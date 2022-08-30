Где начинался Москвоград:
Московский район как центр Северной столицы
Как и, главное, куда развиваться Петербургу? Таким вопросом градостроители задаются с первых дней существования Северной Венеции. Со второго десятилетия XX века появился южный вектор. Почему город собирался расти именно в сторону Москвы, какие с этим были связаны великие свершения и к чему это привело в современности — читайте в материале «Фонтанки».
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СТОЛИЦ
ЦЕНТР УБЕГАЕТ НА ЮГ
ДОМ СОВЕТОВ ДЛЯ НОВОГО ЛЕНИНГРАДА
ВЕЛИКИЙ ПЛАН
ПОСЛЕВОЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
НЕТ ЦЕНТРА БЕЗ КАНАЛА
КАК СЕЙЧАС ЖИВЕТ РАЙОН
Петросква или Москвоград?
Существовали планы объединения бывшей и будущей столиц. Причем сразу после революции как-то само собой предполагалось, что Петроград как более прогрессивный и развитый поглотит Москву. Для этого предлагали строить здания в обоих городах только по линии Николаевской (теперь Октябрьской) железной дороги.
В конце 20-х — начале 30-х, когда столицу уже перенесли, планы поменяли направление. Вполне обоснованно предполагалось, что главный мегаполис страны будет расти на север и в светлом будущем сольется с городом Ленина. Особо стоит отметить план советского архитектора Николая Ладовского, который первым предсказал крах радиально-кольцевой планировки Москвы и в 1932 году предложил развивать ее на север, в сторону Ленинграда, по осям Ленинградского шоссе и Тверской улицы. Получился бы гигантский веер, впоследствии поглотивший бы Северную столицу.
Все это время остряки придумывали названия для получившегося гиганта: сначала «Петросква», затем — «Москвоград». В зависимости от того, откуда происходила идея слияния.
В конце 20-х — начале 30-х, когда столицу уже перенесли, планы поменяли направление. Вполне обоснованно предполагалось, что главный мегаполис страны будет расти на север и в светлом будущем сольется с городом Ленина. Особо стоит отметить план советского архитектора Николая Ладовского, который первым предсказал крах радиально-кольцевой планировки Москвы и в 1932 году предложил развивать ее на север, в сторону Ленинграда, по осям Ленинградского шоссе и Тверской улицы. Получился бы гигантский веер, впоследствии поглотивший бы Северную столицу.
Все это время остряки придумывали названия для получившегося гиганта: сначала «Петросква», затем — «Москвоград». В зависимости от того, откуда происходила идея слияния.
Подальше от северных соседей и Невской поймы
В 30-х годах центр Ленинграда планировалось перенести на юг, в район пересечения Международного (ныне Московского) проспекта и Центральной дуговой магистрали, по трассе которой сейчас проходят улицы Народная, Ивановская и Типанова, а также проспекты Славы и Ленинский.
Главным возражением против роста на север была опасная близость финской границы: тогда Суоми начиналась сразу за Белоостровом. Если рассматривать с тогдашней точки зрения расширение на восток, в пойме Невы земли были болотистыми и их регулярно заливало наводнениями (дамбу еще не построили). Южные высокие территории считались более здоровыми. А на запад расти при том уровне строительных технологий было некуда — упирались в Финский залив.
В «южном» плане была историческая преемственность: город развивался по принципу «невского трезубца» — его главные улицы расходились веером именно в направлении Москвы.
Новый центр должен был «уйти» от Невы на свободный участок примерно в середине планируемой территории. На Международном проспекте должно было появиться главное административное здание Ленинграда — Дом Советов, а перед ним — эспланада для митингов и парадов. Вдоль Центральной дуговой магистрали спроектировали «ожерелье» площадей.
Главным возражением против роста на север была опасная близость финской границы: тогда Суоми начиналась сразу за Белоостровом. Если рассматривать с тогдашней точки зрения расширение на восток, в пойме Невы земли были болотистыми и их регулярно заливало наводнениями (дамбу еще не построили). Южные высокие территории считались более здоровыми. А на запад расти при том уровне строительных технологий было некуда — упирались в Финский залив.
В «южном» плане была историческая преемственность: город развивался по принципу «невского трезубца» — его главные улицы расходились веером именно в направлении Москвы.
Новый центр должен был «уйти» от Невы на свободный участок примерно в середине планируемой территории. На Международном проспекте должно было появиться главное административное здание Ленинграда — Дом Советов, а перед ним — эспланада для митингов и парадов. Вдоль Центральной дуговой магистрали спроектировали «ожерелье» площадей.
