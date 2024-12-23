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Бизнес Финансы «Ведомости»: крупнейший банк Италии Intesa перестанет принимать платежи в евро из России

«Ведомости»: крупнейший банк Италии Intesa перестанет принимать платежи в евро из России

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25 комментариев

Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo прекратит принимать платежи в евро из банков РФ, но сохранит возможность для своего собственного дочернего банка в России — «Интеза», 23 декабря пишут «Ведомости» со ссылкой на своих собеседников в российских банках.

Условия обслуживания коррсчета своей российской «дочки» Intesa Sanpaolo изменит с 15 января 2025 года. Платежи в евро будут доступны только по коммерческим операциям со счетами в самом Intesa Sanpaolo, его дочерних структурах, а также банках, расположенных на территории Италии.

О прекращении обслуживания платежей в евро с 23 декабря в российскую «Интезу» в связи с приостановкой обслуживания платежей итальянским банк-корром Intesa Sanpaolo S.p.A. ранее сообщал ОТП Банк.

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Комментарии
25
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Тьфу... Дружественные только цветные бумажки из Индии остались.
Леошид Турист
40 минут
санкции нас только на пользу
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