У водителя в Кудрово нашли удостоверение оперативника ГУ МВД. Говорит, что только любовался

Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД региона проверяет удостоверение оперуполномоченного, найденное у безработного жителя Кудрово. Его объяснение — подарили.

Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, жителя Кудрово задержали в семь утра после того, как дорожная полиция остановила его для проверки документов. Среди прочего, было найдено удостоверения младшего лейтенанта полиции с фото и данными задержанного.

Сам он пояснил, что «корочки» подарил друг и возит он их при себе исключительно «для красоты». Решается вопрос о возбуждении дела.