Самый большой в СССР
Дом Советов начали строить в 1936 году по проекту известного архитектора Ноя Троцкого. По его чертежам к тому моменту были созданы Дворец культуры им. С.М. Кирова, райсовет Кировского района, городской мясокомбинат. Он принимал участие и в разработке «Большого дома» для НКВД на Литейном.
Дом Советов Троцкий спроектировал как прямоугольное здание с тремя большими внутренними дворами и огромным полукруглым Залом заседаний в восточной части. О величине сооружения говорит то, что западный фасад простирается почти на четверть километра. Наверху одно из крупнейших административных сооружений в СССР украшено стометровым фризом, в котором скульптор Н.Томский рассказал о буднях советского народа.
По назначению Дом советом так ни разу и не был использован. Он был полностью достроен в 1941 году и почти сразу оказался на переднем крае военных действий. В нем располагался узел обороны Ленинграда и наблюдательный пункт. В память об этих событиях на площади перед зданием до сих пор стоит ДОТ. После войны здание отделали гранитом, мрамором и ценными породами дерева, но тут же передали под размещение научных институтов. Потом сюда въехало оборонное предприятие «Ленинец», а теперь это бизнес-центр.
Дом Советов Троцкий спроектировал как прямоугольное здание с тремя большими внутренними дворами и огромным полукруглым Залом заседаний в восточной части. О величине сооружения говорит то, что западный фасад простирается почти на четверть километра. Наверху одно из крупнейших административных сооружений в СССР украшено стометровым фризом, в котором скульптор Н.Томский рассказал о буднях советского народа.
По назначению Дом советом так ни разу и не был использован. Он был полностью достроен в 1941 году и почти сразу оказался на переднем крае военных действий. В нем располагался узел обороны Ленинграда и наблюдательный пункт. В память об этих событиях на площади перед зданием до сих пор стоит ДОТ. После войны здание отделали гранитом, мрамором и ценными породами дерева, но тут же передали под размещение научных институтов. Потом сюда въехало оборонное предприятие «Ленинец», а теперь это бизнес-центр.
Пять площадей для советского ампира
Но строение такого масштаба не могло существовать в пустоте или среди рядовой застройки, поэтому вокруг него был задуман монументальный ансамбль площадей. Передняя эспланада должна была стать местом торжественных мероприятий, а сзади, со стороны Зала заседаний, нужен был акцент для организации пространства перед общественными зданиями, которые там планировали строить. Там должны были появиться стоянки для машин, декоративное озеленение и бассейн с фонтанами.
К январю 1941 года план был доработан и охватил всю территорию нового центра. Вдоль Центральной Дуговой магистрали должны были возникнуть связанные друг с другом площади. На пересечении современных улиц Типанова и Гагарина появилась бы Театральная (название проектное) с большим зданием Общегородского театра. Нынешняя Московская была бы тоже куда монументальнее. Она должна была плавно раскрываться в сторону Круглой (на месте нынешней площади Конституции) через широкое пространство с пропилеями-колоннадами. С западной стороны здесь предполагали построить Музей Революции, а перед ним поставить триумфальную колонну. Еще одно торжественное пространство оказалось бы за музеем.
Новоизмайловский проспект по этому плану должен был пересекать Круглую площадь и продолжаться дальше на юг; а под прямым углом к Краснопутиловской улице на нее вышла бы ещё одна магистраль (частью этой теоретической трассы стала улица Победы между Бассейной и Варшавской).
К январю 1941 года план был доработан и охватил всю территорию нового центра. Вдоль Центральной Дуговой магистрали должны были возникнуть связанные друг с другом площади. На пересечении современных улиц Типанова и Гагарина появилась бы Театральная (название проектное) с большим зданием Общегородского театра. Нынешняя Московская была бы тоже куда монументальнее. Она должна была плавно раскрываться в сторону Круглой (на месте нынешней площади Конституции) через широкое пространство с пропилеями-колоннадами. С западной стороны здесь предполагали построить Музей Революции, а перед ним поставить триумфальную колонну. Еще одно торжественное пространство оказалось бы за музеем.
Новоизмайловский проспект по этому плану должен был пересекать Круглую площадь и продолжаться дальше на юг; а под прямым углом к Краснопутиловской улице на нее вышла бы ещё одна магистраль (частью этой теоретической трассы стала улица Победы между Бассейной и Варшавской).
Что осталось от великого плана
Этот план не воплотился в реальность, так как в июне 1941 года началась Великая Отечественная. После войны мысль о создании парадного центра Ленинграда на юге была отвергнута, однако здание Дома Советов осталось центром притяжения всего района.
На площади перед ним был разбит сквер, в центре которого в 1970-м году установили памятник Ленину работы великого скульптора Михаила Аникушина. Самый большой на тот момент монумент в СССР высотой 16 метров был частью довоенного плана, но создан с некоторым опозданием.
