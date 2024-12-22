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Общество Бывший гендиректор ЗАО «Главзарубежстрой» арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Бывший гендиректор ЗАО «Главзарубежстрой» арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере

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12 комментариев

Бывший генеральный директор ЗАО «Главзарубежстрой» Вадим Ледовский арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 22 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вместе с экс-гендиректором в СИЗО был отправлен второй фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору — предполагаемый соучастник.

Заказчиками объектов «Главзарубежстрой» до банкротства компании в ноябре 2022 года был ряд государственных структур, в числе которых Министерство иностранных дел, ФГУП «Госзагрансобственность» Управления делами президента, Министерство культуры, Минэкономразвития. Компания занималась строительством, реконструкцией и реставрацией жилых и нежилых зданий в 30 странах мира (США, Афганистан, Турция, Бельгия, Казахстан, Грузия, Латвия, где были сданы крупные комплексы зданий и сооружений дипломатических управлений РФ).

Сам Ледовский за успешную реализацию проектов был отмечен благодарностями МИД России, Управления делами президента РФ, мэрии Москвы.

«Главзарубежстрой» реставрировала скульптуру Родины-матери в Волгограде. Минкульт заявлял, что ввиду допущения нарушения условий исполнения контракта, должник имеет обязательства по уплате неустойки в размере больше 40 миллионов рублей.

16 марта 2021 года организация сама подала иск о своем банкротстве в столичный арбитраж. Возможной причиной называли долги перед субподрядными организациями. В июле того же года «Главзарубежстрой» был внесен в реестр недобросовестных поставщиков из-за расторжения в одностороннем порядке контракта по капитальному ремонту здания Российского центра науки и культуры в Тунисе.

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Главзарубежстрой Арест Мошенничество в особо крупном размере Вадим Ледовский
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Комментарии
12
260786601
48 минут
Куда не глянь кругом воруют, а сажать некого все свои.
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Игры в бизнес с воровским государством так и заканчиваются. В одни ворота.
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