Каждый день общественный транспорт в Петербурге разъезжается более чем по 500 маршрутам. Пассажиров перевозят несколько тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев.
«Фонтанка» заглянула в городской Центр управления транспортом и увидела, как работает вся эта система, чтобы каждый горожанин мог без проблем добраться из точки А в точку Б. Особенно это актуально в свете запуска новой модели транспортного обслуживания, которую большинство привыкло называть коротко «транспортной реформой».
Видно все
На первый взгляд сотрудников Центра управления транспортом не отличишь от обычных офисных служащих: компьютер, телефон. Только у каждого — несколько мониторов, на которых постоянно обновляется информация, появляются сообщения и что-то движется. Это действует «мозг», который объединяет весь общественный транспорт с диспетчерами в Центре, — Автоматизированная система управления городским и пригородным общественным транспортом или, сокращенно, АСУ ГПТ. Для мониторинга возникших транспортных инцидентов с применением информационных и телекоммуникационных технологий используется Автоматизированная система «Региональный центр управления транспортом», сокращенно АС РЦУТ.
У главного диспетчера ЦУТ два помощника: по электрическому транспорту и по автобусам — под руководством последнего 16 диспетчеров круглосуточно наблюдают за движением автотранспорта. Дополнительно специалист поста безопасности контролирует, нет ли помех для бесперебойного следования.
Сколько всего маршрутов общественного траспорта в городе:
«На каждого диспетчера приходится по 22-25 маршрутов, за которыми он постоянно следит: вовремя ли водитель вышел на рейс, когда проезжает остановки, не отклонился ли от трассы. Если что-то идет не по плану, выясняем причину. Если на дороге ДТП, аварийные работы или движение перекрыто по другой причине, оперативно планируем путь объезда, сообщаем о случившемся в транспортный парк и в СМИ».
Кира Керн, старший диспетчер ЦУТ
Все, что происходит на трассе, немедленно отражается на экране диспетчера. Есть проблема или все идет по плану, видно по цвету: голубой говорит, что автобус опережает график; зеленый — все в соответствии с расписанием; желтый предупреждает о задержке, а розовый — автобус отклонился от заданного пути.
«Водитель не должен самовольно отклоняться от маршрута. Сначала он связывается с диспетчером парка, тот — с нами. Мы узнаем причину от него и смотрим по камерам, в том числе и по установленным в автобусе. Например, если речь о дорожных работах, то узнаем, надолго ли они запланированы. Если просто снимают асфальт, то это быстро, полчаса. Тогда не отводим движение: людям это неудобно. А если там провал или разлив горячей воды, то корректируем путь и информируем об этом пассажиров».
Анастасия Чистякова, диспетчер ЦУТ
На большом экране в центральной диспетчерской постоянно меняется изображение. Тут и карта, где видно движение автобусов, и «картинка» с камер видеонаблюдения — как городских, так и установленных в новых автобусах, по шесть в каждом: четыре в салоне и две в кабине. Последние контролируют и работу водителя — во время движения нельзя ни говорить по телефону, ни отвлекаться на что-то постороннее. Так и пассажирам спокойнее, и разбирать какие-то конфликтные ситуации можно более объективно.
Главное в работе общественного транспорта — бесперебойность. Но на дороге постоянно что-то случается, а значит, надо реагировать как можно быстрее. Поэтому в АСУ РЦУТ автоматически поступает вся информация о происшествиях в городе, если они могут помешать движению. Сотруднику службы 112 достаточно поставить тэг «транспорт». О каких-то ситуациях сообщают сами водители: например, если в салоне обнаружили забытую вещь или произошла конфликтная ситуация.
«Мы выступаем координаторами для разных инстанций по устранению внештатных ситуаций. Если узнаем о ДТП, то информация передается в ГИБДД, если открыт люк с холодной водой — в «Водоканал», если упало дерево и перегородило проезд — в Центр комплексного благоустройства. Например, произошел разлив горячей воды — передаем информацию в «Теплосеть», отводим общественный транспорт, информируем население. Затем следим за ходом работ: как только они закончатся и откроют дорогу, мы восстанавливаем движение общественного транспорта по этой улице. Так происходит с любой заявкой: наша задача не только требовать что-то от подрядчика, но и помогать ему».
Павел Васильев, ведущий специалист ЦУТ
Количество инцидентов, которые мешают движению общественного транспорта — замедляют его или блокируют, — напрямую зависит от погодных условий или от времени года. Зимой или осенью их может быть и по 50 в день, а в солнечный летний день — только 10. Но все может измениться в любой момент, поэтому дежурство не прекращается ни на минуту.
