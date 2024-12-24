В Сирии вспыхнули протесты из-за поджога рождественской елки

Сотни христиан в Сирии 24 декабря вышли в центре Дамаска на акции протеста, после того как в городе Сукайлабия на севере страны была сожжена рождественская елка. Подробности 24 декабря сообщает BBC.
Видео сожжения елки накануне распространилось в соцсетях. На кадрах люди в масках обливают рождественскую елку неизвестной жидкостью накануне того, как христиане в Сирии готовились праздновать Сочельник.
Лидер группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ)*, которая сейчас контролирует большую часть Сирии, записал собственное видео, в котором пообещал, что те, кто поджег елку, будут наказаны. Саму елку он пообещал восстановить до утра.
Протестующие в Дамаске скандировали лозунги против иностранных боевиков в Сирии.
«Сирия свободна, не сирийцы должны уйти», — заявили они, имея в виду иностранных боевиков, которые, по словам ХТШ, стоят за атакой.
В районе Баб Тума в Дамаске протестующие несли крест и сирийские флаги, скандируя: «Мы пожертвуем своими душами ради нашего креста».
«Если нам не позволят жить в соответствии с нашей христианской верой в нашей стране, как мы это делали раньше, то нам здесь больше не место», — заявил агентству AFP демонстрант.
В Сирии проживают многие этнические и религиозные группы, включая курдов, армян, ассирийцев, христиан, друзов, алавитов-шиитов и арабов-суннитов, причем последние составляют большинство мусульманского населения.
* Признана в России террористической и запрещена.
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