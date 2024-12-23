Водитель, въехавший в толпу на Заневском, бросил машину и сбежал

Кроссовер, который отбросило на толпу людей в Красногвардейском районе Петербурга, увезли на спецстоянку. Водитель скрылся без машины, пока шесть пешеходов ждали помощи. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 декабря.

По уточнённым данным, на тротуар Заневского проспекта накануне вечером вылетел Belgee X50. Автомобиль зарегистрирован на петербургскую фирму, которая занимается туристическими услугами, связанными с бронированием.

Машину увезли на спецстоянку, сбежавшего водителя ищет полиция.

Судя по видео, на тротуаре в момент аварии зелёный сигнал светофора ждали порядка десяти человек. Медицинская помощь потребовалась шестерым, большинству повезло отделаться ушибами. По предварительной информации, в больнице пришлось задержаться 52-летней женщине. У неё сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги. Состояние пациентки оценивали как среднетяжёлое.

Закрытый перелом ноги также у 60-летней женщины. Ещё четверо пострадавших — это 13-летняя девочка, 18-летний юноша и женщины 72 и 70 лет. Их отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Предполагаемый инициатор аварии — 50-летняя жительница Полюстрово, не предоставившая преимущество Belgee X50, — осталась на месте ДТП. Известно, что в этом году её дважды штрафовали за превышение скорости и езду по полосе для маршрутных транспортных средств.