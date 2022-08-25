Все мы в школе писали сочинения на тему: «Как я провел лето». Предлагаем вспомнить детство и рассказать о счастливых мгновениях отпуска. Только не в тетрадке, а на страницах «Фонтанки». Так что листайте галерею в вашем смартфоне, вспоминайте лучшее и делитесь впечатлениями с нами.