Президент России Владимир Путин прибыл в Эрмитаж вечером 24 декабря в рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства проводит встречу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и вручит ему орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Российский лидер ознакомился с результатами работы реставраторов. В частности, ему показали античную бронзовую статую богини победы Виктории Кальватоне и коллекцию императорских ювелиров 18-го века — Иеремии Позье и Луи-Давида Дюваля.

Напомним, в Ленинградской области с 24 по 26 декабря состоится несколько международных мероприятий с участием Владимира Путина.

24 декабря российский лидер примет президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Стороны планируют обсудить российско-таджикистанское стратегическое партнёрство и союзничество. 25 декабря — по инициативе главы государства — будет проведена традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ. 26 декабря президент России примет участие в заседании высшего Евразийского совета под председательством премьера Армении Никола Пашиняна.