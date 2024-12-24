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Общество «Вы занимаете достойное место в ряду выдающихся представителей культуры»: Путин поздравил Михаила Пиотровского с юбилеем

«Вы занимаете достойное место в ряду выдающихся представителей культуры»: Путин поздравил Михаила Пиотровского с юбилеем

1 689
20 комментариев

Президент России Владимир Путин во время посещения Государственного Эрмитажа 24 декабря встретился с гендиректором музея Михаилом Пиотровским и вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля.

«Теперь Вы стали полным кавалером этого ордена», — сообщил глава государства и поздравил Пиотровского с юбилеем — 9 декабря гендиректору Эрмитажа исполнилось 80 лет.

По словам главы государства, вручение ордена стало символом признания огромного вклада Пиотровского в развитие российской культуры и в сохранение её наследия.

«Вы по праву занимаете достойное место в ряду выдающихся представителей отечественной и мировой культуры», — заявил Путин, отдельно отметив, что Пиотровский остаётся «человеком с принципиальной гражданской позицией».

Президент обратил внимание, что в начале декабря Эрмитаж отметил 260-летие, и заявил, что во многом благодаря таланту, энергии и знаниям Михаила Пиотровского возможности Эрмитажа значительно расширились.

«Сегодня это современный музейный центр, где реализуются интересные, смелые, перспективные, творческие, научные, просветительские проекты», — сказал Владимир Путин, подчеркнув, что Эрмитаж пользуется огромной любовью и популярностью у посетителей.

Во время визита российский лидер ознакомился с результатами работы реставраторов. В частности, ему показали античную бронзовую статую богини победы Виктории Кальватоне и коллекцию императорских ювелиров 18-го века — Иеремии Позье и Луи-Давида Дюваля.

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Путин Эрмитаж Михаил Пиотровский
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Комментарии
21
282905187
1 час
«человеком с принципиальной гражданской позицией». Ахах. Ну да, ну да.
мы ещё не начинали!
1 час
кобздон ждёт
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