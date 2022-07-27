Самые перспективные направления для молодежи
Куда поступать в 2022 году? Родителям технарей советуем присмотреться к обновленным программам подготовки в знаменитом Бонче — Петербургском университете телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича.
Вуз внимательно следит за трендами на рынке труда и обещает: с этими знаниями выпускники всегда будут востребованы.
Искусственный интеллект и цифровые двойники
Радиотехнологии связи
Информационная безопасность
Искусственный интеллект и цифровые двойники
Цифровая трансформация — одна из целей развития России до 2030 года. Учитывая это, профильные кафедры Бонча существенно пересмотрели рабочие программы дисциплин. Главные изменения коснулись подготовки программистов. Ведь именно они создают для отрасли связи софт, который включает технологии искусственного интеллекта.
Модернизация также затронула лабораторную базу. В частности, на кафедре программной инженерии и вычислительной техники полностью обновлен парк компьютеров, установлен сервер с нейропроцессорными ядрами, открыты лаборатории киберфизических систем и корпоративной карьеры. Уже идёт подготовка к открытию лаборатории нейронных сетей и машинного обучения. Планируется, что она начнет работу в сентябре.
Руслан Киричёк,
доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой программной инженерии и вычислительной техники
— Отдельно стоит отметить изучение принципов разработки цифровых двойников киберфизических систем. Расскажу подробнее: цифровые двойники воссоздают, например, базовую станцию LTE или 5G и связаны с ней двунаправленной связью. Это позволяет собирать данные о её работе и на базе технологий искусственного интеллекта строить краткосрочные и долгосрочные прогнозы функционирования. В случае любых отклонений система подает команды, которые корректируют работу базовой станции в реальном времени.
Таким образом, на этом направлении студентов учат создавать адаптивные киберфизические системы, то есть элементы цифровой промышленности, которые гибко реагируют на изменяющиеся условия функционирования, содержания и эксплуатации. Это сейчас насущно необходимо для отрасли связи в рамках программы технологической независимости России.
Где этому учат?
Какие профессии получат выпускники?
Средние зарплаты
Где этому учат?
Какие профессии получат выпускники?
Средние зарплаты
Где этому учат?
Речь идёт про направление «Программная инженерия» и профили подготовки:

  • разработка программного обеспечения и приложений искусственного интеллекта в киберфизических системах (бакалавриат);
  • программное обеспечение киберфизических систем (магистратура).
В учебный процесс по этим профилям включены дисциплины по разработке и обучению нейронных сетей, машинному обучению и предиктивной аналитике для киберфизических систем.

«Программная инженерия» — самое востребованное направление в университете. Его выпускников разбирают как горячие пирожки. Здесь самый высокий проходной балл, а 95% студентов устраивается на зарплату более 70 тыс. рублей после выпуска из бакалавриата (по данным вуза).

Для студентов, которые хотят параллельно учиться и работать, есть заочное обучение по этому профилю. Срок обучения — 5 лет.
Выпускники изучают полный набор решений для разработки ПО,
поэтому в процессе обучения или после выпуска могут работать:

  • программистами;
  • системными программистами;
  • менеджерами программных проектов;
  • специалистами по тестированию ПО.
Средние зарплаты
Опрос выпускников показал: заработная плата опытного программиста, который руководит командой разработчиков ПО, составляет 250-400 тыс. руб. Спрос на таких специалистов весьма большой, поэтому Бонч постоянно модернизирует программы курсов, исходя из потребностей работодателей.
Спортивное программирование
Как известно, Россия стала первой страной, признавшей спортивное программирование официальным видом спорта. Дебютный национальный чемпионат пройдёт уже в декабре 2022 года.

При кафедре программной инженерии создана команда по спортивному программированию. Ее готовят преподаватели с высокой квалификацией и опытом участия в международных соревнованиях.
Школьникам
Больше года назад в СПбГУТ появилась комплексная образовательная программа «Цифровая академия школьников». Молодые преподаватели обучают ребят базовым основам программирования. Занятия проходят 1-2 раза в неделю по три академических часа.

Самые востребованные программы:
  • программирование Python;
  • программирование Java;
  • программирование роботов;
  • создание умных устройств.
Также Бонч проводит «Летнюю IT-школу» — интенсив по наиболее популярным дисциплинам Цифровой академии школьников.
Радиотехнологии связи
В наше время информацию передают под водой, на земле и в воздухе, в ближнем и дальнем космосе. Это возможно благодаря радиотехнологиям: радиосвязи и радиовещанию, радиолокации и навигации, дистанционной телеметрии и управлению.

