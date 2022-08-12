5 вещей, которые нужно успеть до конца лета
После дождливых серых дней в Петербурге снова жаркая погода. Еще есть немного времени, чтобы насладиться стремительно убегающими летними днями. Мы собрали список из пяти вещей, которые нужно успеть сделать до конца августа, чтобы это лето точно запомнилось надолго.
Отправиться на лодочную прогулку
Взять в руки весло и грести, не спеша продвигаясь вдоль берега по спокойной глади водоема, — такое удовольствие доступно только летом. Если вы не готовы сплавляться по бурным рекам Ленобласти, то достаточно будет взять лодку напрокат в одном из городских парков. Такой прокат есть, например, в Центральном парке культуры и отдыха на Елагином острове. Здесь, на четвертом Северном пруду, можно арендовать лодку, а на втором Южном — еще и водные велосипеды.
Если отправиться чуть подальше, в Пушкинский район, то там на лодках можно кататься в Павловском парке: две станции находятся на Розопавильонном или Вокзальном прудах. А после водной прогулки можно устроить пикник или покормить белок.
Кстати, знаете ли вы, что в Пушкинском районе находится целых 8 парков? Екатерининский, Александровский, Павловский, Буферный, Отдельный, Мариенталь, Баболовский, а также Лицейский сад.
Если отправиться чуть подальше, в Пушкинский район, то там на лодках можно кататься в Павловском парке: две станции находятся на Розопавильонном или Вокзальном прудах. А после водной прогулки можно устроить пикник или покормить белок.
Кстати, знаете ли вы, что в Пушкинском районе находится целых 8 парков? Екатерининский, Александровский, Павловский, Буферный, Отдельный, Мариенталь, Баболовский, а также Лицейский сад.
Отправиться на лодочную прогулку
Взять в руки весло и грести, не спеша продвигаясь вдоль берега по спокойной глади водоема, — такое удовольствие доступно только летом. Если вы не готовы сплавляться по бурным рекам Ленобласти, то достаточно будет взять лодку напрокат в одном из городских парков. Такой прокат есть, например, в Центральном парке культуры и отдыха на Елагином острове. Здесь, на четвертом Северном пруду, можно арендовать лодку, а на втором Южном — еще и водные велосипеды.
Если отправиться чуть подальше, в Пушкинский район, то там на лодках можно кататься в Павловском парке: две станции находятся на Розопавильонном или Вокзальном прудах. А после водной прогулки можно устроить пикник или покормить белок.
Кстати, знаете ли вы, что в Пушкинском районе находится целых 8 парков? Екатерининский, Александровский, Павловский, Буферный, Отдельный, Мариенталь, Баболовский, а также Лицейский сад.
Если отправиться чуть подальше, в Пушкинский район, то там на лодках можно кататься в Павловском парке: две станции находятся на Розопавильонном или Вокзальном прудах. А после водной прогулки можно устроить пикник или покормить белок.
Кстати, знаете ли вы, что в Пушкинском районе находится целых 8 парков? Екатерининский, Александровский, Павловский, Буферный, Отдельный, Мариенталь, Баболовский, а также Лицейский сад.
Поиграть в футбол во дворе
В дождливом Петербурге каждый теплый летний день — это отличный повод заняться спортом на улице.
Ведь играть в футбол, волейбол и баскетбол на свежем воздухе и приятно, и полезно, — особенно если для этого есть специально оборудованная площадка. Кстати, это еще и замечательный шанс познакомиться с соседями. Если собрать несколько команд в доме, то можно сделать такие матчи постоянными и даже устраивать дворовые чемпионаты.
Если футбол и баскетбол уже надоели, то можно вспомнить историю и поиграть, например, в лапту. Это старинная русская игра, отдаленно напоминающая бейсбол и крикет. По некоторым сведениям, в нее играли еще тысячу лет назад. Главные элементы — мяч, бита и большое поле. Главная цель — ударом биты послать мяч в поле, перебежать его до противоположной стороны (кона) и вернуться обратно, не дав противнику «осалить» себя мячом. Как раз до конца лета можно освоить правила и наиграться вдоволь.
Ведь играть в футбол, волейбол и баскетбол на свежем воздухе и приятно, и полезно, — особенно если для этого есть специально оборудованная площадка. Кстати, это еще и замечательный шанс познакомиться с соседями. Если собрать несколько команд в доме, то можно сделать такие матчи постоянными и даже устраивать дворовые чемпионаты.
