Подозреваемый в убийстве генерала Игоря Кириллова заключен под стражу

Басманный районный суд Москвы 19 декабря арестовал уроженца республики Узбекистан Курбонова Ахмаджона Алижона угли, подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Об избрании меры пресечения 19 декабря сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Ахмад Курбанов заключен под стражу на два месяца — до 17 февраля.

Источник: Суды общей юрисдикции Москвы







Он обвиняется в совершении теракта на Рязанском проспекте, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ и его помощник. Ранее Курбанову предъявили обвинение по трем статьям УК РФ: убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Теракт произошел 17 декабря. По данным следствия, военачальник погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Причиной взрыва СК называет заложенное в самокат взрывное устройство. Reuters сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Что известно о теракте, читайте в материале «Фонтанки».