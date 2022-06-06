«У этого конкурса пусть небольшая, но яркая и интересная история. Петербургские строители не только возводят комфортное жилье, детские сады и школы, дороги и спортплощадки. Они превосходно музицируют, у них отличная вокальная подготовка, тонкий вкус и весьма широкий музыкальный кругозор. Они владеют разнообразными стилями. Репертуар песен разнообразный: творчество Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Земфиры, джазовые композиции, рок-баллады. Я благодарен руководителям строительных компаний, что они дают возможность развиваться музыкальным «звездочкам» в коллективах».

