Белоусов объяснил, зачем создают новый род войск

Войска беспилотных систем необходимы России в первую очередь из-за возросшей роли таких систем в современных конфликтах. Об этом в субботу, 21 декабря, рассказал министр обороны Андрей Белоусов в ходе заседания техсовета Минобороны.

Беспилотники сейчас применяются в тактическом звене для разведки, а также для решения ударных и транспортных задач. Еще они используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена, отметил глава военного ведомства.

По его словам, по «традиционной схеме», которая предусматривает длительный и регламентированный процесс разработки, испытаний и постановки на производство, обеспечить войска беспилотниками крайне трудно.