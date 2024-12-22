Автомобиль на Заневском сбил шесть пешеходов. Водитель скрылся

Полиция ищет водителя, который от удара другой машины вылетел на тротуар, где пешеходы ждали зеленого сигнала светофора. Среди пострадавших ребенок.

Как сообщает ГУ МВД региона, авария произошла в 21.45 22 декабря. У дома 32 по Заневскому проспекту 50-летняя женщина за рулем «Опеля» не предоставила преимущество «Джили» на встречной полосе. От удара «китайца» выкинуло на тротуар.