Если футбол и баскетбол уже надоели, то можно вспомнить историю и поиграть, например, в лапту. Это старинная русская игра, отдаленно напоминающая бейсбол и крикет. По некоторым сведениям, в нее играли еще тысячу лет назад. Главные элементы — мяч, бита и большое поле. Главная цель — ударом биты послать мяч в поле, перебежать его до противоположной стороны (кона) и вернуться обратно, не дав противнику «осалить» себя мячом. Как раз до конца лета можно освоить правила и наиграться вдоволь.
Поиграть в футбол во дворе
В дождливом Петербурге каждый теплый летний день — это отличный повод заняться спортом на улице.
Ведь играть в футбол, волейбол и баскетбол на свежем воздухе и приятно, и полезно, — особенно если для этого есть специально оборудованная площадка. Кстати, это еще и замечательный шанс познакомиться с соседями. Если собрать несколько команд в доме, то можно сделать такие матчи постоянными и даже устраивать дворовые чемпионаты.
Если футбол и баскетбол уже надоели, то можно вспомнить историю и поиграть, например, в лапту. Это старинная русская игра, отдаленно напоминающая бейсбол и крикет. По некоторым сведениям, в нее играли еще тысячу лет назад. Главные элементы — мяч, бита и большое поле. Главная цель — ударом биты послать мяч в поле, перебежать его до противоположной стороны (кона) и вернуться обратно, не дав противнику «осалить» себя мячом. Как раз до конца лета можно освоить правила и наиграться вдоволь.
Ведь играть в футбол, волейбол и баскетбол на свежем воздухе и приятно, и полезно, — особенно если для этого есть специально оборудованная площадка. Кстати, это еще и замечательный шанс познакомиться с соседями. Если собрать несколько команд в доме, то можно сделать такие матчи постоянными и даже устраивать дворовые чемпионаты.
Если футбол и баскетбол уже надоели, то можно вспомнить историю и поиграть, например, в лапту. Это старинная русская игра, отдаленно напоминающая бейсбол и крикет. По некоторым сведениям, в нее играли еще тысячу лет назад. Главные элементы — мяч, бита и большое поле. Главная цель — ударом биты послать мяч в поле, перебежать его до противоположной стороны (кона) и вернуться обратно, не дав противнику «осалить» себя мячом. Как раз до конца лета можно освоить правила и наиграться вдоволь.
Совершить велопутешествие
Каждый год количество велосипедистов в Петербурге растет. Примерно у 2 млн горожан есть велосипеды, а активных участников этого движения — около 200 тысяч. В любом случае, лето — самое время отправиться в мини-поездку на собственном двухколесном транспорте. Всего в Петербурге имеется 37 веломаршрутов общей протяженностью 134,5 км. Однако приятнее всего кататься в парках, наслаждаясь яркими красками лета, щебетанием птиц и свежим воздухом.
Например, можно исследовать Александровский парк в Пушкине. Маршрут протяженностью 5 км разработан музеем-заповедником «Царское село». Вход в парк — бесплатный.
В целом, в районе активно развивается велоинфраструктура. Так, в Пушкине в этом году по инициативе местных жителей строят две велодорожки: от Петербургского шоссе до бульвара Алексея Толстого, а также по Школьной улице от бульвара Алексея Толстого до Октябрьского бульвара.
Например, можно исследовать Александровский парк в Пушкине. Маршрут протяженностью 5 км разработан музеем-заповедником «Царское село». Вход в парк — бесплатный.
В целом, в районе активно развивается велоинфраструктура. Так, в Пушкине в этом году по инициативе местных жителей строят две велодорожки: от Петербургского шоссе до бульвара Алексея Толстого, а также по Школьной улице от бульвара Алексея Толстого до Октябрьского бульвара.
Совершить велопутешествие
Каждый год количество велосипедистов в Петербурге растет. Примерно у 2 млн горожан есть велосипеды, а активных участников этого движения — около 200 тысяч. В любом случае, лето — самое время отправиться в мини-поездку на собственном двухколесном транспорте. Всего в Петербурге имеется 37 веломаршрутов общей протяженностью 134,5 км. Однако приятнее всего кататься в парках, наслаждаясь яркими красками лета, щебетанием птиц и свежим воздухом.
