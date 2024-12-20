Источник: «Фонтанка.ру»

После теракта в Москве, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, на федеральных телеканалах требовали возмездия для убийц генерал-лейтенанта и удивлялись тому, что оно до сих пор не свершилось.

Обзор общественно-политических ток-шоу российского телевидения 20 декабря публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Большинство приглашенных экспертов уверены, что взрыв в столице был организован по заказу украинской стороны, но силами британских спецслужб. Проскальзывала версия и об американском следе.

«Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках, разоблачал преступления англосаксов, натовские провокации с химическим оружием в Сирии, смертоносную деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое», — аргументировали на принадлежащем Минобороны телеканале «Звезда».

Ведущий авторского шоу на «России 1» Владимир Соловьев задавал в студии и такой вопрос:

— Вы мне объясните, пожалуйста, почему до сих пор эти люди живы? Почему жив Буданов? Почему вообще живы всё руководство СБУ? Я просто хочу понять. Почему живы те, которые виновны в гибели наших друзей, коллег, наших военачальников, журналистов. Вы мне объясните, пожалуйста, почему они все живы? Почему жив человек, отдавший приказ на теракт в «Крокус-Сити»? Его фамилия Зеленский.