— Все, абсолютно все. Владеть самыми разными жанрами — пусть не в совершенстве, но основы нужно знать. Ты обязан жонглировать, владеть булавами, ходить по канату, стоять на руках, делать сальто. А еще — находиться постоянно в хорошем тонусе и держать зал в две тысячи человек.



…Чтобы разозлить человека, нужно одно слово. Сделать так, чтобы он хотел тебя убить, — парочку. А вот чтобы развеселить!.. (смеется). Поэтому клоун — самая сложная цирковая профессия. Я не горжусь этим, но так оно и есть.

— Что должен уметь клоун?

— Каждый день. А как иначе? Чтобы выходить шесть раз, делать все в бешеном темпе и не задыхаться, я должен постоянно поддерживать форму. При этом я сам себе тренер, так как являюсь мастером спорта по спортивной акробатике.

— Сколько вы тренируетесь, чтобы добиться этой легкости?

— Сложность образа: она здесь немножко пошире. Но в этом и весь кайф: ты развиваешься быстрее как артист — и сама работа становится интереснее. А ведь если нет интереса, не будет вот этого драйва, адреналина. Если я его не получу, то и зритель не получит. А еще сложность в легкости. Выполняя то же падение, я должен быть как перышко: упал, встал — все четко. Чтобы каждый сидящий в зале подумал: хм, я тоже так могу.