Материал подготовлен специально для «Клиники Хелена». *Согласно отчету Онкологического реестра Финляндии, пятилетняя выживаемость в стране составляет 91%. С полным текстом отчета можно ознакомиться здесь. В нем приведены данные по пациентам женского пола, за которыми велось наблюдение в 2017–2019 годах.
** Название: Plastiikkakirurgia Helena Oy
Регистрационный код: 1570496-7
Подробная информация: на сайте.
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены Plastiikkakirurgia Helena Oy
Дизайнер: Соня Осколкина