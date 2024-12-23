Момент столкновения машины с пешеходами на Заневском попал на видео. Водитель буквально врезался в толпу

На большой скорости водитель «Джили» влетел в толпу пешеходов после того, как траекторию его движения сбил «Опель». Как ему удалось уехать и скрыться — пока что загадка.

Видео момента ДТП с шестью пострадавшими оказалось в распоряжении «Фонтанки» 23 декабря. Судя по кадрам, «Джили» ехать очень быстро и чудом не убил пешеходов.

Источник: «Фонтанка.ру»

Судя по кадрам, в момент аварии на тротуаре находилось порядка десяти человек. Машина буквально влетела и начала давить толпу.

Как ранее сообщали в ГУ МВД, пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Инициатор аварии, 50-летняя женщина, осталась на месте, тогда как водитель «Джили» скрылся. Его ищут.