Например, можно исследовать Александровский парк в Пушкине. Маршрут протяженностью 5 км разработан музеем-заповедником «Царское село». Вход в парк — бесплатный.
В целом, в районе активно развивается велоинфраструктура. Так, в Пушкине в этом году по инициативе местных жителей строят две велодорожки: от Петербургского шоссе до бульвара Алексея Толстого, а также по Школьной улице от бульвара Алексея Толстого до Октябрьского бульвара.
Например, можно исследовать Александровский парк в Пушкине. Маршрут протяженностью 5 км разработан музеем-заповедником «Царское село». Вход в парк — бесплатный.
В целом, в районе активно развивается велоинфраструктура. Так, в Пушкине в этом году по инициативе местных жителей строят две велодорожки: от Петербургского шоссе до бульвара Алексея Толстого, а также по Школьной улице от бульвара Алексея Толстого до Октябрьского бульвара.
Посмотреть на звезды
Белые ночи в Петербурге не способствуют созерцанию звездного неба. Однако к концу августа становится темнее — и можно успеть посмотреть на те созвездия, которые в северном полушарии видно только летом.
Буквально с наступлением сумерек высоко в небе на юге вы увидите три ярких звезды — это Вега (самая яркая звезда северного полушария), Денеб и Альтаир. Они образуют «Летний треугольник», от которого уже можно изучать все «сезонные» созвездия. Кстати, через треугольник проходит Млечный путь.
Конечно, лучше всего разглядывать звезды в телескоп. Для этого можно отправиться в Пулковскую обсерваторию, где проводят разнообразные экскурсии для детей и взрослых. Там вы узнаете о «летних» созвездиях и даже заглянете в самый большой в Европе телескоп-рефрактор — пулковский 26-дюймовый. Кстати, еще в августе часто «падают» звезды, так что не забывайте загадывать желания!
Буквально с наступлением сумерек высоко в небе на юге вы увидите три ярких звезды — это Вега (самая яркая звезда северного полушария), Денеб и Альтаир. Они образуют «Летний треугольник», от которого уже можно изучать все «сезонные» созвездия. Кстати, через треугольник проходит Млечный путь.
Конечно, лучше всего разглядывать звезды в телескоп. Для этого можно отправиться в Пулковскую обсерваторию, где проводят разнообразные экскурсии для детей и взрослых. Там вы узнаете о «летних» созвездиях и даже заглянете в самый большой в Европе телескоп-рефрактор — пулковский 26-дюймовый. Кстати, еще в августе часто «падают» звезды, так что не забывайте загадывать желания!
Посмотреть на звезды
Белые ночи в Петербурге не способствуют созерцанию звездного неба. Однако к концу августа становится темнее — и можно успеть посмотреть на те созвездия, которые в северном полушарии видно только летом.
Буквально с наступлением сумерек высоко в небе на юге вы увидите три ярких звезды — это Вега (самая яркая звезда северного полушария), Денеб и Альтаир. Они образуют «Летний треугольник», от которого уже можно изучать все «сезонные» созвездия. Кстати, через треугольник проходит Млечный путь.
Конечно, лучше всего разглядывать звезды в телескоп. Для этого можно отправиться в Пулковскую обсерваторию, где проводят разнообразные экскурсии для детей и взрослых. Там вы узнаете о «летних» созвездиях и даже заглянете в самый большой в Европе телескоп-рефрактор — пулковский 26-дюймовый. Кстати, еще в августе часто «падают» звезды, так что не забывайте загадывать желания!
Буквально с наступлением сумерек высоко в небе на юге вы увидите три ярких звезды — это Вега (самая яркая звезда северного полушария), Денеб и Альтаир. Они образуют «Летний треугольник», от которого уже можно изучать все «сезонные» созвездия. Кстати, через треугольник проходит Млечный путь.
Конечно, лучше всего разглядывать звезды в телескоп. Для этого можно отправиться в Пулковскую обсерваторию, где проводят разнообразные экскурсии для детей и взрослых. Там вы узнаете о «летних» созвездиях и даже заглянете в самый большой в Европе телескоп-рефрактор — пулковский 26-дюймовый. Кстати, еще в августе часто «падают» звезды, так что не забывайте загадывать желания!
