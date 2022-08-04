Организовать корпоративную команду для SUP-прогулки очень просто, уверяет эксперт. Как и во всем, здесь главное — желание постоянно заниматься. Для совместных тренировок достаточно двух-трех человек, но все зависит от того, в каких направлениях вы хотите развиваться. Базу можно освоить буквально за несколько занятий, а дальше — только личное упорство и систематичность. Лучшее место для тренировок в Петербурге — Каменный остров, там идеальные условия для регулярных занятий.