Кафедры факультета радиотехнологий связи готовят специалистов всех уровней подготовки для реального сектора экономики и решают основную задачу — обеспечение технологического суверенитета России. Это разработчики, конструкторы, производители и пользователи радиоэлектронных систем и устройств.
Перечень кафедр:

  • радиосистем и обработки сигналов;
  • конструирования и производства радиоэлектронных средств;
  • радиосвязи и вещания, телевидения и метрологии.
Самым актуальным направлением, несомненно, является беспроводная связь. Она лежит в основе всех современных телекоммуникационных услуг — от мобильной связи до спутниковой и телерадиовещания, от «умного дома» до систем специального назначения для передачи данных в экстремальных условиях.

За три десятилетия, что в Бонче изучают беспроводные технологии, вуз накопил огромную теоретическую базу. А чтобы и практическая часть не отставала, здесь есть экспериментальная зона для этого направления.
Дмитрий Кирик,
кандидат технических наук, доцент, декан факультета радиотехнологий связи
— За последние два года университет подготовил соглашения и успешно сотрудничает со всеми операторами большой четверки: ПАО «Вымпелком», ПАО «Теле2», ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС». Сотрудники компаний принимают активное участие в подготовке специалистов, работе государственных экзаменационных комиссий. Студенты проходят практику и стажировку в компаниях – операторах связи, работают в проектах развития и модернизации сетей.
Где этому учат?
Какие профессии получат выпускники?
Средние зарплаты
Где этому учат?
Какие профессии получат выпускники?
Средние зарплаты
Наука для молодых
В течение последних лет сотрудники, аспиранты и магистранты кафедр факультета проводят большой объем научных исследований в рамках НИР с предприятиями реального сектора экономики и по заказу Минцифры.
Среди направлений — моделирование каналов с подвижными объектами, в том числе и с беспилотными летательными аппаратами вертолетного типа; расчет и реализация в виде макетов адаптивных фазированных антенных решеток (то есть антенн, которые в процессе работы изменяют характеристики под влиянием условий) для систем различного назначения; разработка радиосистем специальной связи и мобильных устройств для использования в экстремальных условиях.
Где этому учат?
Направление «Радиотехника» позволяет изучить все виды радиотехнических систем и получить навыки как для разработки, так и для эксплуатации беспроводных систем связи.

Основные научные тематики профиля «Радиотехнические системы»: цифровая обработка сигналов, радиотехнические системы (модуляция, кодирование, адаптивная обработка сигналов), распространение волн и антенные системы. Студенты изучают системы сверх- и ультравысоких частот. В Бонче есть антенная и современная компьютерная лаборатории. Они позволяют моделировать и измерять параметры систем.

Профиль «Радиосвязь и радиодоступ» ориентирован на подготовку специалистов в области разработки, интеграции и эксплуатации приёмо-передающих систем различного назначения. Здесь же изучают специальную связь. Отдельный блок — беспилотные объекты: летающие, наземные, надводные и подводные. Особое внимание уделяется разработке приложений на кристаллах и изучению технологий малого радиуса действия (к ним относятся как популярные Wi-Fi, Bluetooth, NFC, так и другие, только входящие в обиход). Занятия проводят в специализированных лабораториях. Рассматриваются вопросы использования искусственного интеллекта для управления параметрами радиосистем.

Студенты, обучающиеся по профилю «Системы беспроводных коммуникаций», специализируются в области систем мобильной связи. У них есть возможность проходить практику в сетях операторов, выполнять выпускную квалификационную работу на предприятии, а также получить навыки управления базовыми станциями и их настройки в специально созданной совместно с операторами и вендорами тестовой зоне беспроводных сетей на базе научно-образовательного центра «Беспроводные инфотелекоммуникационные сети» и кафедры радиосвязи и вещания.