Исполнить заветную мечту
Воплощение заветной мечты станет отличным финальным аккордом лета. Например, если вы грезите о собственном жилье, то именно сейчас — отличное время для покупки. Ставки по ипотеке невысокие, а на рынке появляются новые интересные предложения. Например, в августе компания «КВС» вывела в продажу три новых дома в составе Олимпийских кварталов «ЮгТаун».
Благодаря удачному расположению на границе Пушкинского и Московского районов у жителей будут все возможности для регулярного отдыха на природе и интересного досуга. «ЮгТаун» расположен всего в 20-25 минутах езды на машине от Пушкина и Павловска с великолепными парками и дворцами, в 10 минутах — Пулковская обсерватория. А значит, владельцам квартир будут доступны и регулярные велопрогулки, и катание на лодках, и наблюдение за звездами.
Благодаря удачному расположению на границе Пушкинского и Московского районов у жителей будут все возможности для регулярного отдыха на природе и интересного досуга. «ЮгТаун» расположен всего в 20-25 минутах езды на машине от Пушкина и Павловска с великолепными парками и дворцами, в 10 минутах — Пулковская обсерватория. А значит, владельцам квартир будут доступны и регулярные велопрогулки, и катание на лодках, и наблюдение за звездами.
Исполнить заветную мечту
Воплощение заветной мечты станет отличным финальным аккордом лета. Например, если вы грезите о собственном жилье, то именно сейчас — отличное время для покупки. Ставки по ипотеке невысокие, а на рынке появляются новые интересные предложения. Например, в августе компания «КВС» вывела в продажу три новых дома в составе Олимпийских кварталов «ЮгТаун».
Благодаря удачному расположению на границе Пушкинского и Московского районов у жителей будут все возможности для регулярного отдыха на природе и интересного досуга. «ЮгТаун» расположен всего в 20-25 минутах езды на машине от Пушкина и Павловска с великолепными парками и дворцами, в 10 минутах — Пулковская обсерватория. А значит, владельцам квартир будут доступны и регулярные велопрогулки, и катание на лодках, и наблюдение за звездами.
Благодаря удачному расположению на границе Пушкинского и Московского районов у жителей будут все возможности для регулярного отдыха на природе и интересного досуга. «ЮгТаун» расположен всего в 20-25 минутах езды на машине от Пушкина и Павловска с великолепными парками и дворцами, в 10 минутах — Пулковская обсерватория. А значит, владельцам квартир будут доступны и регулярные велопрогулки, и катание на лодках, и наблюдение за звездами.
«ЮгТаун» включает 9 очередей, каждая из которых названа в честь страны, принимавшей Олимпийские игры. Сейчас строится первый квартал, которые носит название «Греция». На его территории компания «КВС» обустроит собственный парк отдыха «Олимпийские надежды». Зеленая зона займет площадь 4200 кв. м: здесь разместятся и тенистые дорожки для пробежек, и поля для футбола, волейбола и баскетбола, и уличные тренажеры. Конечно же, собственная инфраструктура кварталов не ограничивается парком. Компания «КВС» также построит здесь 7 детских садов, 3 школы и медицинский центр.
«ЮгТаун» — проект для комфортной и спокойной жизни с семьей. Высота всех домов — всего 5 этажей. При этом лифт есть в каждой парадной. Кстати, парадные — сквозные, поэтому зайти в любой дом можно будет и со двора, и с улицы. На цокольных этажах спроектированы кладовые, где будет удобно хранить спортивный инвентарь и сезонные вещи. Позаботились здесь и о питомцах: в парадных у самого входа оборудованы специальные лапомойки. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой, поэтому переехать можно будет почти сразу после получения ключей.
Успейте осуществить мечту о своем жилье до конца лета. Выбрать квартиру можно прямо сейчас — на сайте «КВС».
Успейте осуществить мечту о своем жилье до конца лета. Выбрать квартиру можно прямо сейчас — на сайте «КВС».
Материал подготовлен специально для ГК «КВС»
*ЖК Югтаун, квартал «Греция» — застройщик ООО «СЗ КВС-Московский», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Рендеры предоставлены ГК «КВС»
Фото: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
*ЖК Югтаун, квартал «Греция» — застройщик ООО «СЗ КВС-Московский», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Рендеры предоставлены ГК «КВС»
Фото: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина