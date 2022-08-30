НЕТ ЦЕНТРА БЕЗ КАНАЛА

Центр убегает от Невы, Нева стремится к центру



Рассказывая о бывшем будущем центре, нельзя не упомянуть интересный проект «обводнения» этой части города. Идея Южного канала оформилась в 30-е годы и просуществовала до 60-х, хотя подобные прожекты были и раньше: в 1792 и в 1834 годах. Император Николай I уже утвердил план обводного канала — границы между Архангельской и Нарвской заставами. Но до реализации дело не дошло. Как, впрочем, и при советской власти.



Южный Обводный в его поздней версии должен был от Володарского моста пройти по трассе нынешних бульвара Красных Зорь и улицы Турку (бывшая часть Бассейной улицы) через две существующие ветки железной дороги, пересечь Московский район по линии современной Бассейной, опять преодолеть железную дорогу и влиться в речку Красненькую, вместе с которой впасть в Финский залив. По замыслам разных лет он бы мог служить для разгрузки Невы от транзитных судов, для гребных и парусных видов спорта и даже для стока канализационных вод.



Однако в конце концов план был отвергнут — скорее всего, он был слишком сложным: требовал строительства многочисленных автомобильных и железнодорожных развязок, крупных работ на магистралях с их закрытием. И все это довольно дорого обошлось бы государству, которое к концу шестидесятых отказалось от великих градостроительных свершений.

