«Фонтанка» вручила приз зрительских симпатий на конкурсе поющих строителей

Дарья рассказала, что музыка вошла в ее жизнь с детства: она была воспитанницей Аничкова дворца, закончила музыкальное училище им. Римского-Корсакова. О силе характера и воле к победе говорит то, что параллельно с музыкальным училищем она закончила и технический вуз. Победительница поет и сейчас, несмотря на плотный график работы, — солирует в ансамбле «Luna chiara».



Специальный приз, разработанный для конкурса, вручат Дарье Бегининой в Ледовом дворце 11 августа во время концерта к празднику День строителя. Тогда же победительница сможет исполнить сольный номер на одной сцене с популярными эстрадными исполнителями: Пелагеей, группой «УмаТурман», Василием Герелло и другими.



Всего на три балла от победительницы отстал музыкальный коллектив «Эталон» (Группа «Эталон»).

