Белоусов объяснил, зачем создают новый род войск

Войска беспилотных систем необходимы России в первую очередь из-за возросшей роли таких систем в современных конфликтах. Об этом в субботу, 21 декабря, рассказал министр обороны Андрей Белоусов в ходе заседания техсовета Минобороны.
«В ходе специальной военной операции широкое развитие получили беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования», — поделился Белоусов.
Беспилотники сейчас применяются в тактическом звене для разведки, а также для решения ударных и транспортных задач. Еще они используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена, отметил глава военного ведомства.
По его словам, по «традиционной схеме», которая предусматривает длительный и регламентированный процесс разработки, испытаний и постановки на производство, обеспечить войска беспилотниками крайне трудно.
«Поэтому их развитие — в первую очередь FPV-дронов — осуществляется в рамках проектов, объединяющих усилия волонтеров, меценатов, „Народного ОПК“ и Министерства обороны», — отметил министр.
О создании в России «войск беспилотных систем» стало известно 16 декабря. Такое решение озвучили в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.
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