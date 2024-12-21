Театр им. Ленсовета выпустит на сцену «Бога резни»

21 и 22 декабря на малой сцене Театра им. Ленсовета состоятся премьерные показы спектакля «Бог резни». Пьеса Ясмины Реза, удостоенная премии Лоренса Оливье будет поставлена Александром Солоненко.

Источник: lensov-theatre.spb.ru







Небольшой инцидент — драка школьников, обернувшаяся потерей зубов — приводит на нейтральную территорию родительских квартир две, казалось бы, интеллигентные пары. Первоначальная вежливость и нарочитая толерантность — только хрупкая маска, скрывающая истинные мотивы. Попытка уладить детский конфликт перерастает в злую вражду взрослых, где на поверхность всплывают давние обиды и невысказанные претензии. Супруги, забыв о приличиях, вступают в бескомпромиссную схватку, где «бог резни» правит бал.

Режиссер не ограничивается воспроизведением фабулы. Он переносит действие в российскую действительность и задает острые вопросы о границах лицемерия и искренности, о хрупкости человеческих отношений и о том, как легко благопристойность оборачивается звериной жестокостью. Комедия положений выливается в горькую сатиру на современное общество с диалогами, полными сарказма, и стремительно развивающимся конфликтом. Смогут ли герои найти путь к перемирию, и не станет ли эта битва последней?

В спектакле сыграют: Всеволод Цурило, Марианна Коробейникова, Алексей Торковер, Анастасия Самарская, Иван Ерёмин, Максим Сапранов.