После теракта в Москве, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, на федеральных телеканалах требовали возмездия для убийц генерал-лейтенанта и удивлялись тому, что оно до сих пор не свершилось.
Обзор общественно-политических ток-шоу российского телевидения 20 декабря публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Большинство приглашенных экспертов уверены, что взрыв в столице был организован по заказу украинской стороны, но силами британских спецслужб. Проскальзывала версия и об американском следе.
«Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках, разоблачал преступления англосаксов, натовские провокации с химическим оружием в Сирии, смертоносную деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое», — аргументировали на принадлежащем Минобороны телеканале «Звезда».
Ведущий авторского шоу на «России 1» Владимир Соловьев задавал в студии и такой вопрос:
— Вы мне объясните, пожалуйста, почему до сих пор эти люди живы? Почему жив Буданов? Почему вообще живы всё руководство СБУ? Я просто хочу понять. Почему живы те, которые виновны в гибели наших друзей, коллег, наших военачальников, журналистов. Вы мне объясните, пожалуйста, почему они все живы? Почему жив человек, отдавший приказ на теракт в «Крокус-Сити»? Его фамилия Зеленский.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны Игорь Кириллов погиб 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в самокат. Reuters со ссылкой на источники в Киеве писало, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Басманный районный суд Москвы арестовал уроженца Республики Узбекистан Курбонова Ахмаджона Алижона угли, подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова. Что известно о теракте, читайте в материале «Фонтанки».
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов был похоронен 20 декабря на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ в Мытищах. Ему посмертно присвоили звание Героя России.