В 2006 году на Московской площади появились музыкальные фонтаны, которые сразу же стали популярным местом встреч и отдыха.
Пропилеи в западном направлении заменил ансамбль из двух десятиэтажных жилых домов с двумя парадными фасадами — на Московский и на Ленинский проспекты. А пространства на север и на юг от Дома Советов, которые по довоенному плану должны были застраиваться общественными зданиями, стали скверами — также в окружении жилых домов.
На площади перед ним был разбит сквер, в центре которого в 1970-м году установили памятник Ленину работы великого скульптора Михаила Аникушина. Самый большой на тот момент монумент в СССР высотой 16 метров был частью довоенного плана, но создан с некоторым опозданием.
В 2006 году на Московской площади появились музыкальные фонтаны, которые сразу же стали популярным местом встреч и отдыха.
Пропилеи в западном направлении заменил ансамбль из двух десятиэтажных жилых домов с двумя парадными фасадами — на Московский и на Ленинский проспекты. А пространства на север и на юг от Дома Советов, которые по довоенному плану должны были застраиваться общественными зданиями, стали скверами — также в окружении жилых домов.
Центр убегает от Невы, Нева стремится к центру
Рассказывая о бывшем будущем центре, нельзя не упомянуть интересный проект «обводнения» этой части города. Идея Южного канала оформилась в 30-е годы и просуществовала до 60-х, хотя подобные прожекты были и раньше: в 1792 и в 1834 годах. Император Николай I уже утвердил план обводного канала — границы между Архангельской и Нарвской заставами. Но до реализации дело не дошло. Как, впрочем, и при советской власти.
Южный Обводный в его поздней версии должен был от Володарского моста пройти по трассе нынешних бульвара Красных Зорь и улицы Турку (бывшая часть Бассейной улицы) через две существующие ветки железной дороги, пересечь Московский район по линии современной Бассейной, опять преодолеть железную дорогу и влиться в речку Красненькую, вместе с которой впасть в Финский залив. По замыслам разных лет он бы мог служить для разгрузки Невы от транзитных судов, для гребных и парусных видов спорта и даже для стока канализационных вод.
Однако в конце концов план был отвергнут — скорее всего, он был слишком сложным: требовал строительства многочисленных автомобильных и железнодорожных развязок, крупных работ на магистралях с их закрытием. И все это довольно дорого обошлось бы государству, которое к концу шестидесятых отказалось от великих градостроительных свершений.
Южный Обводный в его поздней версии должен был от Володарского моста пройти по трассе нынешних бульвара Красных Зорь и улицы Турку (бывшая часть Бассейной улицы) через две существующие ветки железной дороги, пересечь Московский район по линии современной Бассейной, опять преодолеть железную дорогу и влиться в речку Красненькую, вместе с которой впасть в Финский залив. По замыслам разных лет он бы мог служить для разгрузки Невы от транзитных судов, для гребных и парусных видов спорта и даже для стока канализационных вод.
Однако в конце концов план был отвергнут — скорее всего, он был слишком сложным: требовал строительства многочисленных автомобильных и железнодорожных развязок, крупных работ на магистралях с их закрытием. И все это довольно дорого обошлось бы государству, которое к концу шестидесятых отказалось от великих градостроительных свершений.
Без колонны и канала
Дом Советов начали строить в 1936 году по проекту известного архитектора Ноя Троцкого. По его чертежам к тому моменту были созданы Дворец культуры им. С.М. Кирова, райсовет Кировского района, городской мясокомбинат. Он принимал участие и в разработке «Большого дома» для НКВД на Литейном.
Дом Советов Троцкий спроектировал как прямоугольное здание с тремя большими внутренними дворами и огромным полукруглым Залом заседаний в восточной части. О величине сооружения говорит то, что западный фасад простирается почти на четверть километра. Наверху одно из крупнейших административных сооружений в СССР украшено стометровым фризом, в котором скульптор Н.Томский рассказал о буднях советского народа.
По назначению Дом советом так ни разу и не был использован. Он был полностью достроен в 1941 году и почти сразу оказался на переднем крае военных действий. В нем располагался узел обороны Ленинграда и наблюдательный пункт. В память об этих событиях на площади перед зданием до сих пор стоит ДОТ. После войны здание отделали гранитом, мрамором и ценными породами дерева, но тут же передали под размещение научных институтов. Потом сюда въехало оборонное предприятие «Ленинец», а теперь это бизнес-центр.
Дом Советов Троцкий спроектировал как прямоугольное здание с тремя большими внутренними дворами и огромным полукруглым Залом заседаний в восточной части. О величине сооружения говорит то, что западный фасад простирается почти на четверть километра. Наверху одно из крупнейших административных сооружений в СССР украшено стометровым фризом, в котором скульптор Н.Томский рассказал о буднях советского народа.
