В Москве мужчина устроил взрыв в отделении банка

В Москве вечером 20 декабря мужчина устроил взрыв в отделении банка на бульваре Яна Райниса. О происшествии сообщает ТАСС.
Взрыв неустановленного устройства произошел возле банкоматов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Очевидцы сообщают в телеграм-каналах, что взорваны были фейерверки.
Неизвестный мужчина был задержан службой безопасности, его мотивы устанавливаются.
Ранее сегодня в банке на севере Петербурга пенсионерка, ставшая жертвой мошенников, также дала 35 залпов фейерверка, а девочка-подросток подожгла полицейский автомобиль у здания ГАИ.
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