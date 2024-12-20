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Происшествия В Москве мужчина устроил взрыв в отделении банка

В Москве мужчина устроил взрыв в отделении банка

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5 комментариев

В Москве вечером 20 декабря мужчина устроил взрыв в отделении банка на бульваре Яна Райниса. О происшествии сообщает ТАСС.

Взрыв неустановленного устройства произошел возле банкоматов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Очевидцы сообщают в телеграм-каналах, что взорваны были фейерверки.

Источник:

Неизвестный мужчина был задержан службой безопасности, его мотивы устанавливаются.

Ранее сегодня в банке на севере Петербурга пенсионерка, ставшая жертвой мошенников, также дала 35 залпов фейерверка, а девочка-подросток подожгла полицейский автомобиль у здания ГАИ.

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Комментарии
5
Muzzy
35 минут
Я не очевидец и не эксперт, но тоже могу сказать, что это фейерверки)
Zet
5 минут
может он сегодня по ипотеке расплатился... решил отметить...
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