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Власть Белоусов объяснил, зачем создают новый род войск

Белоусов объяснил, зачем создают новый род войск

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27 комментариев

Войска беспилотных систем необходимы России в первую очередь из-за возросшей роли таких систем в современных конфликтах. Об этом в субботу, 21 декабря, рассказал министр обороны Андрей Белоусов в ходе заседания техсовета Минобороны.

«В ходе специальной военной операции широкое развитие получили беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования», — поделился Белоусов.

Беспилотники сейчас применяются в тактическом звене для разведки, а также для решения ударных и транспортных задач. Еще они используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена, отметил глава военного ведомства.

По его словам, по «традиционной схеме», которая предусматривает длительный и регламентированный процесс разработки, испытаний и постановки на производство, обеспечить войска беспилотниками крайне трудно.

«Поэтому их развитие — в первую очередь FPV-дронов — осуществляется в рамках проектов, объединяющих усилия волонтеров, меценатов, „Народного ОПК“ и Министерства обороны», — отметил министр.

О создании в России «войск беспилотных систем» стало известно 16 декабря. Такое решение озвучили в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.

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Комментарии
27
Заливщик голосовых планок
1 час
"А ещё высокотехнологичные Енеральские должности можно создать" - добавил Министр Обороны.
Игорь Протасов
1 час
Миру - мир!
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