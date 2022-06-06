Голосуй за лучших исполнителей
В свободное от работы время многие сотрудники строительной отрасли развивают вокальные данные. Их столько, что для них уже в пятый раз проходит общественный творческий конкурс «Нам песня строить и жить помогает». Жюри уже определило 12 финалистов — «Золотую дюжину – 2022».
Строители, которые поют
А обладателя Приза зрительских симпатий будут выбирать читатели «Фонтанки». Послушайте и проголосуйте за лучшее, по вашему мнению, произведение, голос и исполнение.
О проекте
«Нам песня строить и жить помогает» — единственный отраслевой вокальный конкурс в нашем городе. Его проводят Союз строительных объединений и организаций и Холдинг Setl Group.
В нем участвуют строители — сварщики, маркетологи, генеральные директора, специалисты по логистике и инвестициям, проектировщики, инженеры и архитекторы, реставраторы и снабженцы.
О гала-концерте
Когда жюри выбрало из всех заявок 12 лучших, в работу с конкурсантами включился бессменный художественный руководитель конкурса — ILLIO, автор проекта Musica del'anima. К гала-концерту он подберет для каждого наиболее выигрышный музыкальный материал. Выступления поставлены как самостоятельные зрелищные номера в сопровождении инструментального ансамбля.

Финал пятого сезона конкурса состоится 7 июля во дворце «Олимпия». Участники концерта всегда поют «вживую».
О триумфе
Победитель пятого сезона конкурса получит специально разработанный для этого мероприятия приз на сцене «Ледового дворца» во время торжественной части праздничного концерта и выступит в нем с сольным номером.
Геннадий Шагаев
главный режиссер БКЗ «Октябрьский», режиссер гала-концерта конкурса «Нам песня строить и жить помогает»:
«У этого конкурса пусть небольшая, но яркая и интересная история. Петербургские строители не только возводят комфортное жилье, детские сады и школы, дороги и спортплощадки. Они превосходно музицируют, у них отличная вокальная подготовка, тонкий вкус и весьма широкий музыкальный кругозор. Они владеют разнообразными стилями. Репертуар песен разнообразный: творчество Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Земфиры, джазовые композиции, рок-баллады. Я благодарен руководителям строительных компаний, что они дают возможность развиваться музыкальным «звездочкам» в коллективах».
Юридическая информация

Организатор конкурса «Нам песня строить и жить помогает» холдинг Setl Group, сроки конкурса с 1 марта по 6 июля 2022. Подробнее о конкурсе
Строители, которые поют
Голосуй за лучших исполнителей
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