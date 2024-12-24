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Политика Финансы На Украине заявили о получении первого миллиарда долларов за счет замороженных активов России

На Украине заявили о получении первого миллиарда долларов за счет замороженных активов России

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56 комментариев

Киев получил первый миллиард долларов за счет замороженных активов России. Об этом рассказал 24 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, это первый транш из запланированных $20 миллиардов, которые США готовы выделить в рамках инициативы G7 за счет использования замороженных российских активов.

Шмыгаль поблагодарил Всемирный банк и американских партнеров и выразил надежду, что в дальнейшем все российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины.

О том, что США выделят Украине кредит в 20 миллиардов долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов, говорилось в релизе министерства финансов Соединенных Штатов 10 декабря.

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Замороженные активы РФ США Украина Кредит Денис шмыгаль
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Комментарии
56
мы ещё не начинали!
1 час
лахтоногие в бой
posvol
1 час
«Всё идёт по плану..»(с)
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