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Общество В Сирии вспыхнули протесты из-за поджога рождественской елки

В Сирии вспыхнули протесты из-за поджога рождественской елки

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1 комментарий

Сотни христиан в Сирии 24 декабря вышли в центре Дамаска на акции протеста, после того как в городе Сукайлабия на севере страны была сожжена рождественская елка. Подробности 24 декабря сообщает BBC.

Источник:

Видео сожжения елки накануне распространилось в соцсетях. На кадрах люди в масках обливают рождественскую елку неизвестной жидкостью накануне того, как христиане в Сирии готовились праздновать Сочельник.

Лидер группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ)*, которая сейчас контролирует большую часть Сирии, записал собственное видео, в котором пообещал, что те, кто поджег елку, будут наказаны. Саму елку он пообещал восстановить до утра.

Протестующие в Дамаске скандировали лозунги против иностранных боевиков в Сирии.

«Сирия свободна, не сирийцы должны уйти», — заявили они, имея в виду иностранных боевиков, которые, по словам ХТШ, стоят за атакой.

В районе Баб Тума в Дамаске протестующие несли крест и сирийские флаги, скандируя: «Мы пожертвуем своими душами ради нашего креста».

«Если нам не позволят жить в соответствии с нашей христианской верой в нашей стране, как мы это делали раньше, то нам здесь больше не место», — заявил агентству AFP демонстрант.

В Сирии проживают многие этнические и религиозные группы, включая курдов, армян, ассирийцев, христиан, друзов, алавитов-шиитов и арабов-суннитов, причем последние составляют большинство мусульманского населения.

* Признана в России террористической и запрещена.

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Сирия Протесты Елка Христиане
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Комментарии
2
Сила в Правде!!
1 минута
говорят раньше так и было в рождество надо было сжечь полено какое а угольки по карманам на счастье.
Гость
4 минуты
Протурецкие джихадисты не в состоянии контролировать своих союзников против Асасда из террористических ячеек игил, аль-каиды и талибов.. Даже если найдут - сделать с поджигателем вряд-ли что-то смогут - ель не по канонам ислама ставится в новый год, свои же джихадисты будут против какое-либо наказания.
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