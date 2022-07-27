Самым актуальным направлением, несомненно, является беспроводная связь. Она лежит в основе всех современных телекоммуникационных услуг — от мобильной связи до спутниковой и телерадиовещания, от «умного дома» до систем специального назначения для передачи данных в экстремальных условиях.



За три десятилетия, что в Бонче изучают беспроводные технологии, вуз накопил огромную теоретическую базу. А чтобы и практическая часть не отставала, здесь есть экспериментальная зона для этого направления.

