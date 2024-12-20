В Москве мужчина устроил взрыв в отделении банка

В Москве вечером 20 декабря мужчина устроил взрыв в отделении банка на бульваре Яна Райниса. О происшествии сообщает ТАСС.

Взрыв неустановленного устройства произошел возле банкоматов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Очевидцы сообщают в телеграм-каналах, что взорваны были фейерверки.

Источник: MSK1.RU







Неизвестный мужчина был задержан службой безопасности, его мотивы устанавливаются.

Ранее сегодня в банке на севере Петербурга пенсионерка, ставшая жертвой мошенников, также дала 35 залпов фейерверка, а девочка-подросток подожгла полицейский автомобиль у здания ГАИ.