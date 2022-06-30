Материал публикуется специально для Банка Хоум Кредит.
ООО «ХКФ Банк», генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.
¹ Кредитная карта «120 дней без процентов». Комиссия за обслуживание составляет 0 руб. в месяц. Подробнее о карте, ее условиях и тарифах читайте здесь
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² Подробности здесь
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³ Дебетовая карта «Польза». Ежемесячная комиссия за обслуживание счёта
составляет 0 руб. во всех случаях. Подробнее о карте, ее условиях и тарифах читайте здесь
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⁴ Подробности здесь
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⁵ Зарплатная карта «Польза». Комиссия за обслуживание составляет 0 руб. в месяц. Подробнее о карте, ее условиях и тарифах читайте здесь
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Автор: Анастасия Коренькова
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Фотограф Сергей Николаев
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