Частная многопрофильная клиника «РАМИ» отмечает юбилей

«В природной красоте Екатерины сошлось всё: гармония духа и тела, идеальные пропорции... Для нашего нового проекта ее очарование в сочетании с невероятным талантом являются источником вдохновения, эталоном совершенства, — и добавила: — За 25 лет успешной работы мы привыкли быть первыми не только в отборе уникальных специалистов и уровне обслуживания пациентов, но и в формировании трендов в стремительно развивающейся области эстетической медицины. Поэтому мы начинаем новый проект, аналогов которому я не знаю».