«Ведомости»: крупнейший банк Италии Intesa перестанет принимать платежи в евро из России

Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo прекратит принимать платежи в евро из банков РФ, но сохранит возможность для своего собственного дочернего банка в России — «Интеза», 23 декабря пишут «Ведомости» со ссылкой на своих собеседников в российских банках.

Условия обслуживания коррсчета своей российской «дочки» Intesa Sanpaolo изменит с 15 января 2025 года. Платежи в евро будут доступны только по коммерческим операциям со счетами в самом Intesa Sanpaolo, его дочерних структурах, а также банках, расположенных на территории Италии.

О прекращении обслуживания платежей в евро с 23 декабря в российскую «Интезу» в связи с приостановкой обслуживания платежей итальянским банк-корром Intesa Sanpaolo S.p.A. ранее сообщал ОТП Банк.