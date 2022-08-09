«Водитель не должен самовольно отклоняться от маршрута. Сначала он связывается с диспетчером парка, тот — с нами. Мы узнаем причину от него и смотрим по камерам, в том числе и по установленным в автобусе. Например, если речь о дорожных работах, то узнаем, надолго ли они запланированы. Если просто снимают асфальт, то это быстро, полчаса. Тогда не отводим движение: людям это неудобно. А если там провал или разлив горячей воды, то корректируем путь и информируем об этом пассажиров».

