Частная многопрофильная клиника «РАМИ» отмечает юбилей

Работа в клинике ведется более чем по 60 актуальным направлениям: среди них пластическая хирургия, онко-гинекология, бариатрия, маммология, стоматология, высокотехнологичная косметология и другие. Здесь делают более 2 тысяч операций в год.
Пациент может пройти все этапы терапевтической программы — от сдачи анализов до послеоперационной реабилитации — в комфортных условиях. Одна из востребованных услуг — экспресс-диагностика «Терапевтический комплекс» для взрослых. На этот регулярный мониторинг состояния организма можно получить скидку
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