это флагманский офис сети в Санкт-Петербурге: он принимает более 3000 клиентов в месяц, — рассказывает директор макрорегиона «Северо-Запад» Банка Хоум Кредит Максим Биглер. — Благодаря планировке нам удалось одновременно увеличить количество рабочих мест сотрудников и сделать помещение комфортнее, что позволяет обслуживать клиентов ещё быстрее».
Экология в банке
Отдавая дань тренду на натуральные материалы, дизайнеры использовали в интерьере параметрические деревянные перегородки, деревянные скамейки, мебель со шпонированной отделкой. Особенно клиентам нравятся деревянные перегородки в зоне консультантов: они создают приватность делового общения и приглушают посторонние звуки благодаря своей форме. Это позволяет сосредоточиться на разговоре с сотрудником банка и изучении документов.

Учтена даже такая, казалось бы, мелочь как необходимое количество стульев. На одном можно удобно расположиться, на соседнем — положить вещи. Посетители такую заботу ценят.
«Мы прививаем сотрудникам отношение к клиентам как к своим друзьям, родственникам, знакомым, ради которых они готовы стараться. Это позволяет устанавливать доверительные отношения», — говорит Максим Биглер.
Современное освещение
Отдельно стоит сказать о системе освещения. Она была полностью заменена. Благодаря стильным светодиодным светильникам в помещении светло в любое время суток. Интересно, что специалисты тщательно подбирали правильный свет по мягкости и интенсивности. Судя по отзывам команды банка, с задачей справились: к концу рабочего дня глаза меньше устают.
Пять фактов о флагманском офисе Банка Хоум Кредит в Петербурге
Большинство сотрудников работают в филиале более 10 лет.

Это самый первый офис банка в Санкт-Петербурге: он открылся в 2008 году.

Самое загруженное время в офисе — понедельник, пятница, а также обеденные часы в другие будние дни.

Банк работает в субботу для удобства самых занятых клиентов.

В офисе есть VIP-зона для сложных сделок и переговоров.
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Самые популярные продукты Банка Хоум Кредит
А теперь о продуктовой линейке. Банк ориентируется на физических лиц. Для них он разрабатывает финансовые продукты, которые получают высокую оценку у клиентов и профессионального сообщества:
Кредитная карта «120 дней без %» победила в номинации «Карта года» по оценке экспертного совета «Банки.ру».
Дебетовая карта «Польза» стала лучшей в категории «Выбор пользователей» премии «Банк года» от «Банки.ру»².
Банк Хоум Кредит получил премию Frank Payroll Awards 2022 в номинации «Самая выгодная зарплатная карта для массовых клиентов».⁴
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Кредитная карта «120 дней без %»
— одна из самых интересных на рынке. Она предлагает длинный — до 4-х месяцев — льготный период, а также бесплатное обслуживание¹. Обладатели карты могут получать до 30% кэшбека за покупки у партнеров в рамках программы лояльности «Польза». Еще одно преимущество — рефинансирование кредитов по картам других банков. Возможность выбрать срок беспроцентного периода от 4 до 18 месяцев практически не имеет аналогов.
Дебетовая карта «Польза»
позволяет получать до 30% кэшбэка за покупки у партнеров банка. Еще до 15% кэшбека начисляется за покупки в выбранных категориях (обновляются каждый месяц). Обслуживание карты — полностью бесплатное³. Также по карте можно без комиссии переводить деньги в любые банки и снимать наличные в любом банкомате в рамках лимита.
Условия Банка Хоум Кредит имеют целый ряд преимуществ:
бесплатное⁵ обслуживание, кэшбек до 30% за покупки у партнёров, возможность выбора категорий с кэшбэком до 15% каждый месяц, высокий лимит бесплатных переводов и снятий наличных в любых банкоматах. Банк также предоставляет корпоративным партнерам сервис Masspayment. Он позволяет объединить в единый реестр платежи в разные банки и выплачивать зарплату сотрудникам своевременно, без потери времени и лишних комиссий.
Инструменты сбережения
Теперь — обзор продуктов для тех, кто хочет сохранить и приумножить.
«Спасибо нашим продуктовым командам, которые действительно создают предложения, которые не стыдно предлагать клиентам, — резюмирует Максим Биглер. — Мы сами пользуемся этими продуктами и рассказываем о них людям. Ведь наша задача — не просто продать, а показать пользу, подобрать ту услугу, которая человеку действительно нужна».
В банке широкая линейка вкладов с различными сроками и хорошими условиями. Например, минимальная сумма для открытия большей части вкладов из линейки — всего 1000 рублей.
Есть накопительный счет с гибким управлением: можно снимать или пополнять деньги без потери процентов.
В прошлом году банк запустил продажи паевых инвестиционных фондов, которые позволяют увеличивать пассивный доход. На фоне снижающейся доходности по вкладам инвестиции в ПИФ российских акций и облигаций сейчас выглядят привлекательно. В будущем они могут принести доход больше, чем банковские вклады.
Банк Хоум Кредит постоянно подчеркивает, что улучшает мобильное приложение и каналы коммуникации с клиентами. Например, бот в чате и мобильном приложении решает более 50% обращений клиентов. Пользователь может заказать любую справку, выписку за нужный период, оформить любой банковский продукт от дебетовой карты до кредита наличными или инвестиционного счета без участия сотрудника.

Будет развиваться и оффлайн. В планах банка — продолжить обновление офисов, в том числе в Петербурге.
Всегда на связи
Материал публикуется специально для Банка Хоум Кредит.

ООО «ХКФ Банк», генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

¹ Кредитная карта «120 дней без процентов». Комиссия за обслуживание составляет 0 руб. в месяц. Подробнее о карте, ее условиях и тарифах читайте здесь.
² Подробности здесь.
³ Дебетовая карта «Польза». Ежемесячная комиссия за обслуживание счёта
составляет 0 руб. во всех случаях. Подробнее о карте, ее условиях и тарифах читайте здесь.
⁴ Подробности здесь.
⁵ Зарплатная карта «Польза». Комиссия за обслуживание составляет 0 руб. в месяц. Подробнее о карте, ее условиях и тарифах читайте здесь.


Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотограф Сергей Николаев
Графика: Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева

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