«Фонтанка» вручила приз зрительских симпатий на конкурсе поющих строителей
В Петербурге прошел пятый конкурс «Нам песня строить и жить помогает». Силы в пении попробовали представители всех строительных специальностей и почти всех компаний города. Победительницей стала Дарья Бегинина (Setl Group). А приз зрительских симпатий получила Екатерина Швецова (Группа RBI).
Дарья Бегинина
Голосование на приз зрительских симпатий объявляла «Фонтанка» — и лауреата определяли читатели издания. Наибольшее количество голосов — более 40 тысяч или 12% — они отдали Екатерине Швецовой, административному помощнику Дирекции по строительству Группы RBI.
Екатерина Швецова
Вот что финалистка рассказывает о себе: «С детства занимаюсь музыкой, окончила музыкальную школу по классу вокала. Часто выступала на разных мероприятиях. Сейчас активно принимаю участие в корпоративной жизни нашей компании. Закончила курсы в Федеральной Школе Медиа по направлению «Радиоведущий». Музыка всегда идёт со мной по жизни рука об руку. Все друзья и родные любят, когда я пою, а я люблю петь для них. Это хобби приносит мне много положительных эмоций и вдохновляет на новые свершения!»
На торжественном гала-концерте, который прошел 7 июля, приз Екатерине Швецовой вручил Дмитрий Витковский, генеральный директор АО «АЖУР-МЕДИА» (издатель «Фонтанки.ру»).
Екатерина Швецова, Дмитрий Витковский
Екатерина Швецова
Второе и третье место в голосовании за приз зрительских симпатий заняли Елена Костерина и Сергей Совпель из Группы ЛСР.
А победителя конкурса определило профессиональное жюри, в которое вошли яркие представители творческого мира Петербурга: композитор Виктор Плешак, солистка Мариинского театра Карина Чепурнова, генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич, основатель ВИА «Поющие гитары» Евгений Броневицкий. Также в составе жюри — вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко и генеральный директор АО «АЖУР-МЕДИА» Дмитрий Витковский. Бессменный председатель — Геннадий Шагаев, главный режиссер БКЗ «Октябрьский.
Выступления финалистов оценивались по 10-балльной системе по двум критериям — вокальные данные и артистизм.
По решению жюри победительницей конкурса «Нам песня строить и жить помогает» - 2022 стала Дарья Бегинина, менеджер по продажам недвижимости из холдинга Setl Group. Она шла к этой победе несколько лет: трижды выходила в финал, участвовала в музыкальных фильмах, снятых в рамках вокального проекта.
Дарья Бегинина
Дарья рассказала, что музыка вошла в ее жизнь с детства: она была воспитанницей Аничкова дворца, закончила музыкальное училище им. Римского-Корсакова. О силе характера и воле к победе говорит то, что параллельно с музыкальным училищем она закончила и технический вуз. Победительница поет и сейчас, несмотря на плотный график работы, — солирует в ансамбле «Luna chiara».
Специальный приз, разработанный для конкурса, вручат Дарье Бегининой в Ледовом дворце 11 августа во время концерта к празднику День строителя. Тогда же победительница сможет исполнить сольный номер на одной сцене с популярными эстрадными исполнителями: Пелагеей, группой «УмаТурман», Василием Герелло и другими.
Всего на три балла от победительницы отстал музыкальный коллектив «Эталон» (Группа «Эталон»).
Напомним, что «Нам песня строить и жить помогает» — единственный отраслевой вокальный конкурс в нашем городе, в котором принимают участие музыкальные «звезды» строительных компаний Петербурга. Пятый сезон вокального соревнования стартовал в январе. В июне в финал вышли 12 представителей отрасли, составивших «Золотую дюжину – 2022».