В Петербурге при пожаре в 18-комнатной квартире пострадала женщина

В результате пожара в 18-комнатной квартире пострадала женщина. Об этом сообщает оперативный штаб МЧС.

Сообщение о возгорании в Московском районе поступило в понедельник, 23 декабря, в 17:36. Огонь охватил одну из комнат в доме № 8 на Заозёрной улице.

Площадь пожара оценили в два квадратных метра — горела обстановка. К борьбе с огнем привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава. В 18:01 пожар был потушен.

Из опасной зоны эвакуировали 30 человек. Пострадавшую женщину госпитализировали.