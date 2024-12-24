Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

1 м/c,

ю-з.

 764мм 94%
Подробнее
10 Пробки
USD 99,87
EUR 104,23
Лукьяненко и русские супергерои
Чем угощает Псков
Крушение сухогруза из Петербурга
Фейерверки тоже дорожают
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Власть Владимир Путин прибыл в Эрмитаж

Владимир Путин прибыл в Эрмитаж

16 105
51 комментарий

Президент России Владимир Путин прибыл в Эрмитаж вечером 24 декабря в рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Источник:

Глава государства проводит встречу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и вручит ему орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Российский лидер ознакомился с результатами работы реставраторов. В частности, ему показали античную бронзовую статую богини победы Виктории Кальватоне и коллекцию императорских ювелиров 18-го века — Иеремии Позье и Луи-Давида Дюваля.

Напомним, в Ленинградской области с 24 по 26 декабря состоится несколько международных мероприятий с участием Владимира Путина.

24 декабря российский лидер примет президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Стороны планируют обсудить российско-таджикистанское стратегическое партнёрство и союзничество. 25 декабря — по инициативе главы государства — будет проведена традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ. 26 декабря президент России примет участие в заседании высшего Евразийского совета под председательством премьера Армении Никола Пашиняна.

Встречи пройдут недалеко от северной столицы, в курортном комплексе «Игора», сообщал помощник президента Юрий Ушаков.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY20
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY92
Печаль
SAD23
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
52
RR_1978
2 часа
Он любит свой народ. Перекрыто всё!
Игорь Протасов
1 час
Искусство обожает... с народишком ласков... брутален... солёную шутку любит... милашка, да и только :-)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Официально и торжественно — девелопер «Терминал-Ресурс» принимает поздравления
24 декабря, 18:00
Новости компаний
Жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом
24 декабря, 17:45
Новости компаний
Российский IT-сервис для управляющих компаний от Группы «Эталон» вышел на рынок СНГ
24 декабря, 17:25
ТОП 5
Новости компаний
Официально и торжественно — девелопер «Терминал-Ресурс» принимает поздравления
24 декабря, 18:00
Жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом
24 декабря, 17:45
Российский IT-сервис для управляющих компаний от Группы «Эталон» вышел на рынок СНГ
24 декабря, 17:25
БСПБ предлагает золотые слитки в качестве новогоднего подарка
24 декабря, 17:15
Setl Group досрочно завершил строительство ЖК Astra Marine на берегу Невы
24 декабря, 16:50
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50