В особом порядке
Пристального внимания требуют массовые городские мероприятия: сразу много людей скапливается в одном или нескольких местах, какие-то дороги перекрываются, а маршруты движения транспорта меняются. «Алые паруса», день ВМФ, важные футбольные матчи на стадионе «Санкт-Петербург» — во время таких событий в Центре управления перевозок работает оперативный штаб для координации транспортного обслуживания.
«В штабе во время мероприятий собираются представители всех организаций, связанных с транспортной инфраструктурой: Комитет по транспорту, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, МВД, ГИБДД, транспортная полиция, обеспечивающая безопасность вокзалов и аэропортов, метрополитен и Горэлектротранс, представители компаний, которые участвуют в перевозке участников мероприятий. Это позволяет оперативно реагировать на все ситуации, направлять потоки людей и не допускать хаоса. Камеры позволяют оценивать и анализировать реальную заполненность общественного транспорта».
Павел Адарич, заместитель директора по организации перевозок СПб ГКУ «Организатор перевозок»:
Работа дежурных значительно упростилась после запуска третьего этапа транспортной реформы. Ведь теперь все новые автобусы, которые заменили маршрутки, оснащены системой ГЛОНАСС. Раньше же, по оценкам «Организатора перевозок», их было не больше 60% — поэтому в ЦУТ попадала далеко не вся информация.
Для пассажира это тоже большой плюс: теперь весь транспорт виден на онлайн-карте. Можно построить на сайте маршрут, узнать, когда придет ближайший автобус, троллейбус или трамвай, а заодно и стоимость поездки.
Это особенно важно, так как с 15 июля в городе запустили третий — последний — этап «Новой модели транспортного обслуживания», той самой транспортной реформы. Некоторые трассы изменились — особенно там, где вместо маршруток на линию вышли большие современные автобусы. Узнать, как будет меняться транспортная сеть, можно было заранее — с помощью сайта, разработанного «Яндекс Картами» специально для Петербурга.
«Еще в марте один из самых популярных картографических сервисов запустил специальный сайт, где можно было увидеть актуальную сеть транспорта и перспективную для разных этапов: с 1 апреля, 1 июня и с 15 июля. И каждый раз, когда все менялось, пассажиры могли построить маршрут по обновленным данным. Можно было вообще ничего не знать о реформе, прийти на остановку, открыть «Яндекс Карты» и увидеть, когда придет нужный автобус».
Иван Заборский, заместитель директора по внешним связям СПб ГКУ «Организатор перевозок»:
Для тех, кто меньше пользуется интернетом, заблаговременно расклеивали информацию на остановках, а также размещали ее в городской и муниципальной прессе.
Информировать людей на остановках активно помогали волонтеры из нескольких городских организаций. В первый дни запуска каждого из трех этапов они дежурили там, где был наибольший пассажиропоток. В часы пик информировали горожан о нововведениях и с помощью онлайн-сервисов помогали построить удобный маршрут. В общей сложности они помогли более 92 тысячам петербуржцев и гостей Северной столицы.
«Мы очень им признательны и буквально на днях наградили наиболее активных благодарностями от главы Комитета по транспорту», — подчеркнул Иван Заборский.
Между тем, изменения в этой сфере происходят постоянно. Продолжается корректировка маршрутов, которые были запущены в рамках новой модели транспортного обслуживания. Например, по итогам рассмотрения обращений пассажиров уже поменялись интервалы движения и графики работы 119 транспортных трасс. Но есть и другие причины: например, масштабные ремонты дорог и — на короткое время — коммунальные аварии, ДТП или городские мероприятия. Сегодня обо всем этом можно узнавать оперативно и уже с учетом актуальной информации проложить путь.
«Нельзя полностью закончить работу над маршрутной сетью: строятся новые районы, транспортное поведение людей начинает меняться. Мы всегда за этим следим и актуализируем. Иногда не нужно разрабатывать новую трассу — достаточно продлить действующие или немного изменить схему движения».
Павел Адарич, заместитель директора по организации перевозок СПб ГКУ «Организатор перевозок»:
На 2024 год в Петербурге запланировано открытие новых станций метро — это изменит и потребности пассажиров, и потоки людей. Поэтому будет меняться и маршрутная сеть наземного транспорта.
Автор: Мария Мокейчева Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотограф: Алексей Рожнов Фотографии также предоставлены пресс-службой Комитета по транспорту Дизайнер: Соня Осколкина