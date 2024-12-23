Американцев призвали покинуть Белоруссию и больше не посещать ее

Государственный департамент Соединенных Штатов присвоил Беларуси наивысший, четвертый уровень угрозы для путешествий и настоятельно рекомендовал американцам незамедлительно покинуть страну и воздержаться от поездок туда. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщается на официальном сайте Госдепартамента.

«Не приезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения белорусскими властями местных законов, риска задержания, продолжающегося содействия военной операции России против Украины, потенциальных гражданских беспорядков и ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США, проживающим в Белоруссии или направляющимся в нее», — говорится в сообщении.

Госдепартамент подчеркивает, что американцы, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно выехать из страны. В то же время тем гражданам, которые будут продолжать жить в республике, порекомендовали избегать публичных демонстраций, указав на опыт мирных митингов, во время которых власти применяли силу к протестующим. «Прохожие, в том числе иностранные граждане, могут столкнуться с возможностью ареста или задержания», — уточняется в публикации.

Государственный департамент США принял решение о выезде американских госслужащих и временной приостановке работы посольства в Минске 28 февраля 2022 года. Все виды консульских услуг, включая стандартные и экстренные, были временно прекращены. Американцам, находящимся в Беларуси и нуждающимся в консульской помощи, рекомендовали обращаться за поддержкой в посольство или консульство США в другом государстве.