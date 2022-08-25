Все мы в школе писали сочинения на тему: «Как я провел лето». Предлагаем вспомнить детство и рассказать о счастливых мгновениях отпуска. Только не в тетрадке, а на страницах «Фонтанки». Так что листайте галерею в вашем смартфоне, вспоминайте лучшее и делитесь впечатлениями с нами.
Читатели «Фонтанки» пишут сочинение
Ждем интересных рассказов о ваших путешествиях по России в 2022 году
Как и где вы отдыхали?
Что во время путешествия порадовало больше всего?
Отдыхали ли вы с гаджетами в руках или устроили цифровой детокс?
Что интересного в поездке увидели?
Если все же использовали смартфон/планшет во время отдыха, то как?
Чем необычным занимались?
Лучшие истории выберет наш партнер «МегаФон». Компания наградит 5 победителей полезными призами, которые пригодятся в будущих поездках.

А «Фонтанка» соберет ваши впечатления для публикации в специальной подборке.
Правила предоставления материалов:
Материал подготовлен специально для МегаФона.

Организатор Конкурса ПАО «МегаФон», подробнее об организаторе конкурса, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по ссылке.

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Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации: Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева

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