Материал подготовлен специально для Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича
* АО «НПО «Эшелон» — один из лидеров российского рынка информационной безопасности.
** Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук.
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Автор: Анастасия Коренькова
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Фотографии предоставлены пресс-службой Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, AdobeStock
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