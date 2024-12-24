В Иране отменяют ограничения на соцсети. Первым делом снимут запрет на WhatsApp и Google Play

Иран делает первые шаги к смягчению широких запретов на социальные сети: во вторник Верховный совет Ирана по киберпространству одобрил снятие блокировок с «некоторых широко используемых иностранных платформ». Об этом 24 декабря сообщает Bloomberg.

Государственное информационное агентство Исламской Республики (IRNA) назвало WhatsApp и Google Play первыми двумя приложениями, которые будут разблокированы. По сведениям Bloomberg, это является признаком того, что власти хотят успокоить внутренних оппонентов, поскольку Исламская Республика сталкивается с серьезными экономическими и внешнеполитическими проблемами.

После протестов 2009 года против переизбрания сторонника жесткой линии Махмуда Ахмадинежада ряд социальных сетей (в их числе те, которые сейчас запрещены в России) были запрещены или ограничены властями, которые обвинили их в содействии протестам и разжигании оппозиции государству.

Сегодняшнее решение было принято единогласно на заседании совета, в котором принял участие глава судебной системы и президент-реформатор Масуд Пезешкиан, ранее пообещавший интернет-свободу для иранцев, когда был избран в июле.

«Процесс снятия ограничений в киберпространстве будет многоэтапным и непрерывным, и он не ограничится снятием ограничений на одной или нескольких платформах», — заявило Информационное агентство Исламской Республики. Когда решение вступит в силу, не уточняется.