По назначению Дом советом так ни разу и не был использован. Он был полностью достроен в 1941 году и почти сразу оказался на переднем крае военных действий. В нем располагался узел обороны Ленинграда и наблюдательный пункт. В память об этих событиях на площади перед зданием до сих пор стоит ДОТ. После войны здание отделали гранитом, мрамором и ценными породами дерева, но тут же передали под размещение научных институтов. Потом сюда въехало оборонное предприятие «Ленинец», а теперь это бизнес-центр.
Где сегодня выбрать квартиру
Одним из мест в Московском районе, где стоит выбирать новую квартиру, можно назвать ЖК высокого комфорт-класса «Сенат» от Setl Group между Кубинской улицей и 1-м Предпортовым проездом. Там формируется современный квартал с единой социальной средой.
Новый комплекс прекрасно вписывается в торжественную застройку центральных магистралей района. Его архитектура перекликается с наиболее важными зданиями и вместе с тем отражает авторскую интерпретацию современных стилей. Строгие формы 10-12-этажных корпусов кажутся нарядными за счет светлых и темных кирпичных фасадов с яркими акцентными вставками. Фактурность отделки подчеркнет декоративная вечерняя подсветка.
ЖК «Сенат» рассчитан на 2 709 квартир. Высота потолков на типовых этажах ~2,75 метра, а на последних — до 3 метров. Здесь будут представлены разнообразные планировки — от эргономичных студий до просторных семейных вариантов.
В одном из корпусов расположится центральная входная группа: ресепшн и лаундж-зона, в которой можно отдохнуть с кофе, встретить гостей или бизнес-партнеров. В каждой парадной будет пространство с дизайнерской мебелью и авторскими интерьерными композициями.
Подземный паркинг рассчитан на 1088 машиномест, жильцы спустятся туда на лифте. Хранить сезонные вещи можно в кладовых на цокольном этаже.
Подземный паркинг рассчитан на 1088 машиномест, жильцы спустятся туда на лифте. Хранить сезонные вещи можно в кладовых на цокольном этаже.
Спорт и отдых не отходя от дома
Два корпуса ЖК «Сенат» объединит закрытая благоустроенная территория. Во дворах-патио будет тихо, так как в них по проекту появятся детские площадки для малышей и зоны отдыха. Все шумные занятия для более старших ребят — на центральной площадке, в игровом городке SetlKids.
Квартал свяжет в единое целое пешеходный бульвар со скамейками и лежаками. Вдоль него протянется цепочка скандинавских скверов с навесами. Параллельно бульвару и вокруг центрального пространства будет проложена велодорожка длиной почти километр — самый безопасный способ покататься всей семьей, включая младших или неопытных ездоков.
А еще в «Сенате» будет зимой полноценный каток, где дворовые команды смогут играть в хоккей, дети — учиться стоять на коньках, а фигуристы всех возрастов — показывать мастерство. Летом он превратится в футбольное поле. Рядом оборудуют спортивную площадку SetlSport с эксклюзивным оборудованием.
Территория комплекса благодаря комплексному озеленению увеличит площадь «легких» района и позволит жителям отдыхать и наслаждаться природой сразу за порогом дома.
Территория комплекса благодаря комплексному озеленению увеличит площадь «легких» района и позволит жителям отдыхать и наслаждаться природой сразу за порогом дома.
Жилой комплекс находится примерно в 20 минутах ходьбы от станции метро «Московская» и Пулковского парка. Его расположение позволит добраться как до центра, так и до живописных пригородов приблизительно за треть часа. До аэропорта «Пулково» — около 12 минут, ЗСД и КАД — в 5 минутах езды. Отсюда рукой подать до престижных гимназий и лицеев, известной школы с углубленным изучением английского языка. Рядом детские сады, поликлиники, больницы. В самом комплексе появится школа с бассейном и детский сад.
Ввод объекта в эксплуатацию — III квартал 2025 года.
Ввод объекта в эксплуатацию — III квартал 2025 года.
Материал подготовлен специально для компании «Петербургская недвижимость».
ЖК «Сенат» — застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Новый элемент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Автор: Елена Виноградова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Adobe Stock, wikipedia.org
Рендеры предоставлены компанией «Петербургская недвижимость»
Дизайнер: Екатерина Елизарова, Ольга Сергеева
ЖК «Сенат» — застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Новый элемент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Автор: Елена Виноградова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Adobe Stock, wikipedia.org
Рендеры предоставлены компанией «Петербургская недвижимость»
Дизайнер: Екатерина Елизарова, Ольга Сергеева