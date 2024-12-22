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Происшествия Автомобиль на Заневском сбил шесть пешеходов. Водитель скрылся

Автомобиль на Заневском сбил шесть пешеходов. Водитель скрылся

7 751
22 комментария

Полиция ищет водителя, который от удара другой машины вылетел на тротуар, где пешеходы ждали зеленого сигнала светофора. Среди пострадавших ребенок.

Как сообщает ГУ МВД региона, авария произошла в 21.45 22 декабря. У дома 32 по Заневскому проспекту 50-летняя женщина за рулем «Опеля» не предоставила преимущество «Джили» на встречной полосе. От удара «китайца» выкинуло на тротуар.

В больницы увезли шесть человек с разными травмами, в том числе 13-летнюю девочку. Все находятся в состоянии средней степени тяжести.

«Водитель автомобиля „Джили“ после ДТП с места скрылся. Со слов очевидцев происшествия, на вид мужчине около 25 лет. Полицией приняты меры к его розыску», — добавили в Главке.

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Комментарии
22
onotolich
1 час
Очередной бородатый специалист?
Иван Кадачигов
1 час
Скорее всего, спешил в библиотеку, нужно было срочно сдать книжку, чтобы не занесли в черный список неблагонадежных читателей.
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