В дождливом Петербурге каждый теплый летний день — это отличный повод заняться спортом на улице.



Ведь играть в футбол, волейбол и баскетбол на свежем воздухе и приятно, и полезно, — особенно если для этого есть специально оборудованная площадка. Кстати, это еще и замечательный шанс познакомиться с соседями. Если собрать несколько команд в доме, то можно сделать такие матчи постоянными и даже устраивать дворовые чемпионаты.



Если футбол и баскетбол уже надоели, то можно вспомнить историю и поиграть, например, в лапту. Это старинная русская игра, отдаленно напоминающая бейсбол и крикет. По некоторым сведениям, в нее играли еще тысячу лет назад. Главные элементы — мяч, бита и большое поле. Главная цель — ударом биты послать мяч в поле, перебежать его до противоположной стороны (кона) и вернуться обратно, не дав противнику «осалить» себя мячом. Как раз до конца лета можно освоить правила и наиграться вдоволь.

