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Политика Spiegel рассказал «слух» про план Шольца ехать в Москву. Его опровергли

Spiegel рассказал «слух» про план Шольца ехать в Москву. Его опровергли

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1 комментарий

Канцлер Германии Олаф Шольц мог бы отправиться с неожиданной миссией в Москву — это было бы выгодно для его политического рейтинга в преддверии выборов в бундестаг в 2025 году, написала немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источник. Однако это опровергли все стороны.

В статье «Страх консервативного блока перед волшебным кроликом Олафа Шольца» от 20 декабря обсуждаются опасения консервативных партий Германии относительно возможных неожиданных шагов канцлера, который потерял доверие. В качестве одного из таких шагов источник издания в Христианско-демократической партии (ХДС) рассказал о возможности поездки Шольца в Москву. Надежду на это ему якобы вселил некий знакомый — член бизнес-объединения «Восточный комитет немецкой экономики» (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft). При этом собеседник газеты сам отметил, что ему нечем подтвердить этот «слух».

В канцелярии Шольца журналистам такие планы прямо опровергли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что от Берлина не поступало запросов на поездку Шольца в Москву.

На пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эстонии в Берлине 20 декабря Шольц подтвердил, что, несмотря на критику, он действительно хочет продолжать разговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако пока только по телефону. «Я разговаривал с президентом России и буду говорить с ним еще раз», — отметил он.

Первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем состоялся 15 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что инициатором выступила Германия. Он также рассказал, что Путин говорил с немецким коллегой на русском языке через переводчика. А сама беседа велась в деловом ключе и была весьма откровенной. Шольц позже поделился своими впечатлениями о разговоре.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
1 час
фъ повторяет новости от ртр зачем.
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