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Общество У водителя в Кудрово нашли удостоверение оперативника ГУ МВД. Говорит, что только любовался

У водителя в Кудрово нашли удостоверение оперативника ГУ МВД. Говорит, что только любовался

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3 комментария

Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД региона проверяет удостоверение оперуполномоченного, найденное у безработного жителя Кудрово. Его объяснение — подарили.

Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, жителя Кудрово задержали в семь утра после того, как дорожная полиция остановила его для проверки документов. Среди прочего, было найдено удостоверения младшего лейтенанта полиции с фото и данными задержанного.

Сам он пояснил, что «корочки» подарил друг и возит он их при себе исключительно «для красоты». Решается вопрос о возбуждении дела.

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Удостоверение оперативника Водитель Кудрово
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Комментарии
5
ixform
6 минут
решается вопрос пластиковых удостоверений клёвских и модных хайтэк
Гость
10 минут
Друг ему срок за подделку документов подарил. Красота - страшная сила. Красота корочек в особенности...
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