Направление «Конструирование и технология электронных средств» ориентировано на подготовку конструкторов, владеющих актуальными системами автоматизированного проектирования радиоэлектронных средств и знающих современную элементную базу.
Средние зарплаты
у специалистов этого направления, судя по опросу выпускников, такие:

  • от 60 тысяч рублей — после выпуска из университета;
  • от 90 тысяч рублей — после двух лет стажа в области разработки и эксплуатации радиоэлектронных средств;
  • 90 – 150 тысяч рублей — после пяти лет стажа в области разработки радиоаппаратуры и СВЧ-устройств.
    Список возможных специальностей для выпускников широк:
    • инженер-разработчик радиоэлектронной аппаратуры;
    • инженер-разработчик антенн и СВЧ-устройств;
    • инженер-конструктор радиоэлектронных средств;
    • инженер беспроводных сетей;
    • специалист радиочастотного центра.
    Информационная безопасность
    Петербургский университет телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича — опорный вуз Управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по СЗФО. Также он готовит кадры для управления Роскомнадзора и других федеральных служб.

    Обучение возможно в бакалавриате, специалитете и магистратуре.

    Студенты изучают вопросы безопасности сетевой инфраструктуры, облачных вычислений, безопасности больших данных и программного обеспечения в рамках следующих дисциплин:
    • Защита облачных вычислений и телекоммуникаций
    • Тестирование на проникновение и этичный хакинг
    • Разработка защищенных приложений
    • Технологии защиты беспроводных сетей и мобильных приложений
    • Цифровая криминалистика
    • Вредоносное программное обеспечение

    Магистерские программы реализуются и на английском языке.
    Все образовательные программы в области информационной безопасности прошли международную профессионально-общественную аккредитацию и включены в европейский
    реестр образовательных программ.
    Дарина Окунева,
    кандидат технических наук, декан факультета инфокоммуникационных сетей и систем СПбГУТ
    — Тренд развития факультета инфокоммуникационных сетей и систем — практикоориентированность образовательных программ. За последний год были открыты четыре современные лаборатории для обучения студентов. Одна из них — Северо-Западный федеральный образовательный центр Национального киберполигона, который позволит будущим специалистам по информационной безопасности научиться детектировать и отражать кибератаки, использовать современные средства защиты информации, решать реальные задачи как для предприятий, так и для государства в целом.
    Будущим борцам с хакерами
    Какие профессии получат выпускники?
    Средние зарплаты
    Будущим борцам с хакерами
    Какие профессии получат выпускники?
    Средние зарплаты
    Будущим борцам с хакерами
    Тренируются студенты на локальном киберполигоне — в уникальной лаборатории информационной безопасности, созданной в вузе при поддержке партнеров. Она включает в себя серверное облачное оборудование, состоящее из 6 высокопроизводительных серверов, а также 15 мощных персональных компьютеров.

    Для проведения лабораторных работ также используется площадка Национального киберполигона. Она была открыта в феврале 2022 года на базе СПбГУТ. Здесь студенты профильных специальностей на практике учатся защите от актуальных киберугроз. Этот киберполигон уже принял множество мероприятий — в частности, финалы олимпиады КиберСПбГУТ.
    Какие профессии получат выпускники?
    Высококвалифицированные молодые специалисты в области информационной безопасности нужны регуляторам и федеральным государственным службам, включая ФСБ, ФСТЭК России и Роскомнадзор. А еще выпускники программы «Информационная безопасность» устраиваются работать в отделы безопасности банков, становятся руководителями отделов защиты информации в крупных компаниях.
    Средние зарплаты
    По результатам мониторинга, средняя зарплата выпускника — одна из самых высоких среди тех, которые предлагают выпускникам СПбГУТ. Молодой амбициозный специалист по информационной безопасности может получать больше 100 тысяч рублей на первом месте работы.
    Мы рассказали лишь о некоторых направлениях подготовки в Бонче. А ведь в вузе 17 направлений бакалавриата, 2 направления специалитета и 24 магистерских программы. Представлены технические, гуманитарные и экономические направления. Ознакомиться с их списком можно здесь.
    Как уже было сказано, СПбГУТ постоянно усовершенствует процесс обучения. Дисциплины адаптированы к сегодняшним потребностям страны в условиях ускоренной цифровизации. Учитывается и стремление к технологической независимости, о которой так много говорится сейчас на высшем уровне.
    Материал подготовлен специально для Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича

    * АО «НПО «Эшелон» — один из лидеров российского рынка информационной безопасности.
    ** Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук.
    Какие еще востребованные профессии можно получить в Бонче, читайте здесь.

    Автор: Анастасия Коренькова
    Редактор / корректор: Елена Виноградова
    Координатор: Елена Рожнова
    Фотографии предоставлены пресс-службой Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, AdobeStock
    Дизайнер: Ольга Сергеева

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