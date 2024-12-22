Трамп заявил, что может потребовать «возвращения» Панамского канала США

Избранный президент Дональд Трамп обвинил Панаму во взимании чрезмерной платы за пользование Панамским каналом и заявил, что если управление каналом не будет осуществляться приемлемым образом, то он потребует передать его США. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social. Это произойдет, если Панама не отменит «непомерно высокие пошлины и сборы» с военных и торговых американских кораблей.

Он также предупредил, что не допустит попадания канала «не в те руки», отметив, что канал не должен управляться Китаем.

Публикация стала чрезвычайно редким примером того, как лидер США заявил, что может заставить суверенную страну передать территорию, и подчеркнула ожидаемый сдвиг в дипломатии США при Трампе, который исторически не чурается угрожать союзникам и использовать воинственную риторику в отношениях с коллегами.

«Панамский канал считается ЖИЗНЕННО важным национальным достоянием Соединенных Штатов из-за его решающей роли для американской экономики и национальной безопасности. Безопасный Панамский канал имеет решающее значение для торговли США и быстрого развертывания военно-морского флота от Атлантики до Тихого океана, а также значительно сокращает время доставки грузов в порты США. Соединенные Штаты являются крупнейшим пользователем канала, на долю которого приходится более 70 процентов всех транзитных перевозок в порты США или из них. Панамский канал, считающийся одним из чудес современного мира, был открыт для эксплуатации 110 лет назад и стоил Соединенным Штатам огромных человеческих жизней и материальных ценностей — 38 000 американцев погибли от зараженных комаров в джунглях во время строительства», — говорится в заявлении.

Соединенные Штаты в значительной степени построили канал и управляли территорией вокруг прохода в течение десятилетий. Но правительство США полностью передало контроль над каналом Панаме в 1999 году после периода совместного управления.

«Он не был передан на благо других, а лишь в знак сотрудничества с нами и Панамой. Если принципы как моральные, так и правовые этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам в полном объеме и без вопросов».