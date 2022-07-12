В некоторых странах так называемую неоадъювантную химиотерапию проводят еще до операции. Финские врачи использовали эту практику еще 30 лет назад, но со временем стали относиться к ней осторожнее и назначать только при наличии определенных показаний. Гораздо чаще хирург сначала удаляет опухоль и направляет ее на подробное исследование. Это позволяет получить информацию для применения наиболее действенной химиотерапии в каждом случае.



Примерно через месяц после завершения химиотерапии врачи могут рекомендовать начать лучевую терапию, задача которой — снизить риск повторного роста опухоли. Ее продолжительность обычно составляет около трех недель. Пациенткам с гормонально-чувствительным раком молочной железы врачи порекомендуют гормональную терапию. Ее цель — максимально снизить уровень гормонов, стимулирующих рост опухолевых клеток.