Комфорт и красота
Как сегодня лечат рак груди в Финляндии
За последние десятилетия медицина ряда стран достигла значительного прогресса в диагностике и лечении опухолей молочной железы. За примером далеко ходить не нужно: расположенная по соседству Финляндия, согласно статистике,* занимает одно из лидирующих мест по результативности лечения. Финские врачи не только борются с раком, но и уделяют много внимания качеству жизни пациенток.

Женщинам, впервые столкнувшимся с диагнозом «рак молочной железы», очень важно получить достоверную и самую необходимую информацию о лечении, чтобы понять, как правильно действовать и к чему готовиться.
Мы расскажем, на что необходимо обратить внимание, как сохранить активность и чувствовать себя комфортно на разных этапах терапии и как по ее завершении сохранить привлекательность и уверенность.
Борьба начинается с диагностики. Она включает осмотр онкомаммологом, маммографию и ультразвуковое исследование, иногда дополнительно рекомендуется сделать МРТ. Специалисты подчеркивают, что для всех подозрительных участков молочной железы чрезвычайно важно выполнить толстоигольную биопсию (трепан-биопсию).
Что определяет результат лечения?
Только после проведения гистологического исследования полученного биоматериала врач сможет поставить окончательный диагноз и назначить лечение.
Несмотря на появление современных онкологических препаратов, основным способом борьбы с этим видом рака остается хирургическое удаление опухоли. У многих людей это заболевание ассоциируется с необходимостью удаления молочной железы — мастэктомией. Однако сохранение формы груди при оперативном вмешательстве — это реальность современной онкопластической хирургии, методами которой владеют, например, в финской «Клинике Хелена».** Благодаря одномоментной пластике молочной железы пациентки сразу после операции получают хороший эстетический результат и не нуждаются в последующей реконструкции.
о клинике
По статистике «Клиники Хелена» в

случаев удается избежать мастэктомии
75%
Финская «Клиника Хелена» специализируется на комплексном лечении рака молочной железы. Она работает уже более 22 лет и принимает пациентов в Тампере и Савонлинне. Направленная специализация дает существенные преимущества: у врачей есть возможность вести пациенток от начала лечения и наблюдать их годы спустя в рамках контрольных обследований. Так накапливается уникальная информация о том, как чувствуют себя женщины после хирургического вмешательства, какие методики приносят наилучшие результаты, что позволяет перенесшим рак груди ощущать себя по-настоящему здоровыми.
На сайт клиники
При проведении операции важно понять, необходимо ли удалять расположенные близко к опухоли «сторожевые» лимфоузлы, большая часть которых сконцентрирована в подмышечной области. Специальный радиоизотопный метод помогает врачу определить «сторожевые» лимфоузлы, чтобы понять, нет ли в них метастазов. Если они «здоровы», то и остальные удалять не требуется. Сохранение подмышечных лимфоузлов позволяет не нарушать нормальную циркуляцию лимфатической жидкости и, таким образом, избежать осложнений в виде лимфостаза руки.
Многие пациентки задаются вопросом, можно ли обойтись без химиотерапии. Иногда да, но решение об этом принимает онколог после получения окончательного патогистологического заключения об исследовании удаленных тканей.
В некоторых странах так называемую неоадъювантную химиотерапию проводят еще до операции. Финские врачи использовали эту практику еще 30 лет назад, но со временем стали относиться к ней осторожнее и назначать только при наличии определенных показаний. Гораздо чаще хирург сначала удаляет опухоль и направляет ее на подробное исследование. Это позволяет получить информацию для применения наиболее действенной химиотерапии в каждом случае.

