В Сирии вспыхнули протесты из-за поджога рождественской елки

Сотни христиан в Сирии 24 декабря вышли в центре Дамаска на акции протеста, после того как в городе Сукайлабия на севере страны была сожжена рождественская елка. Подробности 24 декабря сообщает BBC.

Видео сожжения елки накануне распространилось в соцсетях. На кадрах люди в масках обливают рождественскую елку неизвестной жидкостью накануне того, как христиане в Сирии готовились праздновать Сочельник.

Лидер группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ)*, которая сейчас контролирует большую часть Сирии, записал собственное видео, в котором пообещал, что те, кто поджег елку, будут наказаны. Саму елку он пообещал восстановить до утра.

«Сирия свободна, не сирийцы должны уйти», — заявили они, имея в виду иностранных боевиков, которые, по словам ХТШ, стоят за атакой.

«Если нам не позволят жить в соответствии с нашей христианской верой в нашей стране, как мы это делали раньше, то нам здесь больше не место», — заявил агентству AFP демонстрант.