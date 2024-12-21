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Происшествия Горели заживо, пытаясь спасти других. В Бразилии 38 человек погибли в ДТП с автобусом

Горели заживо, пытаясь спасти других. В Бразилии 38 человек погибли в ДТП с автобусом

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15 комментариев

На юге-востоке Бразилии в штате Минас-Жерайс 38 человек погибли в ДТП с автобусом, легковушкой и грузовиком. Федеральная дорожная полиция Бразилии (PRF) назвала произошедшее самой большой трагедией на автомагистралях страны с 2007 года. Подробности аварии сообщает телеканал CNN Brasil.

Источник:

Автобус ехал из Сан-Паулу в город Витория-да-Конкиста. По информации пожарной службы, у транспорта лопнула шина, водитель не справился с управлением и автобус врезался в грузовик. После этого, в автобус влетел автомобиль, ехавший за ним. Затем автобус, в котором ехали 45 человек, загорелся.

Портал G1 пишет, что после возгорания пассажиры, которые пострадали меньше, начали помогать тем, кто не мог выбраться сам.

Издание уточняет, что тела 25 человек спасатели нашли полностью обгоревшими.

Местная полиция занимается расследованием обстоятельств произошедшего.

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Комментарии
15
Гость
1 час
Жаль людей.
Гость
1 час
грустили индейцы в твороги откуда бока у пироги.
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