Примерно через месяц после завершения химиотерапии врачи могут рекомендовать начать лучевую терапию, задача которой — снизить риск повторного роста опухоли. Ее продолжительность обычно составляет около трех недель. Пациенткам с гормонально-чувствительным раком молочной железы врачи порекомендуют гормональную терапию. Ее цель — максимально снизить уровень гормонов, стимулирующих рост опухолевых клеток.
Большинство женщин боятся плохого самочувствия во время лечения рака груди. Поддерживать нормальное состояние и вести активную жизнь помогает реабилитация. В Финляндии врачи-реабилитологи начинают консультировать пациенток еще на этапе диагностики. Их программы работают со всеми проблемами, с которыми сталкиваются пациентки, и составляются с учетом индивидуальных потребностей при участии специалистов различных направлений.
Прожить или пережить?
Хорошего самочувствия позволяет добиться ежедневная физическая активность под руководством физиотерапевта. В Финляндии физиотерапия — отдельная отрасль восстановительной медицины. Инструкторы начинают работу в первый день после операции и продолжают курировать пациентку весь период проведения химио- и радиотерапии.

Поддержать настрой на выздоровление у женщины и ее близких помогают медицинские психологи. При необходимости могут подключиться специалисты по питанию (нутрициологи), лимфотерапевты, медицинские косметологи, сексологи. Для молодых пациенток, которые в будущем планируют беременность, важно вовремя получить совет и помощь репродуктолога. Беременность после рака груди возможна: главное — своевременно сообщить об этом намерении лечащему врачу.
При лечении рака груди самое важное — вернуть здоровье. Но любой женщине небезразлично и то, как она будет выглядеть. Именно поэтому реконструкция молочной железы после мастэктомии важно для качества жизни пациенток. Восстановление формы груди имеет не только эстетическое, но и психологическое значение, а также помогает избежать анатомического дисбаланса тела.
Можно ли «почувствовать» красоту?
Врачи «Клиники Хелена» уверены, что наиболее естественный результат дает реконструкция с помощью пересадки собственных тканей пациентки, то есть микрохирургическая трансплантация. Восстановленная грудь будет иметь такую же плотность и температуру, как и остальные ткани тела, и выглядеть максимально похожей на прежнюю.
Пластические хирурги традиционно делали фокус только на том, чтобы восстановить красивую и естественную форму груди, уделяя мало внимания кожной чувствительности после пересадки. Однако пациентки считают, что невозможность ощущать прикосновение или тепло является серьезным недостатком.

Идея восстановления кожной чувствительность при реконструкции груди возникла у Хелены Пуонти, доктора медицинских наук и главного врача «Клиники Хелена», около двадцати лет назад. Еще более десяти лет потребовалось для того, чтобы воплотить ее в жизнь. На сегодня в клинике проведено уже более 500 уникальных операций «Чувствительная грудь».
«Клиника Хелена» принимает пациентов в двух современных отделениях — в Тампере и Савонлинне — и оказывает помощь в организации поездки. Индивидуальный подход, доверительные отношения и всесторонняя поддержка — таковы основные принципы работы с пациентками. Сотрудники клиники всегда готовы проконсультировать, ответить на вопросы или поделиться полезной информацией.
Медицина Финляндии доступна для пациентов из России
У «Клиники Хелена» есть офис в Петербурге, куда можно обратиться, чтобы подробнее узнать о лечении. Врач-консультант попросит предоставить имеющуюся медицинскую информацию, чтобы финские специалисты подготовили персональное предложение. В зависимости от объема документов и сложности случая на это требуется от одного до трех дней.
До поездки пациент получает от клиники план диагностики и лечения, предварительную оценку стоимости и образец договора. При необходимости проводится видеоконсультация с будущим лечащим врачом, на которой присутствует медицинский переводчик.
Сотрудники «Клиники Хелена» также оказывают зарубежным пациентам поддержку в решении организационных вопросов. Они подскажут, как добраться до Тампере, Савонлинны и Хельсинки, помогут забронировать билеты или заказать трансфер, встретят по прибытии, скоординируют заселение в отель или апартаменты.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
Материал подготовлен специально для «Клиники Хелена».

*Согласно отчету Онкологического реестра Финляндии, пятилетняя выживаемость в стране составляет 91%. С полным текстом отчета можно ознакомиться здесь. В нем приведены данные по пациентам женского пола, за которыми велось наблюдение в 2017–2019 годах.

** Название: Plastiikkakirurgia Helena Oy
Регистрационный код: 1570496-7
Подробная информация: на сайте.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены Plastiikkakirurgia Helena Oy
Дизайнер: Соня Осколкина

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