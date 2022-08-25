Викторина:
У читателей «Фонтанки» есть возможность бесплатно получить один из пятисот «Подорожников» особого дизайна. Их выпуск приурочили к переходу Петербурга на новую модель транспортного обслуживания пассажиров.
разыгрываем 500 эксклюзивных «Подорожников»
Материал подготовлен в партнерстве с СПб ГКУ «Организатор перевозок».
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Принимая участие в викторине, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения.
Организатор Викторины СПб ГКУ «Организатор перевозок», подробнее об организаторе конкурса, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по ссылке.