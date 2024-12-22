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Общество Происшествия Суд в Петербурге отправил подростка под домашний арест. За поджог ему вменяют статью о покушении на убийство

Суд в Петербурге отправил подростка под домашний арест. За поджог ему вменяют статью о покушении на убийство

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3 комментария

Петроградский районный суд отправил 16-летнего Даниила под домашний арест — подростка задержали после того, как он с другом поджег коврик у входной двери в парадной на Петроградке, сообщает объединенная пресс-служба судов 22 декабря. Обоим вменяют статью о покушении на убийство.

Ранее под домашний арест отправили второго поджигателя — 15-летнего Александра. 19 декабря подростки принесли в дом на Резной, 6 бутылку с зажигательной смесью и подожгли коврик у входной двери на пятом этаже. Вечером следующего дня их задержали сотрудники уголовного розыска, поначалу — за умышленную порчу имущества.

Позже было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По версии следствия, 15-летнего Александра поджечь коврик подговорили неустановленные лица — за это ему предложили 400 долларов. Парень согласился и привлек своего приятеля — вместе они облили входную дверь бензином и подожгли, а весь процесс снимали на видео, полагает следствие. Хозяйка квартиры не пострадала — отделалась подпорченной дверью и ковриком.

Оба подростка вину признают лишь частично. Даниила отправили под домашний арест до 19 февраля, Александра — до 20-го.

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Поджог Петроградка Покушение на убийство
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Комментарии
3
Гость
38 минут
Мигрантских детей бы закрыли в изолятор. 🥱
Гость
26 минут
Зато теперь можно сколько хочешь играть, например.
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