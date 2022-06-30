Главное – это сделать услуги банка доступными в любое время. Банк Хоум Кредит активно развивает онлайн-каналы. Но те, кому нужно провести операцию в терминале или банкомате очно, могут с легкостью сделать это в зоне обслуживания 24/7, которая доступна даже ночью. Проблема с терминалом или срочный вопрос? Достаточно снять трубку как в таксофоне — на том конце провода — ответит робот, который в случае необходимости переведет на оператора. Нервничать и набирать длинный телефонный номер тоже не надо — связь прямая в буквальном смысле этого слова.



Каждому знакомо то досадное чувство, когда торопишься, а банк еще не работает. Пользователи крупной федеральной сети избавлены от томительного ожидания у двери: их готовы принять на 10 минут раньше, чем обозначено в расписании. Вечером — та же история: в 20.00 задержавшихся посетителей не попросят на выход. Дадут возможность все доделать.

